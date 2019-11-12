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Все про:Киев (18191) Киевсовет (1176) Метрополитен (633) правила (59)

 Без голых, нищих и музыкантов: Киевсовет утвердил новые правила пользования метрополитеном

Теперь в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, играть на музыкальных инструментах и продавать ширпотреб.

За новые правила проголосовали 62 депутата, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевского городского совета.

Согласно нововведениям, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах.

Также под запрет попало проведение на станциях метро массовых мероприятий.

Вход в метрополитен будет запрещен частично одетым пассажирам, пассажиром в нижнем белье или без обуви. Также по метро нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах.

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"Предыдущие правила столичной подземки, которые были утверждены Киевсоветом в 1995 году, устарели и не учитывают требований законодательства о городском электрическом транспорте", - отметили в пресс-службе Киевсовета.

Источник: https://censor.net.ua/n3159237
 
   
 Топ комментарии
 
Ого, что в столице происходит. При Порошенко голых жоп в метрополитене точно не было Без голых, нищих и музыкантов: Киевсовет утвердил новые правила пользования метрополитеном - Цензор.НЕТ 6682
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скоморохи с гитарами барабанами , особенно по красной ветке на открытом участке табунами ходят и хер кто собирается их оттуда гнать, потому что они баблом делятся с мусорами и другими сотрудниками метрополитена. А хуже всего, что масса пассажиров оленей им охотно деньги, за этот музыкальный бедлам в вагоне, дают. Не верил 10 лет назад не верю и сейчас что хоть что то изменится
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ну, вы слишком строги. бывают очень неплохие лабухи. и, да, я одна из оленей и даю денюжку понравившимся музыкантам. Без голих, жебраків і музикантів: Київрада затвердила нові правила користування метрополітеном - Цензор.НЕТ 8039 Иногда появляются двое старичков (один слепой), они поют народные песни. Как не помочь, хоть мизерно?!
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Ого, что в столице происходит. При Порошенко голых жоп в метрополитене точно не было Без голых, нищих и музыкантов: Киевсовет утвердил новые правила пользования метрополитеном - Цензор.НЕТ 6682
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Ага, до сих пор проблема голых в метро была как-то не актуальна. Метрополитен что-то знает? Зеленский собирается проехаться в метро?
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Также по метро нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах.
Источник:https://censor.net.ua/n3159237

Вроде бы на велосипеде не запрещено в метро...
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Это - произвол!!! Что не запрещено, то разрешено...
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вот приедешь в Украину зайдешь в метрополитен и прочитаешь что разрешено а что запрещено - там все расписано - метрополитен режимный объект не хватало там еще тебя на велосипеде
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И там написано, что на Тесле нельзя рассекать?
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порохоботів з балалайками не пускатимуть
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Так они же будут без кокошников и с украинскими балалайками, как ты мило называешь бандуры, и конкуренцию зебам не создадут.
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кажеш, твому бізнесу в бсср не загрожують?
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У нас зебы в метро с балалайками и в кокошниках не ходят.
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скоморохи с гитарами барабанами , особенно по красной ветке на открытом участке табунами ходят и хер кто собирается их оттуда гнать, потому что они баблом делятся с мусорами и другими сотрудниками метрополитена. А хуже всего, что масса пассажиров оленей им охотно деньги, за этот музыкальный бедлам в вагоне, дают. Не верил 10 лет назад не верю и сейчас что хоть что то изменится
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ну, вы слишком строги. бывают очень неплохие лабухи. и, да, я одна из оленей и даю денюжку понравившимся музыкантам. Иногда появляются двое старичков (один слепой), они поют народные песни. Как не помочь, хоть мизерно?!
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вот из за таких как вы и не будет никогда порядка у нас в стране, вам удобен базар у выхода в метро, ну как там не купить, вам удобны попрошайки и скоморохи .. и т.д. и т.п
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я прозрела - бардак в стране именно из-за меня. Даже лестно. п.с. про базары у метро - это ваши инсинуации
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Играют люди не ради твоих жалких копеек, а для самовыражения. Сам видно гитару от барабана не отличишь. Ценитель хренов.
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Подавая,ты поощряешь попрошайничество.Если перестанут подавать,эти люди сядут под ВР и тогда их заметят.
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Ну как же... времена меняются. Теперь один скоморох - президент 73%. А там, ему на смену, дизель шоу подоспеет. Такие же остряки, что и 95 квартал - рыдаешь от смеха, глядя на дебилов, которые ржут над их тупыми шутками...
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В стране проблема номер раз, это наш преЗЕдент. Специалист по игре без штанов на рояле. И тут люди узнали, что зеленский позавидовал Гребенщикову, и собирается дать концерт в метрополитене...
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Киевсовет занимается Киевом, а не страной.
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Лишь бьі вьісраться! С каких пор "Киевсовет" решает проблемьі страньі?
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митро тепер тільки для білих, таких собі потрошенків
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Музыка в метро всегда хорошо. Депутаты совки какие то.
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а что раньше голые там, продавцы и прочее, были разрешены?
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Нет, но бьівали и привлечь их за єто пратически невозмоджно бьіло. Щас могут.
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Не теми конечностями по клавишам наяривают... как можно с голой жопой, когда играть на инструменте надо голым членом...
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Им музыканты не угодили потому, шо они кожаные штаны не сняли и по клавишам рояля мудьями не стучат при людях.
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голые нищие музыканты на коньках. гм...
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"мудья по роялю", пардон, у вас в новом "офисе".
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Начнем с филармонии.
В ФИЛАРМОНИИ ЗАПРЕТИТЬ ГРОМКУЮ МУЗЫКУ И ИГРАТЬ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ.
В БАССЕЙНАХ ЗАПРЕЩЕНО ХОДИТЬ ПОЛУОДЕТЫМИ!

Везде так везде.
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У нас полстраны голых, нищих музыкантов. Теперь что всем запретить метро пользоваться?
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"Без голых, нищих и музыкантов" Как в том анекдоте: Бей жидов и велосипедистов! - А велосипедистов за что?

Можно спросить: если грабители снимут с мужика ботинки, то мужика в метро не пустят? Будет через весь Киев пешком идти? Помню, у моего знакомого сперли туфли в поезде по дороге в Киев. Теперь он не сможет доехать до обувного магазина?

А музыкантам вообще нельзя будет заходить, даже по дороге на работу в консерваторию? Или без инструмента можно? А если инструмент зачехлен? А с губной гармошкой в кармане? А если зайти с инструментом и начать играть уже в вагоне?
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Значит обыск до нательного белья и полный досмотр на входе. Без вариантов.
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Вхід у метрополітен буде заборонено частково одягненим пасажирам, пасажирам у нижній білизніДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3159237. Значить голим дівкам на велосипедах можна. Головне, щоб не старі, щоб не шокували пасажирів. Уже непогано
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В общем, почувствуй себя в свободной стране.
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Такие же правила нужно и в Верховной Раде ввести... Только дополнить следующим: во время заседаний не жрать, яйца не мять, не употреблять наркоту и спиртное, не общаться с проститутками...
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Только что открывал сайт электронной газеты "Русский еврей". Статья "Всего лишь 23% российских городов пригодны для обитания". И статья интересная, и фото. (Особенно, с гербом России, на стене здания... Фактически, её "современнейший символ). Рекомендую глянуть...
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Спасибо за приятное чувство злорадства, но вот в это превращается Крым и Донбасс
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"Каренные крымчане" и "данбасситы" (с русскими фамилиями), этого желали... Я "крымчанам" говорил ещё в 1994-м, когда они Мешкова "************" избирали - "Бойтесь своих желаний... не дай бог, исполнятся...". С донбасситами познакомился в длительной командировке... Поэтому, уезжал из Крыма не в Луганск, а на север Украины (был выбор). Потому мне ни тех, ни других, совсем не жаль...
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Тепер на черзі закони про правила поведінки в трамваях,барах,громадських туалетах,тротуарах,дитячих площадках,автостоянках і так далі...Оце закони рівня зелепупів,які сидять,скучають і від скуки придумують - в абщєствєнних туалєтах ніззя громка срать,витірать пальцем жопу,писать на стєнах нєпрілічності,мазать їх гавном,сцать міма унітаза і совокупляцца...
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Мовні малороси пишіть українською!
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Да здравствует зеленский союз! Вон скоморох из метро! Нам эта ваша музыка и на*** не нужна! На завод!

Мда, от киеврады засранными штанами завоняло.
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Вспомнилось:
Пьяным
Собакам
На роликах
Вход воспрещён!

Ой, как скучно сейчас будет в метро.
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А мне похрен. Я трезвый кот на лыжах)))))))))))
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захотєлось раздєца і спєть на коньках "Ех, полним, полна моя каробушка!"
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Свиноботов пускать не велено !
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Можно ще обратно закопать.Вообще проблем не будет Без голих, жебраків і музикантів: Київрада затвердила нові правила користування метрополітеном - Цензор.НЕТ 8573
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А ВОТ ЕТУ НЄ ПУСТІЛ БИ - СУКНЮ В ЕСКАЛАТОР ЗАЖУЄ!!!
Без голих, жебраків і музикантів: Київрада затвердила нові правила користування метрополітеном - Цензор.НЕТ 3620
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цю запросив би в падсобку для проведення "роз'яснювальної роботи"?
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Вчера ехал в метро Пекина и видел на станции лежащего голого мужчину! Я не шучу. Реально поезд ещё не набрал скорость. Рядом стоял полицейский. Был ли человек жив или мёртв не знаю. Не двигался. Честно говоря немного *****. Полицейский наверно тоже.
Такого даже в Киеве за всю жизнь не видел.
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Значит вы в Китае мало бывали, раз вас так это удивило. Мой знакомый, работая там три года и не такое рассказывал. Там работает философия муравейника или пчелиного улья с неумолимыми законами природы. Поэтому они так быстро развиваются.
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