EN|RU|UK
Темы дня: Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, Здоровье
  891  6
Все про:захоронения (63) радиация (238) ядерные отходы (50)

 Изъятие радиоактивных отходов с объекта "Пески-1" началось в Иванковском районе Киевщины

Объединение "Радон" начало работы по непосредственному изъятию радиоактивных отходов (РАО) с пункта захоронения отходов дезактивации (ПЗОД) "Пески-1" в Киевской области. Этот проект разработан при поддержке Европейского Союза в рамках Программы ИСЯБ и направлен на реабилитацию участков хранения чернобыльских РАО за пределами зоны отчуждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

И.о. Председателя ГАЗО (Госагентсво по упарвлению Зоной отчуждения) Владимир Фещенко отметил, что во время реализации проекта международной технической помощи были проанализированы 47 пунктов захоронения отходов дезактивации, расположенных за пределами зоны отчуждения в Черниговской, Киевской и Житомирской областях. Техническое решение для "Пески-1" подготовлено в качестве пилотного проекту, поскольку объект был признан одним из 9 самых потенциально опасных. Благодаря эффективной и скоординированной работе украинских ведомств (Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, Киевская областная государственная администрация), органов местной власти и поддержке ЕС, Киевская область делает еще один шаг к экологической и безопасной среде.

"На сегодня полноценно подготовлена ​​площадка, на ней размещена необходимую инфраструктуру и средства системы физической защиты. С соблюдением требований радиационной безопасности, состоянию на 11 ноября изъято 63 508 кг РАО. Их загрузили в 100 бегов и путем измерения спектрометрических характеристик проб проведена их характеризация. На следующей неделе запланировано начало работ по перевозке РАО в пункт захоронения радиоактивных отходов "Буряковка" ГСП "ЦППРВ", который расположен в пределах зоны отчуждения", - сообщил Генеральный директор ГСП" Объединение "Радон" Игорь Буксанчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Завод на промплощадке ЧАЭС по переработке жидких радиоотходов запустят в декабре 2017 года, - Минэкологии. ФОТО

Напомним, что ранее в рамках этого проекта ГСП "Объединение" Радон "получило оборудование для детальной характеризации ПЗОД и извлечения из них РАО: мобильное и портативное устройство для радиологических измерений, оборудование для извлечения и транспортировки РАО, а также средства связи и индивидуальной защиты. Все оборудование прошло приемочные испытания, а для персонала провели необходимое обучение.

Справка:
ПЗОД "Пески-1" функционировал в 1987-1989 гг., где захоронялись отходы, образованные в результате работ по дезактивации в соседних селах (Пески, Карпиловка и т.д.). Общая площадь места захоронения радиоактивных отходов оценивается в 124 кв. м. Здесь хранятся отходы, содержащие Cs-137, Sr-90, Am-241. Работы по реабилитации площадки предусматривают, в частности, изъятие около 300 куб. м РАО и сопутствующих им загрязненных почв, а также вывоз их в ПЗРО "Буряковка", расположенного в пределах зоны отчуждения, с целью окончательного их захоронения.

Изъятие радиоактивных отходов с объекта Пески-1 началось в Иванковском районе Киевщины 01
Изъятие радиоактивных отходов с объекта Пески-1 началось в Иванковском районе Киевщины 02
Изъятие радиоактивных отходов с объекта Пески-1 началось в Иванковском районе Киевщины 03

Источник: https://censor.net.ua/n3159271
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это же додуматься надо, чтобы захоронить радиоактивные отходы возле столицы. Кто дал на это разрешение? Судить надо таких уродов.
 показать весь комментарий
 
Нет, они эти отходы в горячем активном состоянии возить должны были куда-то? Хочешь увидеть урода - посмотри на себя в зеркало.
 показать весь комментарий
 
 
Убогое, абы что ляпать. А по теме, ещё раз, возьми свою одну извилину и попытайся её напрячь хоть раз в жизни. Что в 1987-м году надо было делать с сотнями кубов радиоактивного грунта, которые просто бульдозерами собрали в кучу, сделав таким образом "дезактивацию населенного пункта"? И если таких куч вокруг Чернобыля тысячи? Возить на захоронение? Чем, просто взять самосвалы в ближайшем СМУ и возить по дорогам? И рассыпать радиоактивную пыль по дорогам уже по всей стране?
Там работы по дезактивации и захоронению ещё лет на 200 вперед. Потихоньку будут паковать и вывозить на хранение в зону отчуждения.
 показать весь комментарий
 
 
ПЗОД "Пески-1" функционировал в 1987-1989 гг.

руководство Совка и совьетской Украины..
 показать весь комментарий
 
У 1986-му, за скидання голіруч графіту у відкритий реактор з даху четвертого блоку, давали по васємсот рублєй, а це були чималенькі гроши. Якщо запропонувати сьогодні еквівалент цієї суми за подібну роботу, то можна недорого утилізувати ще якусь частину малоросів, котрим досі ввижаються "баригі" і "мародери". А зробити це слід під гаслом "якщо вас не зажмурим ми, то це незабаром зроблять буряти з мокшами"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх