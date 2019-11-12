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 Политика Украины
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 Определяется место, в котором можно будет получить захваченные Россией в Керченском проливе 3 украинских военных корабля, - Зеркаль

Представители Украины и России ведут переговоры по определению места, в котором можно будет забрать захваченные в ноябре 2018 года три украинских корабля "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Относительно кораблей, насколько я понимаю, продолжается дискуссия о том, в каком именно месте мы сможем получить от Российской Федерации наши корабли, и как это будет происходить. Пока работа еще продолжается", - сказала Зеркаль.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинские военные корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159227
 
 
 Топ комментарии
 
Та пусть буксируют в порт Мариуполя. Сразу там и арестуем котсапов за нарушение границы, ах блин, забыл, щас жешмаркля президент Определяется место, в котором можно будет получить захваченные Россией в Керченском проливе 3 украинских военных корабля, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7827
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я думаю эти корабли можно будет получить из штольни №6 шахты в г.Макеевке у "повстанцев" под расписку....
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Флот днр и лнр, который в шахтах достали? Определяется место, в котором можно будет получить захваченные Россией в Керченском проливе 3 украинских военных корабля, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 751
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Та пусть буксируют в порт Мариуполя. Сразу там и арестуем котсапов за нарушение границы, ах блин, забыл, щас жешмаркля президент
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А то ж при пеце это было обычным делом..
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я думаю эти корабли можно будет получить из штольни №6 шахты в г.Макеевке у "повстанцев" под расписку....
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Получили и простили ? Смотрим "сватов" на "1+1" ? Определяется место, в котором можно будет получить захваченные Россией в Керченском проливе 3 украинских военных корабля, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2491
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Смотрим, но не простили! Затаили глубокую обиду и ненависть к какакцапам.
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на обиженных ... ложат...
так что обиду можно тайно засунуть глубоко в .опу...
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Я знаю место, где русня готова отдать ещё с десяток кораблей - Севастополь.
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Так их предлагали отдать, Петро не захотел. Ведь так денег через Ленинскую кузню не заработаешь.
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кузня уже у сепаров), пьете кишеня дороже)
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А когда предлагали отдать она была где???Она была у Пети и занималась изготовлением Гюрзы.
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тех гюрз, за 5 лет как и исландов, должно было быть как говна....
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Да их уже и забирать опасно - могут нашпиговать чем угодно, и прослушкой и взрывчаткой.
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Оговорите место,где можно будет Крым получить.Думаю-ГААГА.
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Зеркаль в кино не ходит, а отстаивает права Украины .
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зеркаль говорит, говорит, говорит, говорит...
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если на кораблях будет свинчено все что не приварено, а все что приварено разбито в хлам, как в Крыму, значит кацапы Украину еще побаиваются, если все останется в первозданном виде значит по их мнению бобик сдох.
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капец.... там еще в Крыму немерянно захватили...или пьетро все вернул????
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Смотрите как бы кацапы не захватили еще и тех кто поедет за металоломом кораблями.
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Пускай платят козломордые деньгами. Корабли после обстрела и года простоя уже пришли в негодность.
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И не дай Бог там не будет спасательного плотика!
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Якоря надо проверить. Читал, есть такая фишка у моряков, иметь деревянные якоря.
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Нужно было, чтобы моряков освобождали там же - в Керченском проливе. Чтобы доставили на катера, и чтобы моряки закончили рейс - перегнали катера и буксир в Мариуполь.
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не сильно радуйтесь. Вы забыли как они нам передавали технику захваченную в крыму. Всё что можно было снять сняли, что нельзя было снять разбили и изувечили. Боюсь, что получим вместо кораблей один недвижимый металлолом!
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