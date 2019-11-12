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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Коломойский (1237) месть (16) Европейская Солидарность (153) Писарук (1)

 Задержание Писарука - часть "вендетты" Коломойского против НБУ, - заявление "Европейской Солидарности"

В партии "Европейская Солидарность" считают, что задержанный НАБУ председатель правления "Райффайзен банка" и экс-заместитель главы Нацбанка Александр Писарук, стал жертвой мести Коломойского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Силовые действия правоохранителей, направленные против председателя правления "Райффайзен банка", одного из бывших руководителей НБУ Александра Писарук, известного специалиста в международном финансовом мире - это часть "вендетты", которую олигарх Игорь Коломойский объявил не только экс-чиновникам Национального банка, но и всей банковской системе Украины.

Это месть профессионалам, которые провели в Украине банковскую реформу, признанную мировыми финансовым экспертами одной из самых успешных. Это банальная расправа с командой Валерии Гонтаревой за национализацию "Приватбанка"", - говорится в тексте заявления.

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В "ЕС" подчеркнули, что несмотря на то, что решение о национализации было принято уже после увольнения Александра Писарука из НБУ, ""заказчик" этой спецоперации готов отыгрываться на любом из команды реформаторов".

"Мы должны констатировать тот факт, что главная цель этого дела - не правосудие, потому что она носит исключительно заказной политический характер", - подытожили в политсиле.

Как сообщалось, детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 11-12 ноября уведомили о подозрении экс-первого заместителя главы Нацбанка Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского, экс-директора гендпартамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка VAB Банку в сумме 1,2 млрд грн. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3159235
 
 
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
і до ворожки не ходи...бєня завжди мститься...колись ця "мстя" його і загубить....бо лють очі застить..
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Не на ту ногу вдягли!))) Трошки помилились.
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шо ж ти за гидота така, Дмитрику??? Збочинець зашкварений...Задовбав!!! 5 років брудом Пороха обливаєш!!! Мерзота! Зєлєгнійне лайно вбиває державу, а ти все Пороха ганьбиш! Чмо ти кончене!
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...Бісить ?То добре !
А п*ять років брехні .кумівства .мародерства *свинарчуків * не бісило !? Затримання Писарука - частина "вендети" Коломойського проти НБУ, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 1800
..))).З*їш *рошенку * та заспокойся .
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ой, насмішило ти, лайно парашинське!!!! кумівство в оточенні зєлєбєні тобі не видно? таку юхню морозиш...на рівні кісціль ТБ...вали вже на парашинські сайти, там твої каки з'їдять...Набридло вже своїми картинками з фсб-ного букварика...
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вже навіть "надрюкався" дещо по-українськи писати...от тільки клава твоя парашинська без апострофа та нашого українського "Є" видає тебе, гидото...Шо, фсб фінансування обмежив, на клаву не вистачило? чи все на кокс іде?
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Так воно вже на своїх кидається .. Затримання Писарука - частина "вендети" Коломойського проти НБУ, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 3052
......Лідер партії «Європейська солідарність», п'ятий президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною відвідав ексголову Національного банку України Валерію Гонтареву в Лондоні. Затримання Писарука - частина "вендети" Коломойського проти НБУ, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 3052 Про це він повідомив у своєму Facebook. Затримання Писарука - частина "вендети" Коломойського проти НБУ, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 3052
..В Лондоні подружжя Порошенків відвідало Гонтареву і подарувало їй футболку з шаржем - Діло....
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Петики, ваших бьют! Не миритесь с произволом властей! Разом вас небагато, можна вас здолати, але нащадки згадають тихим словом...
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Не может такого быть, у Бени сейчас дела по важнее, новый дерибан в стране.
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якась вони гидка ця єврейська солідарність, про тупорилість її, зараз промовчу.
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ще одне чмо!!! А зєлєЧМОніка хто? невже "**** православна"?
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чому одне? таких чмо як ти, тут повно, але харі у вас усих на одну колодку зроблені
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ти що заміж вийшла? бери подвійне призвіще --тобі личить
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тобі, кацапорила наволоч, тіль пекельна пательня личитиме!
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такая , она, эта вендетта ...

«Зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита VAB Банку. Это - в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвратным 3 млрд грн кредитов. 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным. Стабализационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, VAB Банк не вернул» ©
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навіть дебілу зрозуміло, що бєня мститься за Приват , а з ним і парашинці, банки яких порубала Гонтарєва...Так що всі, хто з цим не погоджується- підіслана ватяна наволоч, або бєніни шавки! Третє виключається!
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Benia stojit za etim.Mne interesno pocemu nikto neicet gde propali 155 miliardov gryven s privatbanka.Vyvodi vet jasny i Londonski sud jasno vsio skazal kto jest kto.
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Всі ці вкрадені 5,5 лярдів баксів "знайдені" в США, що задокументовано американськими слідчими. Тому бєня і втік з Ізраїлю, бо ці країни- стратегічні партнери, Ізраїль би видав цю жидяру (не єврея!) Феміді США. В Україні він ховається і паскудить, прибираючи до рук бюджетні потоки та відбираючи потихеньку частини бізнесу інших олігархів
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ооо...і лалалашечка на вахту заступила...все лайно надвечір злазиться паскудити на цензор...
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Так пусть "ЕС" объяснит по сути уголовного дела и подозрения. То есть, выскажет свою точку зрения на подозрение и будущую судебную перспективу.
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Я гляжу, Игорь Валерьевич, кому не помстится, так на ворюгу попадает. Ну хоть таким способом карма их настигает.
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геть під лавку, шака парашинська! Іди валєжнік збирать,- зима скоро!
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это ты не мне, а само себе о себе сказало. прочти само себе: "геть під лавку, шака парашинська! Іди валєжнік збирать,- зима скоро!"
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навіть клепки на відповідь в тебенемає...Хіба що цитату чужу запостити ладне...мокшанський довбень!
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с тебя и этого хватит. это ты снова не обо мне, прочти себе о себе самом "навіть клепки на відповідь в тебенемає...Хіба що цитату чужу запостити ладне...мокшанський довбень!"
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"Суд Лондона обязал Коломойского оплатить расходы ПриватБанка до 12 ноября". Хто в курсі, заплатив?
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Ну почему ПЕСы Порошенко защищают то воровку Гонтареву, то монопольные сверхдоходы Ахметова
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Методички напечатаны и розданы, а приказы не обсуждаются.
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Завопили твари... Заскавчали... Все там будете, вместе с ПоРошеном.
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а ти з твоїм рідним кремлівським х*йлом! напару з бєнєю...Потихеньку притинуть останнього за причетні місця...нікуди не дінеться...хіба шо на ростов..
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ПЕСи загавкали...
кільце навколо Петінга-панамського звужується
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Если ПЁСы за этого организма заступаются - точняк нада сажать. Тут уж точно не ошибёшься.
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Не прошло и дня, как бенефициары рефинанса нарисовались.
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Беня плохо закончит свои дни: не в постели в окружении и заботе скорбящих детей и родни, а обдрьістаньій в придорожной канаве.
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не думаю...парашинська клоака прийме в свої смердючі обійми
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Якщо та клоака його прийме, це буде означати лише одне: незалежної України більше немає.
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Пафосное заявление, значит популистское и пустое. Я за разбирательство и установление истины. Если это возможно.
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Соевый свин пытается защитить своих подельников. Пусть лучше о себе мразина думает, скоро и его очередь настанет)
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Свиняшенко обіцяв цяцяв,срав сцяв в вуха, Гонтарева з його дозволу крала, зара просто прийшов час відповідати.
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