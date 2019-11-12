 НАБУ задержало на взятке в 150 тысяч долларов директора департамента ОП Кондзелю, - источник

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свой источник.
Кондзеля возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свой источник.
Кондзеля возглавляет Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента.
П.С. Ну реально интересно, за что она взяла 150 000$ будучи директором управы по доступу до публичной информации ??!?
Или это с ней Яременко договаривался на встречу?
Но по какой то причине кондомзелю решили слить.
У нас за $160.000 премьер министр уехал в тюрму на 6 лет с штрафом в $200.000 и запретом занимать гос должности в будущем.
ЗЕ ОТДАЛ ПРИКАЗ ВСЕХ ПОРОХОБОТОВ ПЕРЕМЕСТИТЬ ИЗ УЮТНЫХ КАБИНЕТОВ В ОДИНОЧНЫЕ КАМЕРЫ 😎
ЗЕ ОТДАЛ ПРИКАЗ ВСЕХ ПОРОХОБОТОВ ПЕРЕМЕСТИТЬ ИЗ УЮТНЫХ КАБИНЕТОВ В ОДИНОЧНЫЕ КАМЕРЫ 😎
15000 грн-и в Лондон
к Гонтаревой
Потом машины начнет палить
Дома...
Опять же хору им Г Веревки работа
"По информации, предоставленной Департаментом управления персоналом Администрации президента Украины, А. Богдан был назначен главой Администрации президента Украины и руководителем Офиса президента Украины согласно Конституции и в пределах полномочий президента Украины", - ответила на запрос журналистов руководитель Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлана Кондзеля.
При этом она проигнорировала вопросы о том, проводилась ли в отношении Андрея Богдана люстрационная проверка и связано ли переформатирование Администрации Президента в Офис Президента с попыткой дать Богдану возможность избежать люстрации.
ГАНЬБА,ГАНЬБА
может кто то под Богдана начал копать?
Если с ведома зели, то это будет хоть какой то плюс к его карме.