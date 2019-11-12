 Рада проголосовала за уменьшение количества пластиковых пакетов в гражданском обороте

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующий законопроект проголосвали 365 нардепов.

Законопроект предусматривает запрет распространения пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года.

Ограничения не распространяются на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки.

Такеже предусматривается запрет распространения оксо-разлагаемых (оксо-био-разлагаемых) пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства с 1 января 2022 года. Запрет склонения потребителей к покупке пластиковых пакетов. Обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов в соответствии Национальным стандартам ДСТУ. Стимулирование производства биоразлагаемых пластиковых пакетов. Установление ответственности за нарушение положения.

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