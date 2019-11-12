 Без голых, нищих и музыкантов: Киевсовет утвердил новые правила пользования метрополитеном

За новые правила проголосовали 62 депутата, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевского городского совета.
Согласно нововведениям, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах.
Также под запрет попало проведение на станциях метро массовых мероприятий.
Вход в метрополитен будет запрещен частично одетым пассажирам, пассажиром в нижнем белье или без обуви. Также по метро нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах.
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"Предыдущие правила столичной подземки, которые были утверждены Киевсоветом в 1995 году, устарели и не учитывают требований законодательства о городском электрическом транспорте", - отметили в пресс-службе Киевсовета.
Источник:https://censor.net.ua/n3159237
Вроде бы на велосипеде не запрещено в метро...
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https://youtu.be/ayzlYWhyOgg
В ФИЛАРМОНИИ ЗАПРЕТИТЬ ГРОМКУЮ МУЗЫКУ И ИГРАТЬ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ.
В БАССЕЙНАХ ЗАПРЕЩЕНО ХОДИТЬ ПОЛУОДЕТЫМИ!
Везде так везде.
Можно спросить: если грабители снимут с мужика ботинки, то мужика в метро не пустят? Будет через весь Киев пешком идти? Помню, у моего знакомого сперли туфли в поезде по дороге в Киев. Теперь он не сможет доехать до обувного магазина?
А музыкантам вообще нельзя будет заходить, даже по дороге на работу в консерваторию? Или без инструмента можно? А если инструмент зачехлен? А с губной гармошкой в кармане? А если зайти с инструментом и начать играть уже в вагоне?
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Мда, от киеврады засранными штанами завоняло.
Пьяным
Собакам
На роликах
Вход воспрещён!
Ой, как скучно сейчас будет в метро.
Такого даже в Киеве за всю жизнь не видел.