 Инвалид войны засудил Зеленского за то, что тот не ответил лично на его обращение

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Украины.

"Большая Палата Верховного Суда удовлетворила иск о признании противоправной бездеятельности Президента Украины - Председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в сообщении.

Истец – инвалид войны. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой "лично письменно сообщить ему о результатах проверки фактов, изложенных в поданном им ранее заявлении". Но Администрация Президента передала это обращение для рассмотрения в другой орган государственной власти.

"Большая Палата ВС пришла к выводу, что обращение лиц, указанных в ч. 2 ст. 14 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 16 Закона Украины "Об обращениях граждан" должны рассматриваться руководителями государственных органов лично. Указанный порядок касается и Президента Украины", - сказано в сообщении пресс-службы.

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Речь идет об обращениях Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда и лиц с инвалидностью вследствие войны.

"Такая позиция изложена в постановлении Большой Палаты ВС от 12 ноября 2019 по делу № 9901/21/19 (производства 11-810заи19)", - добавили в Верховном Суде.