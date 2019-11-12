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 Политика Украины
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Все про:ВР (23956) лекарства (838) фальсификат (340)

 Рада ужесточила ответственность за фальсификацию лекарств вплоть до пожизненного заключения

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект 1152-1 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 363 народных депутата.

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Законопроектом предусмотрены изменения в ст. 321-1 УК Украины относительно дополнительных квалифицирующих признаков и повышении ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств.

Предлагается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение или сбыт заведомо фальсифицированных лекарств.

Те же действия, совершенные повторно или по сговору группой лиц, или служебным лицом, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью масштабного распространения (через интернет) или в крупных размерах - от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.

Эти же действия, если они повлекли смерть или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, наказываются пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3159255
 
   
 Топ комментарии
 
Хороший закон,главное что бы пару раз сработал.
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Нужно вернуть ГОСТы ,а то подделки во всех сферах
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Кроме этого фальсифицируются импортные дорогие лекарства
Берутся в ЕС лекарства , перемалываются, добавляется мел и заново лепят таблетки. И вот вам двойная прибыль
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На такі речі можна дивитися вічно:

---як горить вогонь
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---як рада голосує 350+ голосами
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Хороший закон,главное что бы пару раз сработал.
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контролировать фальсификации вряд ли кто сунется, так что закон пустой
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Нормальный закон вот только у фарм-мафии бабла немерено - откупятся
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а це порохоботи фальсифікують лікарства?
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порохоботы Вове Организму кокс фальсифицируют
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гулять так гулять ...пропоную ввести пожиттєве за виробництво фальсифікованого пива (воно у нас пиво тільки етикеткою нагадує) ...цигарок у яких немає тютюну ...ковбаси без М"ЯСА (а не того що туди запихають) за молоко масло та інші молокопродукти виготовлені з "пальми" і "сухої" йухні взагалі тільки одне покарання РОЗСТРІЛ бо ж то їдять діти ...слугам урода як не вийшло "торганути" землею сьогодні то всяка дурь в "голови" лізе ...
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Правильно.
Врачи украинские, которые сейчас работают в ЕС , говорят, что реально ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕЧАЩЕГО ВЕЩЕСТВА В украинских лекарствах меньше , чем в европейских. Потому люди и хуже вылечивают болезни - то есть едят один мел
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Кроме этого фальсифицируются импортные дорогие лекарства
Берутся в ЕС лекарства , перемалываются, добавляется мел и заново лепят таблетки. И вот вам двойная прибыль
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точно 100%. Знакомая рассказывала: ездил мужик лечиться в Германию, полгода там пробыл, пил немецкие лекарства купленые в Германии, вроде легче стало, поехал домой в Украину, а врач немец ему выписал действующие вещества, чтоб он по ним лекарства здесь подобрал. Через месяц стало плохо - звонит в Германию, мол че за дела, вроде ж то же самое пью, а эффекта - ноль. В итоге немец ему прислал лекарства из Германии напрямую
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Врачи процентное содержание лекарственных веществ в таблетках не определяют. Они могут отметить большую эффективность лекарств западного пр-ва. Тут может быть много причин. Например меньшая биодоступность, повышенная заболеваемость в опр регионах (если повреждена слизистая кишечника, напр тяжелыми металлами, то ждать нормальной всасываемости не приходится.) А могут быть и этнические различия. (Возможно, эскимосы, просматривая фильмы и записи со свадеб, считают, что в России вся водка - фальсификат)
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Нужно вернуть ГОСТы ,а то подделки во всех сферах
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И продукты тоже в Украине с нарушением санитарных норм делают.
Никто не знает шо в ту колбасу кладут
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а их никто не отменял, только ТУ разрешили
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Прочитайте ГОСТ на докторскую колбасу, будете "приятно" удивлены.
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А за повышение цен на лекарства какая ответственность ? За полгода цены в аптеках взлетели на 40-50%. Это при том, что бакс все ниже и ниже. И это никто не видит и никто не замечает?
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Так у нас вроде рыночные отношения? Или вы сторонник плановой экономики?
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особенно вверх летят цены на наиболее популярные и нужные лекарства
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Порохососы а чеколяд тоже поддельный от Рашен
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пианист-квартетосос цифробуквенный, шоколад у Пороха очень даже не плохой и относительно дешевый. У вас в кацапии вообще продукты из гамна стали делать при вашем русишфюрере.
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Если примут этот закон, то это будет ++++1000 хоть и фуевой, но все таки Раде, а если просрут, как обычно, такой нужный для нищего больного народа закон, то Рада полностью в глазах людей станет долбаной продажной "зрадой". Будем смотреть и ждать.
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Херсон. 90% аптек в городе - БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ, проверял лично, в уголке покупателя - висит все шо хочешь кроме самой лицензии от МОЗ. В таких аптеках под видом настоящих лекарств могут всучить шо угодно
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Теперь фальсификация будет в 2 (ДВА) раза "невозможнее"! Контролирующие органы потирают руки в предвкушении наживы
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А когда примут закон чтобы нельзя было наркоту продавать в аптеках из под полы? Что, такой закон уже есть? Он, наверное просто не вступил в силу? Что значит вступил? А почему тогда продают?
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