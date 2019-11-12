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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3714) Минск (1286) минские соглашения (2683) Олифер (234) нормандская четверка (763) Трехсторонняя контактная группа (163)

 На переговорах в Минске по Донбассу сняты все препятствия для проведения встречи в "нормандском формате", - Олифер

Пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске в среду были сняты все препятствия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Олифер отметила: "Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне - разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта.

Поскольку сегодня в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы, украинская сторона настояла на проведении завтра, 13 ноября, видеоконференции этой подгруппы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путь ко встрече в нормандском формате открыт, но политические вопросы - только после контроля за границей, - Украина на переговорах в Минске

Источник: https://censor.net.ua/n3159248
 
 
 Топ комментарии
 
Это да.

Но возникают какие-то стрёмные мысли - красть перестали, а денег не прибавилось.

Как это возможно ?
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Никакой встречи в "нормандском формате" НЕ БУДЕТ!!! - это вечная морковка от Хуйла для ослика Моники!!!!
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Это да.

Но возникают какие-то стрёмные мысли - красть перестали, а денег не прибавилось.

Как это возможно ?
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А откуда такие сведения, что красть перестали? Неужели Зеля новую постанову подписал?
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Ну так нет же больше с каждого телевизора круглосуточно страшных историй про то, что всё вокруг воруется, значит и воровства нет.

Да и все профессиональные борцуны с коррупцией типа Лещенко и Наема ни звука не подают.

Даже Михаэл Николозович Саакашвили неможет найти нигде воровства.
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Для этого стоило мутить лбюдей дурными зрадами!?
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Это метод украинцев: решить одну проблему путем создания сотни новых, куда более серьезных и сложных проблем. И так по кругу.
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Никакой встречи в "нормандском формате" НЕ БУДЕТ!!! - это вечная морковка от ***** для ослика Моники!!!!
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А раптом таки буде? І Зеленський нарешті зустрінеться зі своїм кумиром!
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тебе ***** открытым текстом сказал, что поедет туда только тогда, когда предварительно уже обо всём договорятся.

Уже договорились ?
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Ви взагалі розумієте яка болісна процедура депіляції?
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Что слили на этот раз? слизняки зеленые...
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По данным российских источников, близких к администрации Президента России, основные концептуальные пункты предложений которые Россия собирается озвучить на заседании "нормандской четверки" следующие:
1. Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока. (Сообщение Группы внешнего мониторинга tZE inform).
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"ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта" какого конфликта ?войны с мордором или внутренний?звучит так как немцы с французами и кацапами будут учить Украину прекратить конфликт
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може в фуйла є таємні забаганки, про які нашіптують особисто на вушко нашому вовчику ?
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Прикольно будет понаблюдать...как зебобик в очередной раз обосрется...в этот раз с нормандским форматом...
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