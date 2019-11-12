 Ситуация с реформированием оборонных закупок нездоровая, - экс-директор департамента обороны и безопасности в Минэкономики Плахута

Занимается этим Министерство обороны, Минэкономики как уполномоченный орган в этой сфере, а также государственный концерн "Укроборонпром".

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Вместе с тем, существует другая версия закона на площадке Офиса президента - это закон о государственном оборонном заказе. Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал эксперт Украинского Института будущего по вопросам реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса и системы оборонных закупок, консультант комитета ВР по нацбезопасности, бывший директор департамента обороны и безопасности в Минэкономики Виктор Плахута.



Он уверен, что "ситуация нездоровая", так как процесс реформирования государственного оборонного заказа должен проходить скоординировано.

"Должен быть один центр, не должно быть ситуации, когда несколько центров занимаются разработкой - и непонятно, что будет в конце. Президент как Верховный Главнокомандующий, как Председатель СНБО должен принять решение: "Вот есть площадка, вот принципы, к которым мы стремимся, эти принципы должны быть реализованы в новом законе" .Когда разрабатывается несколько вариантов закона - к чему это приведет непонятно", - подчеркнул Плахута.

Полное интервью с Виктором Плахутой читайте здесь.