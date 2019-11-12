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Все про:Полторак (1169) Марченко Дмитрий (9)

 "Я тебе доверял и доверяю", - экс-министр обороны Полторак поддержал генерала Марченко, обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов

Экс-министр обороны Степан Полторак высказал слова поддержки генералу Марченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Полторак подчеркнул: "Дмитрий Марченко, я доверял тебе и доверяю. Ты - один из тех, кто не побоялся участвовать в ожесточенных боях на Востоке, а впоследствии, и ломать коррупционные схемы в оборонном ведомстве. Возмущает, что офицеры ВСУ сейчас на скамье подсудимых. И именно поэтому, я очень надеюсь на беспристрастное расследование и справедливое решение суда. А те реформы, которые были введены, будут успешно развиваться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Для меня он всегда будет министром обороны Украины", - Зеленский поблагодарил Полторака и представил военным нового главу Минобороны Загороднюка. ВИДЕО

Напомним, Марченко и его коллег подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/n3159252
 
   
 Топ комментарии
 
На Цензорі є інтерв'ю з цим генералом.
Схоже, зелені на догоду рейтингу Вовчика тягають по судах невинну людину.
Ті ж самі броніки постачають в Нацгвардію. І за це мовчать. Фірму, яка виготовляє, взагалі ні в чому не обвинувачують. Як так ????
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пошла охота за киборгами. Что за люди руководят страной???????????????????
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І сказав ЗЕбіл :
- випустіть 7000 патріотів яких посадив режим Порошенка!
- не можна
- а чо?
- їх нема
- і шо робить?
- шоб їх випустити то треба їх посадити
- садіть
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На Цензорі є інтерв'ю з цим генералом.
Схоже, зелені на догоду рейтингу Вовчика тягають по судах невинну людину.
Ті ж самі броніки постачають в Нацгвардію. І за це мовчать. Фірму, яка виготовляє, взагалі ні в чому не обвинувачують. Як так ????
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пошла охота за киборгами. Что за люди руководят страной???????????????????
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зеленые, неопытные, неразумные, зависимые.... уже желтеют, скоро почернеют....
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Готовий зробити внесок коштами для звільнення генерала Марченка з-під варти під заставу. Якщо комусь відомі реквізити картки дружини Марченка - був би вдячний за інформацію. сєпара і колаборната Цемаха віддали - бойового генерала - взяли...
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побачив цю картку у фейсбуку.
Номер картки для збору коштів на адвокатів для генерала Марченка і для його офіцерів - команди "піратів Марченка".
4149 5100 6274 7284
Райффайзен БАНК Богаченко Наталья
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какой шустрый... молниеносно увидел и узнал реквизиты... развод по британски??? или по остапо-бендеровски???
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По данным российских источников, близких к администрации Президента России, основные концептуальные пункты предложений которые Россия собирается озвучить на заседании "нормандской четверки" следующие:
1. Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока. (Сообщение Группы внешнего мониторинга tZE inform).
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І сказав ЗЕбіл :
- випустіть 7000 патріотів яких посадив режим Порошенка!
- не можна
- а чо?
- їх нема
- і шо робить?
- шоб їх випустити то треба їх посадити
- садіть
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Атож.. Поки що немає.
Але будуть. При ЗЕ таки будуть.
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А конфісковані броніки валяються аби як на вологих піддонах під калюжами. Це мільйони гривень !!! Зіпсованих дурними слідчими.
Офіційної експертизи не було. Виробник надав всі документи, які підтверджують якість та проби. Пішли якісь чутки, за ними справу намалювали.
До того ж. зелені депутати та інша челядь у своїх вояжах на схід використовує самі ці броніки !!!
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Т.е. вы настолько глупы, что бы сравнивать бронники для разгона митингов и бандюков, с армейскими бронниками?
Ну вы и ТУПЭ!!!!!!!
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малоросе, Вовік таки хоче , щоб до його офісу прийшли ,,кіборги" ?
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Т.е. аргументированного диалога от вас не будет!!!!!
В принципе и не ожидал!!!!!
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Естественно не будет, ведь зебы про ТУ никогда не слышали, а только Г+Г слушают.
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Чмо,те броники ттшка пробивает на раз.И ТУ затусуй себе в 21.
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Лишнехромосомный, а ты можешь одеть бронежелет килограмм в 50, всё равно диван выдержит.
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Да...Ты тормоз натуральный.Это тебя рожали в "рубашке" 50ти кг.
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Зеб, может скажешь, что и пожарники круглосуточно ходят в полном обмундировании?
Вам, зебам, не доходит, что для разных целей разные бронежилеты и невозможно круглосуточно находится в бронежилете с защитой не только от осколков, но и от прямого попадания пули.
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Довбику, йдеться про броніки для нацгвардії, яка перебуває на фронті.
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Исключительно?
А больше она нигде не находится?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальная_гвардия_Украины

Тупэ.... Ты разницу МВД от Минобороны видишь? Хотя бы в количестве букв!
Ой ржу не могу с клоуна!!!!!
Шо ще ляпнешь?
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Дурнику. Подивись на бронік і скажи, навіщо поліцаїв екіпірують по повній ?
В нас такі круті бої з населенням ?
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Бронежелеты были сделаны по ТУ, а испытывались не по ТУ...
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Это преступление, ТУ от пули не спасает.
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Тумлер знает всё.Не спорь.Как никак пять лет воюет на просторах цензора
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Лукашист, против пуль другие бронежелеты, походив в которых день ты пластом будешь лежать неделю.
Посмотри какая защита у сапёров, так она точно защитит от пуль и от мин, сладкоречивый ты наш.
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Ну, на войне не огурцами кидаются, надо, значит надо.
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Та ні... Цього цілком цілеспрямовано хочуть прибрати, надто багатьом він "лафу" зіпсував. За ним стежили довго, звинувачення слабке саме тому, що нічого серйозного не накопали, але треба посадити (чи хоча б усунути з посади та переглянути договори) саме його.
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Це гірше, ніж може здатися на перший погляд. Це удар по армії. По тих армійських офіцера, які протистояли і готові протистояти і надалі кацапські агресії. Мета- деморалвюізіцвя і де мотивація військовослужбовців з метою масового їх залишення військової служби. І плюс відміна призову. І де буде армія? А там, де була у 2014 році.
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Легко проверить. Одевают бронежелет на генерали и...
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полторашка..... после того как ты старый траулер принял как развед корабль - надеюсь и до тебя очередь дойдет!
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А я знаю, що ми купляли для армії в 2014 і що зараз. Тому я знаю, що її будували всі ці роки, а не розкрадали. І я знаю, як фінансувалося одне з оборонних підприємст, а зараз, з приходом цієї влади, воно припинилось. Наша війна в мізках. Ми її програли.
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Вам пора бросать принимать тяжелые наркотики!
Вы совсем выпали из реальности!+ У вас явно мания величия и комплекс БОГА (только ОН всеведущ)!!!!
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Рушниця начищена. Спокій збережений. Чекаю Майдан
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Фуууу шрека....
Не позорься..... Перед тем как что то тявкнуть учи мат часть
https://censor.net.ua/blogs/3125337/noveyishiyi_sredniyi_razvedyvatelnyyi_korabl_korruptsiya

Совсем ты боярой мозги разжижил!
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ты олень упоротый.. заказную статейку товарища Авакова в качестве аргумента суешь..
кстати, мои комменты в под той самой статьёй: 04.05.2019 11:55, 04.05.2019 12:15,


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Шрека.... я прекрасно знаю на кого ты работаешь!
И в твоем поносе ни одного факта не было и нет!
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я юрист и работаю сам на себя.. но может ты мне расскажешь что-то новое обо мне..
и так, и на кого ж я работаю?!
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Ты можешь быть хоть королевой Великобритании по средам а юристом по вторникам!
Мне ваши обострения в дурке не понять!
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Было уже!!!!
Ничего нового..... Твой тупой базар 2018го .....
Темники же одни и те же....
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Что-то твой эксперт с 31 мая 2019 года никаких экспертиз не проводит.
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И шо?
К чему этот высер? Он шо то доказывает? Опровергает?
Нет.
Тупое бла бла....
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Зеб, ты и так заполнен ими от тех, кого ты привёл к власти. Такие же "эксперты" и бронежилеты проверяли.
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Ой ржу не могу с тупой порохокартошки!!!!
Прям такие же?
Может фамилии сбросишь?
Ну что бы я сравнил!!!!!!
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Дмитро Марченко - кіборг. Захищав ДАП.
Вдумайтесь: ми живемо в країні, де судять наших захисників! Моя думка - лише для того, щоб «посадити хоч когось».
Чому? Тому що звинувачення необґрунтовано слабке.
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Довіряв і довіряє?..Надіти на нього той бронік,випустити чергу з калаша і потім подивитись,що з тієї довіри сі лишило...
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Зеб, а из танка не пробовали стрелять ведь разницы нет - какую зраду придумать для 73%?
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Василь, судят патриотов, чтобы угодить путлеру, чтобы со временем убедить быдломассу о том, что войну начала Украина, и о том, что те кто сопротивлялся раше- преступники. Хотят полностью дискредитировать идею незалежной Украины, и делает это все фсбшный шпион- вазелин, наш кремлевский **********! Нам тут уже рассказывают, что капитуляция это нормально, что мышебраться с московией, такие ***** в руководстве страны как сивохо, загороднюе, хомчак, богдан вазелин, каломойша, портнов, дубынский и еще сотни предателей страны- имеют задачу от путлера и цель- уничтожение Украины как государства. А зеленая дрысня помогает этим уродам все это делать.
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ее, зеленку, для этого и купили еще году так в 15-ом
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Естественно, стал бы обычный генерал сам мутить схему с брониками без "заноса доли наверх".
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злочинна влада папередников в прошлом.Новый министр обороны каждый броник будет проверять на себе.
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а также на четыреждыуклонисте Зеленском и других не служивших в армии из его шалмана. Типа русской рулетки.
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Поки дурік роз'їжджає по макдрайвам і мріє про зустріч з хйлом, де заставить хйла виконати його умови, в цей час вбивають армію.

Абсолютно так само, як це робив янек до Майдану.

Рубають бюджети, знищують систему харчування, зупинили всі програми по наданню житла військовим, арештовують і зберігають в неналежних умовах броніки, призначають керівником укроборонпрому надто сумнівну людину, деморалізують армію відступами і знищують людей, які обороняли країну від навали, вбиваючи ініціативу в інших.

Тепер кожен службовець Міноборони буде боятися приймати будь-що для армії. Навіщо це йому, якщо його завтра арештують з заставою 100 мільйонів? Де він візьме такі гроші?

Тепер переслідують і добровольців. Почитайте цей хоррор від Ігор Лапін (Игорь Александрович Лапин). Відомство, яке очолює завгосп кварталу, питає добровольців, які захищали завгоспа в 2014, чого вони вбили росіянина в трусіках з автоматом. І можна було б посміятися, але кримінальна справа то відкрита, людям тюрма загрожує, за захист своєї землі.

І так, через короткий період часу армії в нас не стане. Не буде ні кому оборонятися, нічим оборонятися.

А потім дурік поїде на переговори і знайде аргументи тиску на хйла. Да-а-а
А головне, вони зараз нас свідомо штовхають на хаос, бо терпіти це стає неможливо. Але й хаосом кремль теж скористається.
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в життi часто так бува: в один час ти герой...в iнший - ти падлюка...люди ламаються зза грошей...в цих бронiках хай мiнти воюють, а для всу вони просто "фанера"...
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Ну что, бубочки мои, Марченко под стражей.

А теперь смотрите, расскажу вам быль, а не сказку. Если вы думаете, что вас это не коснётся, то я вам открою глаза.

"Я тобі довіряв і довіряю", - ексміністр оборони Полторак підтримав генерала Марченка, обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів - Цензор.НЕТ 8503Итак, все кто был на майдане - участники государственного переворота.Все кто собирал деньги на карточку - не заплатил с них налоги. Уход от налогообложения в крупных размерах.Все кто привозил броники, каски, оптические прицелы, квиклот и все прочее - контрабанда.Нахождение добровольцев в зоне АТО - преднамеренные убийства.Вывоз раненных, без извещения ( а тогда хер его знает кого нужно было извещать) - дезертирство.Перевоз снарядов гражданскими с позиции на позицию - можно торговлю оружием нарисовать.Изменения ТУ в МО - написание ТУ под одного производителя. Закупка - Хищение в крупных размерах.Перечисление денег на карточку волонтеров - эмммм... передача денег лицу, уклоняющимся от уплаты налогов, финансирование терроризма.Лечение раненных добровольцев - пособничество убийце.Это я вам так навскидку накидала. Был бы человек- статья найдётся.
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завертелись Свинарчуковские ужики-казнокрады на украинской сковроде!!! Придёт черёд и за главным молдавским питоном, набившим брюхо на развале армии!!
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кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку.... вместе одной верёвочкой связаны
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Это грязная история про те броники, что пулю не держат, когда намокнут?
Ну раз назвался груздем, полезай в кузов тоже, Полторак!
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