 Криклий анонсировал открытие новых железнодорожных маршрутов. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время презентации планов на ближайшие пять лет в Харькове во вторник, в пределах страны планируется открыть маршруты Ужгород - Херсон (через Николаев и Кривой Рог), Запорожье - Ивано-Франковск (через Днепр), Запорожье - Черновцы, Киев - Ковель, Киев - Запорожье (через Кривой Рог), Лисичанск - Одесса, Киев – Николаев - Херсон.

В ж/д сообщении со странами ЕС и Беларусью планируется открыть новые маршруты в Польшу, запустить поезд Львов - Минск (через Ковель и Брест), Гомель - Киев, а также продлить маршрут поезда №31/32 Киев – Минск – Вильнюс - Рига до Таллинна (Эстония).

Кроме того, Криклий сообщил, что планах министерства - в 2020 году приобретение "Укрзализныцей" 2 тыс. грузовых и 26 пассажирских вагонов, заключение договоров на 40 тепловозов и 200 электровозов, электрификация 110 км пути для ускорения следования поездов, а также локализация производства тяги в Украине, что позволит создавать новые рабочие места.

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При этом он подчеркнул, что деньги на эти цели - не с бюджета, а от продажи непрофильных активов УЗ.

"Ориентировочная сумма, которую мы планируем получить от того, что продадим непрофильные активы и будем сдавать в концессию, – около 10 млрд грн", - добавил министр.

Ранее глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщал, что задача правительства на следующие пять лет: увеличить на 10 ед. количество подвижного состава, используемого на скоростных маршрутах, увеличив количество поездов "Интерсити+" вдвое