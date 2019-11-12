 Инвалид войны засудил Зеленского за то, что тот не ответил лично на его обращение

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Украины.
"Большая Палата Верховного Суда удовлетворила иск о признании противоправной бездеятельности Президента Украины - Председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в сообщении.
Истец – инвалид войны. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой "лично письменно сообщить ему о результатах проверки фактов, изложенных в поданном им ранее заявлении". Но Администрация Президента передала это обращение для рассмотрения в другой орган государственной власти.
"Большая Палата ВС пришла к выводу, что обращение лиц, указанных в ч. 2 ст. 14 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 16 Закона Украины "Об обращениях граждан" должны рассматриваться руководителями государственных органов лично. Указанный порядок касается и Президента Украины", - сказано в сообщении пресс-службы.
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Речь идет об обращениях Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда и лиц с инвалидностью вследствие войны.
"Такая позиция изложена в постановлении Большой Палаты ВС от 12 ноября 2019 по делу № 9901/21/19 (производства 11-810заи19)", - добавили в Верховном Суде.
А если вдруг ответит, напишу 10, на 10 он точно отвечать не станет, т.к. на это как минимум полдня потратить надо, это если отвечать не о чем. А если по сути-то месяц.
-все вопросы к барыге!
зеля говорил что если нарушит закон то сам уйдет... посмотрим какой он брехло
Источник: https://censor.net.ua/n315926?3
И оно не царь...не облезит если лично ответит...
А от позитиву буде вже великий список. Залишилося лише достойно провести Нормандські і не зрадити інтересам держави. Ну і звичайно, тільки один термін. Поки що думаю що голосував би через 5 років за Рахманіна, але подивимось.
Странно и никто не заметил.
ОСОБА_1 звернувся до Касаційного адміністративного суду з позовною заявою до Президента України, в якому просив:
визнати бездіяльності Президента України - Голови Ради національної безпеки і оборони України щодо залишення без задоволення його заяви від 14 листопада 2018 року про здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони України в сфері національної безпеки і оборони України протиправною;