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Все про:железная дорога (1121) Укрзализныця (1740) Мининфраструктуры (647) Криклий (46)

 Криклий анонсировал открытие новых железнодорожных маршрутов. СПИСОК

Министерство инфраструктуры Украины после обновления подвижного состава в 2020 году планирует открыть новые ж/д маршруты в пределах Украины, а также со странами Евросоюза и Беларусью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время презентации планов на ближайшие пять лет в Харькове во вторник, в пределах страны планируется открыть маршруты Ужгород - Херсон (через Николаев и Кривой Рог), Запорожье - Ивано-Франковск (через Днепр), Запорожье - Черновцы, Киев - Ковель, Киев - Запорожье (через Кривой Рог), Лисичанск - Одесса, Киев – Николаев - Херсон.

В ж/д сообщении со странами ЕС и Беларусью планируется открыть новые маршруты в Польшу, запустить поезд Львов - Минск (через Ковель и Брест), Гомель - Киев, а также продлить маршрут поезда №31/32 Киев – Минск – Вильнюс - Рига до Таллинна (Эстония).

Кроме того, Криклий сообщил, что планах министерства - в 2020 году приобретение "Укрзализныцей" 2 тыс. грузовых и 26 пассажирских вагонов, заключение договоров на 40 тепловозов и 200 электровозов, электрификация 110 км пути для ускорения следования поездов, а также локализация производства тяги в Украине, что позволит создавать новые рабочие места.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" планирует вдвое увеличить количество скоростных поездов, - Кравцов

При этом он подчеркнул, что деньги на эти цели - не с бюджета, а от продажи непрофильных активов УЗ.

"Ориентировочная сумма, которую мы планируем получить от того, что продадим непрофильные активы и будем сдавать в концессию, – около 10 млрд грн", - добавил министр.

Ранее глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщал, что задача правительства на следующие пять лет: увеличить на 10 ед. количество подвижного состава, используемого на скоростных маршрутах, увеличив количество поездов "Интерсити+" вдвое

Источник: https://censor.net.ua/n3159211
 
   
 Топ комментарии
 
Накупят вагонов и локомотивов, потом Бене подарят.
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Тупой вопрос . Можно не отвечать, чтобы тебя не обидеть ?
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Сам понял, что написал? Извини, если обидел.
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Накупят вагонов и локомотивов, потом Бене подарят.
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Ого, а когда єто уже зе-власть новых железных дорог успела понастроить? Криклий анонсировал открытие новых железнодорожных маршрутов - Цензор.НЕТ 4628
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Еще старые , по плану декоммунизации, не уничтожили. Вообщем дел невпроворот.
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Львов - Минск , Гомель - Киев , Минск - Вильнюс - Рига до Таллина . Бацка уже наш друг ?
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Тупой вопрос . Можно не отвечать, чтобы тебя не обидеть ?
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Вот, поэтому и я не стал отвечать на твой вопрос. Криклий анонсировал открытие новых железнодорожных маршрутов - Цензор.НЕТ 5270
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Украина будет жить , когда издохнет вся вата . Извини , вырвалось .
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Сам понял, что написал? Извини, если обидел.
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Поезда Львов-Москва и Киев-Москва как ходили, так и ходят.
Путин ваш друг ?
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Львов - Минск мне подходит. Можно будет ехать в Брест без пересадки в Ковеле на автобус.
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Людей в Европу - это здорово. А где грузовое ж/д сообщение с Европой?
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Нарешті почали класти маршрути захід-схід, було б непогано пару ще запустити в Болгарію, Румунію, Грецію а то Одеса лопне .
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