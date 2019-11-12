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 Политика Украины, Общество
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 Рада проголосовала за уменьшение количества пластиковых пакетов в гражданском обороте

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2051-1 "о уменьшении количества пластиковых пакетов в гражданском обороте".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующий законопроект проголосвали 365 нардепов.

Законопроект предусматривает запрет распространения пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года.

Ограничения не распространяются на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки.

Такеже предусматривается запрет распространения оксо-разлагаемых (оксо-био-разлагаемых) пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства с 1 января 2022 года. Запрет склонения потребителей к покупке пластиковых пакетов. Обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов в соответствии Национальным стандартам ДСТУ. Стимулирование производства биоразлагаемых пластиковых пакетов. Установление ответственности за нарушение положения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин работает над законопроектом о запрете использования пластиковых пакетов

Источник: https://censor.net.ua/n3159267
 
 
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Может правильно было салафановые пакеты
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Попіклувались про екологію, аж страшно. Видимість роботи
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удобні, тільки неоправдано дорогі - воно має йти до товару, або стояти копійки, а продають по 3 гривні
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ні на копіку! рівно три гривні кульок-майка літрів на сім з логотипом місцевого гамазину - завтра пришлю скан чека
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Теперь картоху...яблоки..и прочие фрукты-овощи...к кассе в сепермакете в зубах будеие нести...или за бумажный пакет деньгу платить...
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Теперь понятно, зачем Карпаты вырубают.
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И как в старые времена, газетку на дно ведра мусорного) Законами экологию не сберечь, только сознательные граждане могут самостоятельно это сделать (для начала просто сортировать одно от другого возле мусорников)
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квартірний портатівний мусоропєрєрабативающій гаджет
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Обмеження використання пластику підтримую, але що кнопкодави пропонують замість пластикових пакетиків? Чи то вже не їхній клопіт...
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