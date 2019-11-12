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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2949) взятка (4773) Офис Президента (151)

 НАБУ задержало на взятке в 150 тысяч долларов директора департамента ОП Кондзелю, - источник

Сотрудниками НАБУ на взятке в 150 тысяч долларов задержана директор департамента Офиса президента Светлана Кондзеля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свой источник.

Кондзеля возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента.

НАБУ задержало на взятке в 150 тысяч долларов директора департамента ОП Кондзелю, - источник 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159269
 
   
 Топ комментарии
 
Ну шо там зелепупики? Зеленский был не в курсе???
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Богдан сегодня останется без зарплаты)
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Похоже 150к дол взятки для мадемуазели Кондзели - обычное дело.
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но это всего лишь на новый велосипед, а вы разорались
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Ну тут всё понятно зачистили или коррупционерку или её покусала Мендель.

П.С. Ну реально интересно, за что она взяла 150 000$ будучи директором управы по доступу до публичной информации ??!?
Или это с ней Яременко договаривался на встречу?
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Понятно шо она передаточное звено.
Но по какой то причине кондомзелю решили слить.
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Ну, при её то должности и такие деньжища, странно. Может она кассиршей у Бохдана подрабатывала?
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Не, два разних направления, хотя БО я не отбеливаю
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Тепер залишилось дізнатись,-Вовці несла,чи його Бодіку. Ніхто ж не вважає ,що керівник якогось департаменту з інформації вирішує якісь питання ?
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Яка молоденька красотулечка і так підзалетіла як малолетка.
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После подобных новостей очень и очень странно слушать про бедную страну.
У нас за $160.000 премьер министр уехал в тюрму на 6 лет с штрафом в $200.000 и запретом занимать гос должности в будущем.
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НАБУ задержало на взятке в 150 тысяч долларов директора департамента ОП Кондзелю

ЗЕ ОТДАЛ ПРИКАЗ ВСЕХ ПОРОХОБОТОВ ПЕРЕМЕСТИТЬ ИЗ УЮТНЫХ КАБИНЕТОВ В ОДИНОЧНЫЕ КАМЕРЫ 😎
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Мадам -никто! И звать -Никак.Слили без сожаления.Керувала при всех видних коррупционерах много много лет.Красиво пожила,но недолго.
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НАБУ задержало на взятке в 150 тысяч долларов директора департамента ОП Кондзелю

ЗЕ ОТДАЛ ПРИКАЗ ВСЕХ ПОРОХОБОТОВ ПЕРЕМЕСТИТЬ ИЗ УЮТНЫХ КАБИНЕТОВ В ОДИНОЧНЫЕ КАМЕРЫ 😎
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В ОП остались порохоботы? Чи ти дурний, чи в тебе глисти?
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Она только должна была по конвертам разложить и отдать ресторатору в ВР
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А что такое, доступ к публичной информации? Она ответственна за интернет?
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Так це ще Пєцина протеже. Чому її не погнали?
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Брехня . Вова коррупцию уже давно пабедив НАБУ затримало на хабарі 150 тисяч доларів директора департаменту Офісу президента Кондзелю, - джерело - Цензор.НЕТ 9628 ... Всем известно что в президентский охвис , на работу , нечестных людей не берут . Это подстава . НАБУ - порохобоцкое . НАБУ затримало на хабарі 150 тисяч доларів директора департаменту Офісу президента Кондзелю, - джерело - Цензор.НЕТ 603 .
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Не п..и.Пэтро Алексоевич её искоренил ещё в 15 году.
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Ну значит Бубочка её развёл по новой НАБУ затримало на хабарі 150 тисяч доларів директора департаменту Офісу президента Кондзелю, - джерело - Цензор.НЕТ 4440 .. Как ни крути , а "крайний" везде Вовуня . НАБУ затримало на хабарі 150 тисяч доларів директора департаменту Офісу президента Кондзелю, - джерело - Цензор.НЕТ 1436 .
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отпустят под залог
15000 грн-и в Лондон
к Гонтаревой
Потом машины начнет палить
Дома...
Опять же хору им Г Веревки работа
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Хорошо, что винтят не взирая на лица..а она из новых или по наследству досталась..?
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А какая разница . Если в наследство то , тогда - почему не уволил .?? .
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Новость от 20 июля с г - неплохо служила...
"По информации, предоставленной Департаментом управления персоналом Администрации президента Украины, А. Богдан был назначен главой Администрации президента Украины и руководителем Офиса президента Украины согласно Конституции и в пределах полномочий президента Украины", - ответила на запрос журналистов руководитель Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлана Кондзеля.
При этом она проигнорировала вопросы о том, проводилась ли в отношении Андрея Богдана люстрационная проверка и связано ли переформатирование Администрации Президента в Офис Президента с попыткой дать Богдану возможность избежать люстрации.
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....да,обос..лись по самые уХи. Служанка народа и такая ...такая воровка!!! НАБУ затримало на хабарі 150 тисяч доларів директора департаменту Офісу президента Кондзелю, - джерело - Цензор.НЕТ 1873
ГАНЬБА,ГАНЬБА НАБУ затримало на хабарі 150 тисяч доларів директора департаменту Офісу президента Кондзелю, - джерело - Цензор.НЕТ 359
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тю...а богдан уже в куршавеле отельчик забронировал...а тут аванс обламался...
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150 тысяч долларов Кондзеле, сколько же тогда Зеленскому несут?
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адепты зе, вам до сих пор не стыдно о том что вы натворили??? вы не видите что просто поменялись люди у кормушки и далеко не в лучшую сторону...? Разгонитесь и ударьтесь об стену - может мозгов прибавится вам хоть так...
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передаточное звено..., зачем ей ваще такие деньги....
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Есть такая дурная мысль:
может кто то под Богдана начал копать?
Если с ведома зели, то это будет хоть какой то плюс к его карме.
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если ее отчество Зиновьевна то не так и много на ней было на 2019 год - 2 квартиры и маленький дом. Значит передавала наверх посылку...
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Кандомзеля решила скрысятничать ...прикарманить общак....воры у власти такое не прощают...
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Якщо все так , то повинна сісти - сісти швидко і надовго.. Корупцію потрібно випалювати розпеченим залізом - як в лавах теперішніх, так і в лавах попередників.. Ні для кого в Україні не повинно бути індульгенції на здійснення злочину ..
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Вот шо может дать директор задрипанного департамента, что ей за это несут аж 150 тыс. долларов?! Кому на самом деле была эта взятка?
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это палытические репрессии банды штейнов.
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