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Все про:Байден (469) США (15748) Шокин (703) Мережко (3)

 Нардеп от "Слуги народа" Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Александр Мережко, ранее являвшийся экспертом Ассоциации международного права, еще в 2017 году подтвердил факт оказания давления бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом на Президента Украины Петра Порошенко с целью увольнения генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на Украинские новости, об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook эксперт Кирилл Сазонов, опубликовав копии документов.

По словам Сазонова, в 2017 году украинское подразделение Ассоциации международного права по запросу адвокатского бюро, защищавшего Шокина, подготовило научно-правовой вывод о факте давлении Байдена на Президента Украины с целью увольнения Шокина. В нем эксперт, а сегодня это депутат от "Слуги народа" Александр Мережко, признал давление Байдена на Президента страны для увольнения Шокина и вмешательство во внутренние дела Украины.

"Заявление вице-президента США Джозефа Байдена относительно необходимости увольнения с должности Генерального прокурора Украины Шокина как условия предоставления Украине соответствующей финансовой (экономической) помощи, можно рассматривать как осуществление давления на Президента Украины, а значит это давление можно квалифицировать как акт вмешательства во внутренние дела Украины со стороны иностранного государства, что является нарушением одного из принципов международного права", – говорится в опубликованном документе.

Нардеп от Слуги народа Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 01
Нардеп от Слуги народа Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 02
Нардеп от Слуги народа Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 03
Нардеп от Слуги народа Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 04
Нардеп от Слуги народа Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 05
Нардеп от Слуги народа Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 06
Нардеп от Слуги народа Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 07
Нардеп от Слуги народа Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 08

Источник: https://censor.net.ua/n3159283
 
 
 Топ комментарии
 
Краще би мовчали і не лізли в політичні перегони американців.
А вимоги звільнити Шокіна висували самі українці.
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а почему все удивляются, что 73% проголосовало за ЗЕ.. это ведь обычная статистика.. умных людей в мире на самом деле меньшиство, ведь не все богатые, не все директора и миллионеры.. их меньшинство! именно поэтому думающих умных людей было 25%, остальной глупый сброд, который ведётся на хайпы, фейки и видосики 73%.. это вполне природно, поэтому ничего удивительного здесь нет!
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Так слугам, как и 73% Трамп нравится, иначе бы 73% не выбирали Зелемойского...
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Так слугам, как и 73% Трамп нравится, иначе бы 73% не выбирали Зелемойского...
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Краще би мовчали і не лізли в політичні перегони американців.
А вимоги звільнити Шокіна висували самі українці.
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Давили Шокина, давили
Давили , давили
Да так говна з душ и не выдавил
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Шокин-это тот мощный старик,недостреленный из тепловизора?
Немедленно восстановить в должности.Дайте деду еще чуток поработать. Нардеп от "Слуги народа" Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина - Цензор.НЕТ 7791
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а почему все удивляются, что 73% проголосовало за ЗЕ.. это ведь обычная статистика.. умных людей в мире на самом деле меньшиство, ведь не все богатые, не все директора и миллионеры.. их меньшинство! именно поэтому думающих умных людей было 25%, остальной глупый сброд, который ведётся на хайпы, фейки и видосики 73%.. это вполне природно, поэтому ничего удивительного здесь нет!
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Ну так правильно, шокин же служил яныку а не народу Украины.
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эту тварь еще и расстрелять надо было...
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Так, а че? Давайте и его вернем в кресло? а почему нет, страну просрали,капитулировали перед парашей, че уж тут, продолжайте...
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