 Рада ужесточила ответственность за фальсификацию лекарств вплоть до пожизненного заключения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 363 народных депутата.
Законопроектом предусмотрены изменения в ст. 321-1 УК Украины относительно дополнительных квалифицирующих признаков и повышении ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств.
Предлагается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение или сбыт заведомо фальсифицированных лекарств.
Те же действия, совершенные повторно или по сговору группой лиц, или служебным лицом, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью масштабного распространения (через интернет) или в крупных размерах - от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.
Эти же действия, если они повлекли смерть или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, наказываются пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
---як горить вогонь
---як тече вода
---як рада голосує 350+ голосами
Врачи украинские, которые сейчас работают в ЕС , говорят, что реально ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕЧАЩЕГО ВЕЩЕСТВА В украинских лекарствах меньше , чем в европейских. Потому люди и хуже вылечивают болезни - то есть едят один мел
Берутся в ЕС лекарства , перемалываются, добавляется мел и заново лепят таблетки. И вот вам двойная прибыль
Никто не знает шо в ту колбасу кладут