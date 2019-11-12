EN|RU|UK
Темы дня: Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  155  7
Материалы по теме:
Все про:ранение (2243) Донбасс (19896) Объединенные силы (405)

 Два бойца ОС ранены на Донбассе, с начала суток враг открывал огонь пять раз, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции ОС у Хутора Вольного (из подствольных гранатометов) и Пивденного (из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска открывали огонь по позициям Объединенных сил возле Песков (из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), Верхнеторецкого (из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия) и Марьинки (из автоматических гранатометов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ в течение получаса обстреливали из РПГ и пулеметов опорные пункты ВСУ вблизи Пивденного, - Минобороны

Отмечается, что в течение текущих суток ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете получили два военнослужащих Объединенных сил.

Напомним, 11 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

Источник: https://censor.net.ua/n3159273
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так грьобаний Хомчак заборонив пресслужбі ООС видавати правдиві новини. Тепер немає ні обстрілів, ні загиблих. Довбаний совок повертається. Кремлівський курсант - це назавжди, тому цю падлюку під Іловайськом мокші не обстрілювали.

https://twitter.com/WendyDonetsk/status/1193592645836255232
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх