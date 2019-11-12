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 Суд не смог избрать меру пресечения четырем подозреваемым в деле о закупке бронежилетов, заседание продолжится 13 ноября

Печерский райсуд Киева не смог избрать меру пресечения четырем подозреваемым по делу о закупках бронежилетов Министерством обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Суд по очередности начал избирать меру пресечения по отношению к сотрудникам Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Сергею Почтаренко, Василию Саковцу, Михаилу Каморянскому, Ольге Капинус.

В процессе судебного разбирательства адвокаты подозреваемых заявили отвод прокурору Николаю Середе, в частности, по отношению к Почтаренко, Каморянского, ссылаясь на якобы давление во время допроса. После отказа в удовлетворении ходатайства защита заявила отвод судьи Олега Билоцерковцу. На этом заседание заканчилось, поскольку данное ходатайство должно пойти на автоматическое распределение. Его рассмотрит другой судья.

В защиту Саковца вошел еще один адвокат, в связи с чем сторона защиты попросила время для ознакомления. Судья отложил заседание на завтра, 13 ноября, на 9:00. По поводу Капинус адвокаты заявили отвод судьи, которое также должен рассмотреть другой судья.

По словам прокурора Николая Середы, прокуратура просит для каждого подозреваемого арест с альтернативой в виде залога 100 млн грн. Учитываются убытки, которые, по данным следствия, причинены в результате действий подозреваемого, а также возможные риски для следствия вследствие пребывания его на свободе.

Дело расследует Государственное бюро расследований с апреля этого года.

"В настоящее время установлено, путем гласных и негласных следственно-розыскных действий, что продукция - некачественная. Но они (подозреваемые) продолжали подписывать акты вместо того, чтобы вернуть производителю (компания ТЕМП-3000)", - сказал Середа.

По его словам, в материалах дела в том числе есть результаты баллистической экспертизы, которая "подтверждает, что бронежилеты пробиваются".

Источник: https://censor.net.ua/n3159279
 
 
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і не мрійте, сссцуки!!! Не будіть лихо, бо воно вже й без цього не тихо!!!
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Пишимо одне і теж. Як ******, що напартачили зелені довбограї, що хтось гівно. А що з цим всім робити ніхто не пише.
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Кто о чем, а вшивый о бане. Это как раз те, кто реально боролся с коррупцией. И поэтому люди коломойского сейчас натягивают сову на глобус, чтобы протащить совершенно бредовое обвинение.
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tZE inform

@tZEinform

За пять месяцев НАБУ, САП, прокуратура открыла по экономическим преступлениям 511 дел. До суда дотащили 10. Решений судов на реальное исполнение 0. Оглянитесь, компания Коломойского тупо задолжала 1 млрд. гривен. А это никого не волнует.
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гниди...де Рубан? без залогу вшився з країни?
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Тупі, некваліфіковані лушпайки.
Повторення листопада 1917.
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