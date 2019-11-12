 Рада ужесточила ответственность за фальсификацию лекарств вплоть до пожизненного заключения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 363 народных депутата.

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Законопроектом предусмотрены изменения в ст. 321-1 УК Украины относительно дополнительных квалифицирующих признаков и повышении ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств.

Предлагается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение или сбыт заведомо фальсифицированных лекарств.

Те же действия, совершенные повторно или по сговору группой лиц, или служебным лицом, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью масштабного распространения (через интернет) или в крупных размерах - от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.

Эти же действия, если они повлекли смерть или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, наказываются пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.