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 Политика Украины
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 Миссия МВФ начнет работу в Киеве 14 ноября

Миссия Международного валютного фонда начнет работать в Украине 14 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ. 

Новая миссия МВФ обсудит условия будущей программы о сотрудничестве.

18 октября в МВФ сообщили, что вернут свою миссию назад в Украину в ближайшее время. Впоследствии премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что миссия МВФ должна прибыть в Украину около 4 ноября. Однако этого не произошло.

Накануне издание The Wall Street Journal сообщил, что МВФ заморозил сотрудничество с Украиной, в частности выплату траншей в рамках действующей программы, из-за судебных процессов вокруг ПриватБанка и вероятности того, что бывшие владельцы могут вернуть над ним контроль.

По данным издания, в МВФ хотят, чтобы украинская власть активно добивалась возвращения средств, которые Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из ПриватБанка накануне его национализации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о приостановке сотрудничества с МВФ - манипуляция и слухи, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3159245
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, що зедібіли... знищення України триває.
Головком України тепер буде віддавати накази армії по мобільному телефону. Цей уряд дурнуватий у всьому.
В економіці, політиці... а тепер і до зв'язку добралися.
Діджіталізатори хрінови...

Миссия МВФ начнет работу в Киеве 14 ноября - Цензор.НЕТ 2371
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ООО!!!

Вот МВФ хай теперь Рябошапки и прочие слуги Коломойского и расскажут про свои рейдерские наезды на НБУ.
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А ви не знаєте куди подівалися люди які страждали від боргів МВФ які будуть віддавати їх діти?

Мінфін продав ОВДП на 1,96 мільярда

Миссия МВФ начнет работу в Киеве 14 ноября - Цензор.НЕТ 2325
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Ну, що зедібіли... знищення України триває.
Головком України тепер буде віддавати накази армії по мобільному телефону. Цей уряд дурнуватий у всьому.
В економіці, політиці... а тепер і до зв'язку добралися.
Діджіталізатори хрінови...

Миссия МВФ начнет работу в Киеве 14 ноября - Цензор.НЕТ 2371
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Диджитализация:

Трусики с дистанционным управлением

Миссия МВФ начнет работу в Киеве 14 ноября - Цензор.НЕТ 4232

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русня, діджіталізація на марші. Депутат фракції «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва вже з новим айфоном 11 Max pro, який можна купити зі знижкою за 40 999 грн.

Місія МВФ почне роботу в Києві 14 листопада - Цензор.НЕТ 1027
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По губах видно, шо слуга. Це іі робочий інструмент.
Вона його "накохала" Місія МВФ почне роботу в Києві 14 листопада - Цензор.НЕТ 3958
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Хто мені скаже, навіщо дівчата надувають селіконом губи?! Як такими губами можна чай сьорбати? Місія МВФ почне роботу в Києві 14 листопада - Цензор.НЕТ 7849
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Сербать такими губами можно, еще как! Правда, не чай. На депутата уже насербала, не спорю.
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будуть дзвонити з мобільних, а операторами володіють їх друзі росіяни від яких нема секретів.
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Немає ніякого кролика. ЗЄлений удав проковтне власний хвіст. Уроборос.
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А ви не знаєте куди подівалися люди які страждали від боргів МВФ які будуть віддавати їх діти?

Мінфін продав ОВДП на 1,96 мільярда

Миссия МВФ начнет работу в Киеве 14 ноября - Цензор.НЕТ 2325
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Хммм, новый кабмин включительно с министерством финансов начал работу 29 августа 2019 года. Новость за 14 августа 2019 года. Кто же продал эти облигации внутреннего займа на 2 миллиарда?
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а шо, бєня вже повертає гроші, вкрадені в Привату?
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До сьогодні повинен був повернути, а там хто знає ..? Може ще раз бюджетнми грошима перекрили
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Він передав через Богдана. Що не приніс?! Не може бути!
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ООО!!!

Вот МВФ хай теперь Рябошапки и прочие слуги Коломойского и расскажут про свои рейдерские наезды на НБУ.
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Порохоботы скулят об избирательном задержании и мести за приват. А жирный порохобот из резерва ПЕС Фурса угрожает срывом миссии МВФ и дефолтом, если не прекратится давление на самый независимый Нацбанк. Коболев все переписывает на маму во Флориде.
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А коли слуга народу Дубинський всі 24 квартири і 17 авто перепише на маму? Чи їй вистачить і одного Мазераті?
Ну а радіти з приводу МВФ ще рано, поки що вони приїдуть лише на переговори, а далі подивимось.
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громко плачет парашенко на офшоры не вкрадет
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Ану, про офшори з подробицями і фактами Місія МВФ почне роботу в Києві 14 листопада - Цензор.НЕТ 7240
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Портянка вже обдристався в Панамі, хто наступний? Місія МВФ почне роботу в Києві 14 листопада - Цензор.НЕТ 7916
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Хм. А ПЕСы столько кричали, что МВФ все
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Да никуда тот МВФ не денется. Это как пчелы против меда.
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tZE inform

@tZEinform

Для понимания ситуации. До конца года Украине нужно около 37 млрд. гривен. Это на внутренние платежи. В связи с падением бюджетных поступлений от гениальных ходов Вовы и К наскребается 12-20. Без кредита МВФ мы входим в НГ с задолженностью по пенсиям и зарплатам бюджетников.









tZE inform

@tZEinform
Смолий (глава НБУ) прервал свою командировку и возвратился в Киев. Он так же проинформировал структуры МВФ об ситуации вокруг НБУ и о давлении силовых структур. 14 ноября в Украину приедет делегация во главе с Роном ван Роденом. Будут говорит с Вовой...
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МВФ не есть гуд, с одной стороны. Да и с другой тоже.
МВФ хорош для тех, кому не отдавать, а только брать.
Барыга в курсе, как и все предыдущие.
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