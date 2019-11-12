 Суд не смог избрать меру пресечения четырем подозреваемым в деле о закупке бронежилетов, заседание продолжится 13 ноября

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Суд по очередности начал избирать меру пресечения по отношению к сотрудникам Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Сергею Почтаренко, Василию Саковцу, Михаилу Каморянскому, Ольге Капинус.

В процессе судебного разбирательства адвокаты подозреваемых заявили отвод прокурору Николаю Середе, в частности, по отношению к Почтаренко, Каморянского, ссылаясь на якобы давление во время допроса. После отказа в удовлетворении ходатайства защита заявила отвод судьи Олега Билоцерковцу. На этом заседание заканчилось, поскольку данное ходатайство должно пойти на автоматическое распределение. Его рассмотрит другой судья.

В защиту Саковца вошел еще один адвокат, в связи с чем сторона защиты попросила время для ознакомления. Судья отложил заседание на завтра, 13 ноября, на 9:00. По поводу Капинус адвокаты заявили отвод судьи, которое также должен рассмотреть другой судья.

По словам прокурора Николая Середы, прокуратура просит для каждого подозреваемого арест с альтернативой в виде залога 100 млн грн. Учитываются убытки, которые, по данным следствия, причинены в результате действий подозреваемого, а также возможные риски для следствия вследствие пребывания его на свободе.

Дело расследует Государственное бюро расследований с апреля этого года.

"В настоящее время установлено, путем гласных и негласных следственно-розыскных действий, что продукция - некачественная. Но они (подозреваемые) продолжали подписывать акты вместо того, чтобы вернуть производителю (компания ТЕМП-3000)", - сказал Середа.

По его словам, в материалах дела в том числе есть результаты баллистической экспертизы, которая "подтверждает, что бронежилеты пробиваются".