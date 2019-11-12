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 Политика Украины
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Все про:ВР (23956) дороги (1854)

 Рада поддержала изменения в закон о финансировании дорожного хозяйства

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №1041 о внесении изменений в Закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" (относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержание автомобильных дорог общего пользования).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 368 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, этим законопроектом предусматривается, что государственная целевая экономическая программа развития автомобильных дорог общего пользования, на которых запланировано проведение различного рода работ, утверждается Кабинетом министров.

Законопроектом определено, что перечень объектов строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения с указанием объемов бюджетных средств утверждается центральным органом исполнительной власти, который формирует государственную политику в сфере дорожного хозяйства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159253
 
 
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Нормас!
сьогодні парламент голосує майже весь, це означає, що законопроекти потрібні і якісні.
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Ну теперь в случае чего хоть будет когопальцем тыкать, хороший закон. Раньше никто не отвечал вообще ни за что.
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