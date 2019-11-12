 На переговорах в Минске по Донбассу сняты все препятствия для проведения встречи в "нормандском формате", - Олифер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Олифер отметила: "Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне - разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта.
Поскольку сегодня в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы, украинская сторона настояла на проведении завтра, 13 ноября, видеоконференции этой подгруппы".
Но возникают какие-то стрёмные мысли - красть перестали, а денег не прибавилось.
Как это возможно ?
Да и все профессиональные борцуны с коррупцией типа Лещенко и Наема ни звука не подают.
Даже Михаэл Николозович Саакашвили неможет найти нигде воровства.
Уже договорились ?
1. Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока. (Сообщение Группы внешнего мониторинга tZE inform).