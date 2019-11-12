 Задержание Писарука - часть "вендетты" Коломойского против НБУ, - заявление "Европейской Солидарности"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Силовые действия правоохранителей, направленные против председателя правления "Райффайзен банка", одного из бывших руководителей НБУ Александра Писарук, известного специалиста в международном финансовом мире - это часть "вендетты", которую олигарх Игорь Коломойский объявил не только экс-чиновникам Национального банка, но и всей банковской системе Украины.
Это месть профессионалам, которые провели в Украине банковскую реформу, признанную мировыми финансовым экспертами одной из самых успешных. Это банальная расправа с командой Валерии Гонтаревой за национализацию "Приватбанка"", - говорится в тексте заявления.
В "ЕС" подчеркнули, что несмотря на то, что решение о национализации было принято уже после увольнения Александра Писарука из НБУ, ""заказчик" этой спецоперации готов отыгрываться на любом из команды реформаторов".
"Мы должны констатировать тот факт, что главная цель этого дела - не правосудие, потому что она носит исключительно заказной политический характер", - подытожили в политсиле.
Как сообщалось, детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 11-12 ноября уведомили о подозрении экс-первого заместителя главы Нацбанка Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского, экс-директора гендпартамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка VAB Банку в сумме 1,2 млрд грн. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.
А п*ять років брехні .кумівства .мародерства *свинарчуків * не бісило !?
..))).З*їш *рошенку * та заспокойся .
......Лідер партії «Європейська солідарність», п'ятий президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною відвідав ексголову Національного банку України Валерію Гонтареву в Лондоні. Про це він повідомив у своєму Facebook.
..В Лондоні подружжя Порошенків відвідало Гонтареву і подарувало їй футболку з шаржем - Діло....
«Зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита VAB Банку. Это - в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвратным 3 млрд грн кредитов. 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным. Стабализационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, VAB Банк не вернул» ©
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