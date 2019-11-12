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 Общество
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Все про:ветераны (621) Верховный Суд (784) Зеленский (3626) инвалиды (287) иск (530)

 Инвалид войны засудил Зеленского за то, что тот не ответил лично на его обращение

Мужчина просил президента проверить изложенные факты и лично ответить на запрос. Обращение из АП передали в другой орган власти. Верховный Суд решил, что этого нельзя было делать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Украины.

"Большая Палата Верховного Суда удовлетворила иск о признании противоправной бездеятельности Президента Украины - Председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в сообщении.

Истец – инвалид войны. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой "лично письменно сообщить ему о результатах проверки фактов, изложенных в поданном им ранее заявлении". Но Администрация Президента передала это обращение для рассмотрения в другой орган государственной власти.

"Большая Палата ВС пришла к выводу, что обращение лиц, указанных в ч. 2 ст. 14 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 16 Закона Украины "Об обращениях граждан" должны рассматриваться руководителями государственных органов лично. Указанный порядок касается и Президента Украины", - сказано в сообщении пресс-службы.

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Речь идет об обращениях Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда и лиц с инвалидностью вследствие войны.

"Такая позиция изложена в постановлении Большой Палаты ВС от 12 ноября 2019 по делу № 9901/21/19 (производства 11-810заи19)", - добавили в Верховном Суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3159263
 
   
 Топ комментарии
 
Не этот ли тип клялся, что если нарушит закон сам уйдет??? Пора на выход.
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Твоего зе нужно выметать из кресла и по быстрому, ты просто еще сам не одуплился от пропаганды, думаешь мессия воссел на троне.
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Зебобику сбрехать...как дурню с горы скатиться...раз плюнуть...что оно и делает постоянно..
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надо Зе делать как Пепа... доказать в суде что это не он со своего счёта дал деньги адвокату Трампа за встречу, т.е. президент не знал и всё
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Твоего зе нужно выметать из кресла и по быстрому, ты просто еще сам не одуплился от пропаганды, думаешь мессия воссел на троне.
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как тьі тут вьідерживаєшь, плескаться в єтом вьірваном из жопьі, зеленая жижица?
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Не этот ли тип клялся, что если нарушит закон сам уйдет??? Пора на выход.
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Чего не скажешь в шутейном разговоре )))
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Так а что дальше придет следующий, напишу я ему письмо, и усё-пора на выход ?
А если вдруг ответит, напишу 10, на 10 он точно отвечать не станет, т.к. на это как минимум полдня потратить надо, это если отвечать не о чем. А если по сути-то месяц.
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бобик!у зели нету єтого-Но Администрация Президента передала это обращение...-
-все вопросы к барыге!
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хммм.. а не подать ли в суд на Вазелинского, с запретом проводить встречи с руководством страны-агрессора.. интересная мысль!
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>о признании противоправной бездеятельности

зеля говорил что если нарушит закон то сам уйдет... посмотрим какой он брехло
Источник: https://censor.net.ua/n315926?3
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Зебобику сбрехать...как дурню с горы скатиться...раз плюнуть...что оно и делает постоянно..
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там было про нарушение закона не надо додумывать
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Не более пороха, после его обещания снять неприкосновенность и продать бизнес.
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Будемо об'єктивні - враховуючи строки розгляду справ в наших судах, тим більше, що в даному випадку справа дійшла вже до Верховного суду - сам факт мав місце дуже давно, році в 2017му, тому засудив він явно не зєлєнского ))
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Он обратился к президенту Украины Владимиру ЗеленскомуИсточник: https://censor.net.ua/n3159263
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На письма отвечать - это уже перебор и не президентское это дело.
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Категорю тех людей которым оно обязано отвечать лично посмотри...
И оно не царь...не облезит если лично ответит...
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приниженням президента одночасно принижуєте і свою країну
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Кому то и кобыла невеста..кому то охласбыстин доктор...кому то зебобик президент.....но не мне...
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До нас это уже сделал тот, кого мы сейчас унижаем. Абсурд? Парадокс?
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Это театр абсурда. А если учитывать что дошло до Верховного Суда и зная сроки рассмотрения заявлений граждан судами можно предположить, что это дело не к Зеленскому явно.
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більше всього, що це так, враховуючи, як суди розглядають справи та ще й реформовані петром другим
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Он обратился к президенту Украины Владимиру ЗеленскомуИсточник: https://censor.net.ua/n3159263
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Зеленського поки що складно взагалі за щось обсірати, серйозної лажі він ще не робив, 80 процентів критики - це можна сказати "профілактична критика, інші 15 - це його комічна діяльність типу гри на роялі чи чогось ще. І останні 5 процентів - це за діло, в більшості випадків - за кадрові рішення.

А от позитиву буде вже великий список. Залишилося лише достойно провести Нормандські і не зрадити інтересам держави. Ну і звичайно, тільки один термін. Поки що думаю що голосував би через 5 років за Рахманіна, але подивимось.
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Его только за выражение, "я никому ничего не должен" и просто брехню, не то что критиковать, а в шею согнать за такое необходимо!
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Обсирати Зеленського неможливо, бо гівно обісрати неможливо.
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Закон есть Закон...и в нем нет исключений для чуваков с ксивой презЕдента...
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Ога, как там офшоры порошенко поживают?
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Точно не знаю...но наверное точно так же как и офшоры зеленского...они поживают....разве что в офшорах зебобика денежек поболее будет...
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Как там порошенко в этом случае, да еще и на камеру говорил 'бог вам простить'. Томос, вот. Какие вопросы, нет вопросов.
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Якось пiдозрiло активно зе дебiли накинулись на новину.
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І навіщо ви, зедебіли, накинулись на цю новину? Ти знаєш суть скарги того інваліда на яку не відповів Зеленський?
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Слуга народа включил царя. Челобитную не так подали.
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********** негодують нелох а обіжаютб святого бубочку
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Каждый участник ато постарается стать на бумаге инвалидом войны - это открывает неограниченные возможности во всех сферах.
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бубочка вєсь в дєлах. він про бабушку думає.йому ніколи
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ВС руководствовался совковым законом, герои Советского Союза,герои Социалистического труда и инвалиды боевых действий, наверное про Афганскую войну говорится.
Странно и никто не заметил.
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Я конечно понимаю дефицит кадров, но хоть бы додумались открыть реестр судебных дел и проверить по номеру

ОСОБА_1 звернувся до Касаційного адміністративного суду з позовною заявою до Президента України, в якому просив:
визнати бездіяльності Президента України - Голови Ради національної безпеки і оборони України щодо залишення без задоволення його заяви від 14 листопада 2018 року про здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони України в сфері національної безпеки і оборони України протиправною;
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