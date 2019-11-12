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 Политика Украины
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Все про:ВР (23956) кнопкодавство (42) Нимченко (16)

 В Раде зафиксировали кнопкодавство нардепа Нимченко, который сам предлагал за это ввести уголовную ответственность. ВИДЕО

Нардеп из фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко нарушил процедуру личного голосования. Это четвертый факт кнопкодавства в Верховной Раде Украины 9-го созыва.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявляет движение ЧЕСНО

Сообщается, что Нимченко нажал на две кнопки "за" на утреннем пленарном заседании 12 ноября во время голосования за основу за законопроект №2299 нардепов от "Слуги народа" по усовершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования.

Движение обращает внимание, что этот депутат является соавтором законопроекта 1127 об уголовной ответственности депутатов за кнопкодавство. В частности, речь идет о лишении свободы на срок до 2 лет за повторное неперсональное голосование. Интересно, что когда голосовали за этот проект, Нимченко в Раду не пришел.

ЧЕСНО заметило, что во время голосования за проект 2299 24 из 44 парламентариев ОПЗЖ воздержались, а "за" проголосовали только пятеро членов этой фракции: Нимченко, Тарас Козак, Николай Скорик, Вадим Столар и Нестор Шуфрич.

По информации движения, для Нимченко это уже не первое кнопкодавство: нардеп как минимум один раз нарушил процедуру личного голосования в Верховной Раде 8-го созыва.

Источник: https://censor.net.ua/n3159257
 
   
 Топ комментарии
 
Этому простительно, он давно в маразме...
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Чому членам і членіням СН можна, а опам- ні?
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Він вже розуму немає, бо має 69 років. Мабуть думав скільки пальців то і стільки кнопок має натиснути В Раде зафиксировали кнопкодавство нардепа Нимченко, который сам предлагал за это ввести уголовную ответственность - Цензор.НЕТ 2935
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69 процентов чітатєлєй відят пошлость в етом тєкстє
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ну що до діда Василя причепилися, може він не нарошне
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Этому простительно, он давно в маразме...
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страшно подумать, чем именно нажимает кнопку для голосования товарищ Кива..
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В ОПЗЖ там все припи..ные советским серпом и молотом
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слуги мафии сказали что один раз не п-с
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Немцов типичный коррупционер с коммуняцкой мордой .В Польше и Прибалтике такие бывшие коммунисты , после люстрации не допускались с госслужбе .
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Наліпили тута кнопок, присісти нормально не дають
В Раде зафиксировали кнопкодавство нардепа Нимченко, который сам предлагал за это ввести уголовную ответственность - Цензор.НЕТ 5248
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Так они и со всеми остальными пороками будут бороться.
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