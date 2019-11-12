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 Политика Украины
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 Встреча Зеленского и Путина в Казахстане маловероятна, - Пристайко

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев действительно предлагал помощь Владимиру Зеленскому в организации переговоров с Владимиром Путиным, но это было предложение без конкретики.

Как передает Цензор.НЕТ. об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил ВВС.

По его словам, речь шла об общем предложении бывшего лидера Казахастана помочь организовать такую ​​встречу.

"Президент (Зеленский) сказал то, что он говорит и Меркель, и Макрону, что" безусловно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места". О том, что давайте мы вместо чего-то сделаем эту встречу – такого разговора не было".

Пристайко утверждает, что предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер.

"Если нужна помощь – я готов помочь. Ответ Зеленского был: "Спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться", – пояснил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не против встречи с Зеленским, но без хорошей подготовки она принесет мало пользы, - Песков об идее Назарбаева

Министр напомнил, что ранее Казахстан уже предлагал вместо Минска проводить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе у себя. Но с логистической точки зрения Нур-Султан сложнее чем Минск.

"Никто никого не хочет обижать, но мы довольны тем, что мы имеем – переговорную позицию в Минске. Она удобна для всех. Я не думаю, что встреча может быть в Астане (сейчас - Нур-Султан). Скорее всего, или в Берлине, или в Париже", – сказал министр.

Отвечая на вопрос, реальна ли встреча Зеленского и Путина тет-а-тет вне нормандского формата, глава МИД сказал: "Я так же, как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если цель - обсудить особый статус Донбасса, то встречаться нет смысла, - Верещук о предложении Назарбаева по поводу встречи Зеленского и Путина "тет-а-тет"

По его словам, для обсуждения должно быть подтверждение от российской стороны.

"Тогда мы будем принимать решение. Но мы остаемся в нормандском формате. Мы не просто уважаем то, что было сделано, но и, давайте не забывать, Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем когда мы говорим тет-а-тет", – подытожил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3159261
 
 
 Топ комментарии
 
І.Лосєв: "Зеленський підписав закон про продаж 124 (!!!) оборонних підприємств. Будуть продані всі науково-дослідні установи. Буде проданий завод «Південмаш» і його унікальне конструкторське бюро. Нинішня влада не знайшла грошей на новітню українську військову техніку.
Це не просто тупість чи недоумкуватість. Це спланована державна зрада! Нагадаю, перед нападом московії у 2014, через її агентів в Україні також руйнувалася армія, силові структури, оборонний комплекс... Нині маємо ворожих агентів біля керма держави.
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та шо ж такоє!
зюзі ж так кортить скоріш припасти до джерела мудрості!
він вже і рота розім'яв!
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«На ICTV у програмі «Свобода слова» Юлія Тимошенко розповіла: Зеленський підписав закон про продаж 124 (!!!) оборонних підприємств. Будуть продані всі науково-дослідні установи. Буде проданий завод «Південмаш» і його унікальне конструкторське бюро. Нинішня влада не знайшла грошей на новітню українську військову техніку, на креативні розробки, зокрема на ракети «Вільха» й «Нептун».
Екс-нардеп і ветеран АТО Ігор Лапін повідомив, що Генштаб збирається скорочувати чисельність Збройних сил. .
То хіба Росія вже не воює проти України? Який Президент і верховний головнокомандувач під час війни скорочує, а не нарощує свою армію? Військовий експерт Олександр Мусієнко повідав, що у військових госпіталях просять поранених і хворих учасників АТО й ООС платити за лікування, оскільки нова влада не виділила на це грошей. Існує реальна небезпека фінансового погіршення Збройних сил України «народно-олігархічною» владою»
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І.Лосєв: "Зеленський підписав закон про продаж 124 (!!!) оборонних підприємств. Будуть продані всі науково-дослідні установи. Буде проданий завод «Південмаш» і його унікальне конструкторське бюро. Нинішня влада не знайшла грошей на новітню українську військову техніку.
Це не просто тупість чи недоумкуватість. Це спланована державна зрада! Нагадаю, перед нападом московії у 2014, через її агентів в Україні також руйнувалася армія, силові структури, оборонний комплекс... Нині маємо ворожих агентів біля керма держави.
 показать весь комментарий
 
 
«На ICTV у програмі «Свобода слова» Юлія Тимошенко розповіла: Зеленський підписав закон про продаж 124 (!!!) оборонних підприємств. Будуть продані всі науково-дослідні установи. Буде проданий завод «Південмаш» і його унікальне конструкторське бюро. Нинішня влада не знайшла грошей на новітню українську військову техніку, на креативні розробки, зокрема на ракети «Вільха» й «Нептун».
Екс-нардеп і ветеран АТО Ігор Лапін повідомив, що Генштаб збирається скорочувати чисельність Збройних сил. .
То хіба Росія вже не воює проти України? Який Президент і верховний головнокомандувач під час війни скорочує, а не нарощує свою армію? Військовий експерт Олександр Мусієнко повідав, що у військових госпіталях просять поранених і хворих учасників АТО й ООС платити за лікування, оскільки нова влада не виділила на це грошей. Існує реальна небезпека фінансового погіршення Збройних сил України «народно-олігархічною» владою»
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Володя, просто погугли, я думаю тебе это не сложно!
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та шо ж такоє!
зюзі ж так кортить скоріш припасти до джерела мудрості!
він вже і рота розім'яв!
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ЗЕбіл вже зайвих півроку псує повітря на цьому світі.
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Зеленский хочет остановить беспредел устроенный Пецей но Порохососы против-неудивительно
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в чем именно? В прошлом году на Академию Наук дали 500 млн, в этот год дадут 300 млн. Это успех новой команды?
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А что Академия придумает новый велосипед?
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ты теорему Пифагора докажешь? Тогда и про велосипед поговорим.
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Розквіт коррупції при Зеленському зупинили МВФ - ось такі заголовки у світі. Встреча Зеленского и Путина в Казахстане маловероятна, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8626

Ukraine Corruption Concerns Stall IMF Bailout
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***** оттягивает встречу с Зеленским не из каких-то геополитических соображений, а исключительно из чувства банального страха...
Судите сами:
На встрече с Зеленским в Берлине у Ангелы Меркель начали трястись руки.
Перед поездкой Зеленского в Нью-Йорк Конгресс США запустил процедуру импичмента Трампа. Основанием для которой стал телефонный разговор Трампа со своим украинским коллегой.
После поездки Зеленского в Токио, подал в отставку министр торговли Японии Иссу Сугавара.
Пропетлять пока удалось президентам Франции и Бразилии.
Но не факт, что они могут рассл

абиться...
Так что встреча в Нормандском формате просто необходима...
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Пусть ***** путин «Прелетит» в киев бук подберем !!!
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