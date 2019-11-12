 Рада поддержала досрочное прекращение полномочий Ирины Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Перед этим выступил с трибуны Рады нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский с призывом не голосовать за постановление, поскольку "ЕС" хочет завести в парламент вместо Луценко историка Владимира Вятровича.
"В очереди за ней (Ириной Луценко. - Ред.) шла некая Наталья Бойко. Чтобы в парламент вместо нее зашел Владимир Вятрович, эта Наталья Бойко сняла свою кандидатуру и вдруг оказалась советницей нашего премьер-министра... Я призываю вас не поддерживать постановление за отставку Ирины. Пусть наш премьер-министр помнит кто делегировал его к власти и что мы обещали нашим избирателям. Нет Вятровичу в Раде", - сказал Бужанский.
Председатель парламента Дмитрий Разумков заметил в ответ следующее: "Политика политикой, но если человек обращается с тем, что не может выполнять свои обязанности, то надо принимать решение, а кто проходит по этим спискам это уже другой вопрос".
...
Бужанские, Дубинские и другое ватное, медведчуковское будет дымить.)
Церемонія нагородження відбулась в суботу в Київському національному академічному театрі оперети
Но от того как прёт ватно-софкоидную душонку Максика Бужанского только от одной фамилии Вятровича просто душа поёт . Пусь будя Вятрович , пусть их пердаки и дальше рвёт !
Бабаой Ягой будешь свою жинку называть.
Ирина молодчина.
Месяцем ранее сообщалось, что Юрий Луценко получил гражданство одной из европейских стран. Сэр Юрий переобулся в лорды! Издание Время владеет 100% информацией, что Юрий Луценко больше не является гражданином Украины. Юрий Луценко получил гражданство другого государства, предположительно одной из стран Европейского союза.
Луценко официально оформился как иностранный агент, иными словам лоббист иностранных интересов в собственном государстве. Также на 100% известно, что гражданкой Украины больше не является и жена Юрия Луценко - герцогиня Ирина. Она также получила другое гражданство.
Экс-депутат Верховной Рады Украины сообщает, что сэр Луценко и герцогиня Ирина обустраивают свой быт в столице Великобритании.
Лондон становится приютом для украинских коррупционеров - вместо СИЗО они все сидят в столице Великобритании. Недавно туда отбыла бывший полпред Порошенко в ВР, супруга отставного генпрокурора Ирина Луценко.
Муж и жена фигурируют в целом ряде уголовных дел, поскольку фирмы женщины третьего тысячелетия часто выступали прокладками для вывода средств из Украины в офшоры. В 2017-м году первый заместитель главы СБУ Павел Демчина разоблачил бизнес-схемы жены генпрокурора Ирины Луценко: речь шла об огромном состоянии супругов генпрокурора и нардепа. «За всеми этим схемами Луценко скрывает от глаз общественности огромное состояние, поскольку весь свой бизнес через оффшоры оформлен на жену», - сообщил источник в спецслужбах.
https://censor.net.ua/news/3157733/byvshiyi_zamministra_energetiki_natalya_boyiko_stanet_nardepom_vmesto_iriny_lutsenko
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
Британию ,подальше от Украины и прокурора.
Ту самую, которая организовала Волынскую резню и участвовалав убийствах ЕВРЕЕВ совместно с немецкими войсками.
Могу только представить, какие там будут цели и игровые задачи
Александр Дубинский
МАКСИМ БУЖАНСКИЙ и
АЛЕКСАНДР ДУБИНСКИЙ
БУЖАНСКИЙ говорит, что «История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел.
А ДУБИНСКИЙ ПРЕДЛАГАЕТ
ПУСТИТЬ ГАЗ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя»,
и очень скромний человек.
Дай Бог ему сил и здоровья.