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 Политика Украины
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 В ближайшее время Мазур должен быть снят с учета Интерпола, - Зеркаль. ВИДЕО

Замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что в ближайшее время украинский доброволец, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур должен быть исключен из перечня Интерпола.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Перечень Интерпола и сотрудничество с Интерполом ведет министерство внутренних дел, и они держат это сейчас на контроле. Я только что контактировала с господином Геращенко (заместитель министра внутренних дел. - Ред.), и он сказал, что в ближайшее время Мазур должен быть исключен с этого перечня", - сказала Зеркаль.

По ее словам, соответствующее прошение было подано еще в субботу, и ожидается, что в ближайшее время генеральный секретарь Интерпола примет соответствующее решение.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159238
 
   
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)))Інтерпол неприбуткова організацая. Гроші знімуть з москалів за інтриги та параною за УПА-ОУН-ПС-УНА-УНСО...
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I don't понимать, что есть Mazur быть снять must be.
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мазур должен быть снять пока канада не устала от канады
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Хорошо что в польше прокулол не югик, уже б отдали кацапам
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Люблю цю юридичну сарматку! Для Тополі буде воля і це головне!!!
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Все рівно помстимося! Най не святкують!
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