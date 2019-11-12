 "Я тебе доверял и доверяю", - экс-министр обороны Полторак поддержал генерала Марченко, обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Полторак подчеркнул: "Дмитрий Марченко, я доверял тебе и доверяю. Ты - один из тех, кто не побоялся участвовать в ожесточенных боях на Востоке, а впоследствии, и ломать коррупционные схемы в оборонном ведомстве. Возмущает, что офицеры ВСУ сейчас на скамье подсудимых. И именно поэтому, я очень надеюсь на беспристрастное расследование и справедливое решение суда. А те реформы, которые были введены, будут успешно развиваться".





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Напомним, Марченко и его коллег подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн