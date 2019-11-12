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 Политика Украины
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Все про:ВР (23956) Вятрович (218) Луценко Ирина (407) Бужанский (7)

 Рада поддержала досрочное прекращение полномочий Ирины Луценко

Верховная Рада поддержала проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины от партии "Европейская солидарность" Ирины Луценко За проголосовали 275 народных депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед этим выступил с трибуны Рады нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский с призывом не голосовать за постановление, поскольку "ЕС" хочет завести в парламент вместо Луценко историка Владимира Вятровича.

"В очереди за ней (Ириной Луценко. - Ред.) шла некая Наталья Бойко. Чтобы в парламент вместо нее зашел Владимир Вятрович, эта Наталья Бойко сняла свою кандидатуру и вдруг оказалась советницей нашего премьер-министра... Я призываю вас не поддерживать постановление за отставку Ирины. Пусть наш премьер-министр помнит кто делегировал его к власти и что мы обещали нашим избирателям. Нет Вятровичу в Раде", - сказал Бужанский.

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Председатель парламента Дмитрий Разумков заметил в ответ следующее: "Политика политикой, но если человек обращается с тем, что не может выполнять свои обязанности, то надо принимать решение, а кто проходит по этим спискам это уже другой вопрос".

Источник: https://censor.net.ua/n3159249
 
   
 Топ комментарии
 
Вятрович заходит в раду вместо нее.
Бужанские, Дубинские и другое ватное, медведчуковское будет дымить.)
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Я не совсем понимаю, а что значит не голосовать? Даже не так, как можно сказать депутату, который хочет уйти - что он не может уйти?
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Я не совсем понимаю, а что значит не голосовать? Даже не так, как можно сказать депутату, который хочет уйти - что он не может уйти?
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Был во времена первого Майдана у рыгов такый соби депутат Губанов от Даунецка. Так вот он резко начал просить отпустить его с депутатов, бо здоровьем видите ли ослаб. А все для того,чтобы освободить округ и Хряк-1 Енакиевский мог сховаться от ответственности в Раде за неприкосновенностью. Депутаты тогда прохавали и не отпустили горемыку. Известно, что Хряк-2 Липецкий во всем копирует своего шефа. П.С. Ничего не имею против Вятровича, кроме того, что он какого-то черта полез в партию маргинала-предателя
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.Пля юда Бужанська !..Щось має супроти Вятровіча .
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Не, эта типа депутатша не могла осознать то, что зачитывала с трибуны. Перепутала бумажки
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И куда её теперь ,на нары или в Голливуд в ужастиках играть без грима ? Рада поддержала досрочное прекращение полномочий Ирины Луценко - Цензор.НЕТ 3007
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..Так перед тим в Лондон ...мову вчити ..Ох щось дю-ю-ю-юже ********** вони Британію .
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Вятрович заходит в раду вместо нее.
Бужанские, Дубинские и другое ватное, медведчуковское будет дымить.)
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Народний депутат, представник Президента в парламенті Ірина Луценко стала переможницею десятої Всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття", отримавши визнання за свою політичну і громадську діяльність.

Церемонія нагородження відбулась в суботу в Київському національному академічному театрі оперети
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Вот терпеть не могу ПЕСа и Пепу , хотя там генерал Забродский , там Мустафаев Джемилёв , там Ахмед Чийгоз и Яна Зинкевич ...
Но от того как прёт ватно-софкоидную душонку Максика Бужанского только от одной фамилии Вятровича просто душа поёт . Пусь будя Вятрович , пусть их пердаки и дальше рвёт !
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А з якого це будуна якась прокацаплена зелена шмаркля щось там провякала проти Володимира Вятровича? 😕
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Если Поц Бужанский не лжет и в Раду вместо Бабы Яги зайдет Вятрович - это очень хорошо.
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Баба яга сваливает за бугор изучать английский,и заодно пережить стресс от сотрудничества с мародером Пецей
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Это она сама тебе лично сказала?
Бабаой Ягой будешь свою жинку называть.
Ирина молодчина.
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начальство приказало менять точку - перебазироваться...приходится рвать когти (" Бриллиантовая рука")
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Нацарювало лядское ******** - пора, как говорил Остап Ибрагимович "начинать трудовую буржуазную жизнь". У европке, разумеется.
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Юрий Луценко сделал свою миссию в Украине: страна развалена, разграбленная, расколотая и ввергнутая в войнуТысячи матерей встречают дни на могилах своих сыновей, а сэр Юрий Луценко вместе с герцогиней Ириной Луценко жадно подсчитывают украденные в Украине деньги. Ведь у них в жизни очередная «перемога». Они покупают загородную недвижимость в Лондоне.
Месяцем ранее сообщалось, что Юрий Луценко получил гражданство одной из европейских стран. Сэр Юрий переобулся в лорды! Издание Время владеет 100% информацией, что Юрий Луценко больше не является гражданином Украины. Юрий Луценко получил гражданство другого государства, предположительно одной из стран Европейского союза.
Луценко официально оформился как иностранный агент, иными словам лоббист иностранных интересов в собственном государстве. Также на 100% известно, что гражданкой Украины больше не является и жена Юрия Луценко - герцогиня Ирина. Она также получила другое гражданство.
Экс-депутат Верховной Рады Украины сообщает, что сэр Луценко и герцогиня Ирина обустраивают свой быт в столице Великобритании.

Лондон становится приютом для украинских коррупционеров - вместо СИЗО они все сидят в столице Великобритании. Недавно туда отбыла бывший полпред Порошенко в ВР, супруга отставного генпрокурора Ирина Луценко.
Муж и жена фигурируют в целом ряде уголовных дел, поскольку фирмы женщины третьего тысячелетия часто выступали прокладками для вывода средств из Украины в офшоры. В 2017-м году первый заместитель главы СБУ Павел Демчина разоблачил бизнес-схемы жены генпрокурора Ирины Луценко: речь шла об огромном состоянии супругов генпрокурора и нардепа. «За всеми этим схемами Луценко скрывает от глаз общественности огромное состояние, поскольку весь свой бизнес через оффшоры оформлен на жену», - сообщил источник в спецслужбах.Рада підтримала дострокове припинення повноважень Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 6270
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Лаптеногий, кто тебе эту куйню подогнал? Иди проспись мокшанин, ты постишь чужей бред, у своей бошке кроме го"на, шо то осталось?
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Бывший замминистра энергетики Наталья Бойко станет нардепом вместо Ирины Луценко
https://censor.net.ua/news/3157733/byvshiyi_zamministra_energetiki_natalya_boyiko_stanet_nardepom_vmesto_iriny_lutsenko
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она сняла свою кандидатуру еще раньше и стала советчицей премьер-министра, следующий Вятрович.
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Хлопці, не піддавайтесь на провокації кацапських тролів. Підарів кацапських зразу в спам. А посперечатись можна в інших темах. Дійсно є багато питань, на які маємо зовсім різні точки зору. Тут є в кого питання? Здається, що і в більшості, і в опозиції (я маю на увазі НОРМАЛЬНУ опозицію, а не взяке риговське кацапське бидло) по цьому питанню нема розбіжностей. А от кацапських тролів запрошую тут загавкати про нігадяїв від Зе, Пороха, Юлі, Голоса; актівнєє рєбята, актівнєє...
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Напилили с Югиком, хватит уже до смерти жить в Британии.
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На трибунах становится тише...
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, наш ласковый Рада підтримала дострокове припинення повноважень Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 7116 Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
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Она ушла, потому что у Ирины Луценко больше не осталось в Раде благодарных слушателей её од и баллад о втором после Бога, сверхчеловеке - Порошенко П.А.
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- Ира, вы убиратся, или полетите куда?..
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С начала на отдых -- Каморы (где-то около Мадагаскара) ,потом в

Британию ,подальше от Украины и прокурора.
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да "чуйка" у Бабы Яги еще та - не зря нечистая сила
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От так буває - не заслужила п. Ірина аплодисментів... І не тільки Вона... Але це не означає, що кацапська гебня тут буде правити! Я, до речі, не адепт Порошенка. Я адепт УКРАЇНИ!
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Луценко марно туди пішла - це місце для падлюк
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Деб.. лоид Вятрович готовит для украинских детишек игру про Украинскую повстанческую армию.
Ту самую, которая организовала Волынскую резню и участвовалав убийствах ЕВРЕЕВ совместно с немецкими войсками.
Могу только представить, какие там будут цели и игровые задачи
Александр Дубинский
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Знакомтесь с депутатами от Слуги
МАКСИМ БУЖАНСКИЙ и
АЛЕКСАНДР ДУБИНСКИЙ

БУЖАНСКИЙ говорит, что «История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел.

А ДУБИНСКИЙ ПРЕДЛАГАЕТ

ПУСТИТЬ ГАЗ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя»,

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Дубинобужанские ненавидят Украину и украинцев до дрожи в коленках
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Володи́мир Миха́йлович В'ятро́вич - український науковець-історик, публіцист, дослідник історії визвольного руху, громадський діяч. Доктор філософії (кандидат історичних наук)

и очень скромний человек.
Дай Бог ему сил и здоровья.
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