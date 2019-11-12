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 Политика Украины
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Все про:суд (22706) САП (1184) Бахматюк (107) Антикоррупционный суд (533) Писарук (1)

 "Как минимум 1 млрд... Каленский в курсе", - прокурор в Антикоррупционном суде рассказал, как выделялся стабкредит VAB Банку

Бизнесмен Олег Бахматюк в 2014 году как бенефициар VAB Банка вступил в сговор с Александром Писаруком, бывшим на тот момент первым заместителем главы Национального банка Украины (НБУ), о выдаче стабилизационного кредита под залог имущества, стоимость которого была завышена.

Это утверждает прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отметим, что Высший антикоррупционный суд сегодня избирает меру пресечения в отношении члена Совета НБУ Николая Каленского, которого по версии следствия Писаруку пришлось задействовать в его бытность руководителем главного управления НБУ по Киеву и области.

Прокурор утверждает, что ночью 8 октября 2014 года Писарук написал электронное сообщение директору гендпартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге о необходимости выдать стабилизационный кредит банку "как минимум 1 млрд... Каленский в курсе...".

Обвинения в адрес Каленского заключаются в его согласии с оценкой имущества, хотя имелась информация о его недостаточности для выдачи кредита на такую сумму.

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По версии следствия, средства стабкредита выводились затем из банка, в том числе на "мертвых душ".

Прокурор ходатайствует о взятии Каленского под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 20 млн грн, а также об изъятии паспортов и ношении электронного браслета.

Как сообщалось, детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 11-12 ноября уведомили о подозрении экс-первого заместителя главы Нацбанка Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского, экс-директора гендпартамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка VAB Банку в сумме 1,2 млрд грн. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3159247
 
 
 Топ комментарии
 
просто Бахматюку принадлежит агрохолдинг "UkrLandFarming", с земельным банком: 570 тыс. га... один из крупнейших в Украине..
и через некоторое время, собственником "UkrLandFarming" станут Богдан и Каломойский..
а дело по НБУ тихо развалится в суде..
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Наконец-то стали расследовать настоящие преступления.
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Шот какая-то слабодоказуемая муйня.

Т.е. доказать конечно не вопрос, но только при условии, что уже сфабрикованы все СМС-сы и телефонные разговоры 5-летней давности.
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Наконец-то стали расследовать настоящие преступления.
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Ага, зелебобикам счас тут рассказывать начнут сказки, и за отсутствием полным ума у зеленожопых, верить будут, что папередники луну с неба украли, и Христа распяли. В итоге грабят страну слуги урода вместе с беней и моникой нелохом под доблестные крики "Ура" зеленой быдломассы.
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це все тільки слова та набір усіх штампів: моніка, беня, нелох)) це ніякої сили не має
а в статті - діло)
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Шот какая-то слабодоказуемая муйня.

Т.е. доказать конечно не вопрос, но только при условии, что уже сфабрикованы все СМС-сы и телефонные разговоры 5-летней давности.
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А почему собственно сфабрикованы? Вы даже не допускаете мысли о том, что они могут быть подлинными?
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Это же гонения на честных коррупционеров бизнесменов !!!
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Я вам ниверю! Выфсеврети! Это давление на инвесторов! Моника! Зебилы! Аррряя!
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просто Бахматюку принадлежит агрохолдинг "UkrLandFarming", с земельным банком: 570 тыс. га... один из крупнейших в Украине..
и через некоторое время, собственником "UkrLandFarming" станут Богдан и Каломойский..
а дело по НБУ тихо развалится в суде..
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Вірно.Крутиє рєбята натякнули,що треба ділитись.
Фурса тут трохи розіклав на полички :Бахматюк украл деньги. Судят НБУ.
А для лошків фільмєц покажуть про непідкупного Сцитника.
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Так *миронівський * вже заявив ..(ТВ новини ).що може повертати по 500 лямів гривасов відомо ..щороку .. "Как минимум 1 млрд... Каленский в курсе", - прокурор в Антикоррупционном суде рассказал, как выделялся стабкредит VAB Банку - Цензор.НЕТ 9266
Дупа то горить !? ..
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под любой банк можно смело копать. кредиты населению не дают а денег у банков якобы нет совсем перед рефинансированием. свои офшорки зато прокредитованы на 300%
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НБУ это вотчина Порошенко. Там все его кадры.
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Постепенно и до Гонтаревой с Порошенко дойдет
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Главное, зеленожопый, шоб тебя честного вместе с моникой не тронули!)))))))) А до Гонтаревой с Порошенко не дойдет! Смени памперс, кремлевскую методичку, выпей галопередолу и узбагойся, ущербный!
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Сколько неожиданностей жидает европейцев, когда узнают чем на самом деле зниамался Порошенко. Будут долго руки мыть те, кто с ним за руку здоровоался. Даже европейская вывеска его преступлений не спасет.
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Зебилы думают, что уменее европейских эспертов. Но пока там считают преступником и воров хозяина текущего президента - коломойского.
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Думаю, что для европейцев никаких неожиданностей не будет. Они в курсе.
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Скільки грошей ізстабфонду Приватбанку було виведено Коломойським з Дубілетами в тому числі і за допомогою структур 95 кварталу? Де поюідозри? Де САП і НАБУ? Ось чому це все лише димова завіса, яка до речі зеленим вийде боком. Причому всім - і трускавецьким студентам, і 73 відсотка зубожілих бідаків, і прокурора зі слідчим, і безперечно замовникам і організатора цього дійства.
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Яправильно понимаю, что у них есть доказательво сговора? Нашли переведенные деньги или еще что? А то ведь просто сам факт - он ведь не о чем не говорит. Ту кроме зебилов, те на кого на г+г укажут - натех и гавкают.
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Бахматюк написал открытое заявление Зеленскому о давлении силовиков на бизнес. Под угрозой оказалась компания, в которой работает 27 000 человек, которая производит 1% ВВП, платит 3 миллиарда гривен налогов и которая выплачивает более 3.5 млрд гривен зарплаты.

Это к тому, как зеленожопые разрушают нормальный бизнес, для того, чтобы прихватизировать все кАломойше и монике, сироткам

Фактическое вскрытие российской "группы влияния" привело к тому, что Россия решила довести до полномасштабного кризиса ситуацию для Зеленского. Абсолютно необоснованным поднятием цены на газ продемонстрировать необходимость "договариваться с Россией о дешевом газе" и идиотским возбуждением дела против Писарука - блокировать кредиты **** и МВФ, для демонстрации необходимости "сотрудничества с Россией". Точку в этом должна поставить т.н. "нормандская встреча" на которой ему подсунут очередную пустую бумажку под серьезные уступки. Зеленский в этой игре даже не фигура. Он клоун в соседнем цирке.
Итоги "переговоров" по протестам аграриев между Зеленским и Тимошенко - арест фигурантов дела VAB банка, принадлежащего Бахматюку., руководителю одной из крупнейших агрокомпаний Украины UkrLandFarming.
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Справа шита білими нитками і тримається лише на зелених шмарклях. Головна мета цього зє-балагану це рейдерське захоплення с/г земель на користь Бєні. З цим тут все зрозуміло. Не зрозуміло чому до цього часу САП відмовчується з питання крадіжки 5,5 мільярдів доларів з Привату тим же Бєнєй і коли нарешті почуємо думку прокурора з цього питання? 😕
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Осторожно что бы не сглазить, а то сорвется,жирный карась.
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Бахматюка на этих страницах почти ежедневно в лоб целуют.Зашквар сурьёзный.МВФ продолжает поддерживать бывших грабителей в НБУ.Это вам не Беня.,который с правящей бандой не поделился
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