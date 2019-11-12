 Миссия МВФ начнет работу в Киеве 14 ноября

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.
Новая миссия МВФ обсудит условия будущей программы о сотрудничестве.
18 октября в МВФ сообщили, что вернут свою миссию назад в Украину в ближайшее время. Впоследствии премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что миссия МВФ должна прибыть в Украину около 4 ноября. Однако этого не произошло.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщил, что МВФ заморозил сотрудничество с Украиной, в частности выплату траншей в рамках действующей программы, из-за судебных процессов вокруг ПриватБанка и вероятности того, что бывшие владельцы могут вернуть над ним контроль.
По данным издания, в МВФ хотят, чтобы украинская власть активно добивалась возвращения средств, которые Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из ПриватБанка накануне его национализации.
Головком України тепер буде віддавати накази армії по мобільному телефону. Цей уряд дурнуватий у всьому.
В економіці, політиці... а тепер і до зв'язку добралися.
Діджіталізатори хрінови...
Трусики с дистанционным управлением
Для этого товара видеороликов нет...
Вона його "накохала"
Мінфін продав ОВДП на 1,96 мільярда
Вот МВФ хай теперь Рябошапки и прочие слуги Коломойского и расскажут про свои рейдерские наезды на НБУ.
Ну а радіти з приводу МВФ ще рано, поки що вони приїдуть лише на переговори, а далі подивимось.
tZE inform
@tZEinform
Для понимания ситуации. До конца года Украине нужно около 37 млрд. гривен. Это на внутренние платежи. В связи с падением бюджетных поступлений от гениальных ходов Вовы и К наскребается 12-20. Без кредита МВФ мы входим в НГ с задолженностью по пенсиям и зарплатам бюджетников.
tZE inform
@tZEinform
Смолий (глава НБУ) прервал свою командировку и возвратился в Киев. Он так же проинформировал структуры МВФ об ситуации вокруг НБУ и о давлении силовых структур. 14 ноября в Украину приедет делегация во главе с Роном ван Роденом. Будут говорит с Вовой...
МВФ хорош для тех, кому не отдавать, а только брать.
Барыга в курсе, как и все предыдущие.