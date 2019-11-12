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 Политика Украины, Общество
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Все про:оборона (1118) Плахута Виктор (1)

 Ситуация с реформированием оборонных закупок нездоровая, - экс-директор департамента обороны и безопасности в Минэкономики Плахута

На сегодняшний день на базе профильного комитета по вопросам нацбезопасности разрабатывается закон о оборонных закупках.

 Занимается этим Министерство обороны, Минэкономики как уполномоченный орган в этой сфере, а также государственный концерн "Укроборонпром".

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Вместе с тем, существует другая версия закона на площадке Офиса президента - это закон о государственном оборонном заказе. Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал эксперт Украинского Института будущего по вопросам реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса и системы оборонных закупок, консультант комитета ВР по нацбезопасности, бывший директор департамента обороны и безопасности в Минэкономики Виктор Плахута.

Он уверен, что "ситуация нездоровая", так как процесс реформирования государственного оборонного заказа должен проходить скоординировано.

"Должен быть один центр, не должно быть ситуации, когда несколько центров занимаются разработкой - и непонятно, что будет в конце. Президент как Верховный Главнокомандующий, как Председатель СНБО должен принять решение: "Вот есть площадка, вот принципы, к которым мы стремимся, эти принципы должны быть реализованы в новом законе" .Когда разрабатывается несколько вариантов закона - к чему это приведет непонятно", - подчеркнул Плахута.

 Полное интервью с Виктором Плахутой читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3159259
 
 
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І.Лосєв: "Зеленський підписав закон про продаж 124 (!!!) оборонних підприємств. Будуть продані всі науково-дослідні установи. Буде проданий завод «Південмаш» і його унікальне конструкторське бюро. Нинішня влада не знайшла грошей на новітню українську військову техніку.
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Йде пошук оптимальної моделі формування оборонного замовлення, а старі корупціонери так не звикли, вони хочуть щоб їм в АП сказали як можна красти і вже нарешті всі поділили сфери і почати красти!
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зебіли, поміняємо свинарчуків на *****..... зробимо ще й армію разом
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Після того, як оборонний комплекс буде розпродано, нові хазяїни припинять випуск *********** і комплектуючих до військової техніки, або будуть продавати їх на експорт, армія залишиться без нічого, і після чергового Майдану знову будемо починати в капцях і формі з секонд-хенду.
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какие закупки? кто захочет сидеть по прихоти портного и трубы?
зеле завтра не понравится что нить
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Нет в Украине Президента....есть поезЕдент...вернее целая стая презЕдентов...
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Ситуация с реформированием оборонных закупок нездоровая
И чем больше зе-вмешательств, тем нездоровее и нездоровее.
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Зеколаборанти роблять ситуацію токсичною.
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