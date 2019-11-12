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 Политика Украины
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Все про:закон (2675) Зеленский (3626) Таможенный кодекс (49)

 Зеленский подписал закон о разрешении уничтожать посылки с контрафактными товарами на таможне

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины" № 202-IX, который Верховная Рада приняла 17 октября 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что цель закона - приближение таможенного законодательства Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам и практике Европейского Союза, что является обязательством нашего государства в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Реализация закона усилит борьбу с контрафактными товарами, ускорит перемещение через таможенную границу Украины и таможенное оформление оригинальных товаров, будет способствовать развитию международной торговли и повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Закон вносит изменения в Таможенный кодекс Украины, в частности дает определение терминам: "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности".

Закон предусматривает, что меры по содействию защите прав интеллектуальной собственности не применяются к оригинальным товарам, то есть товарам, которые были изготовлены с согласия правообладателя, или товарам, изготовленным лицом, уполномоченным правообладателем на производство определенного количества товаров, в том числе если их количество превышает оговоренное между этим лицом и правообладателем.

Также закон устанавливает особенности приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159209
 
   
 Топ комментарии
 
ПА-ЗДРА-ВЛЯ-Ю!!!

Степень контрафактности кто будет устанавливать, интересно?
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та бульдозерами давіть вже як на росії.
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Це на перший погляд так просто. Насправді уявіть ситупцію: вам прмюийшла посилка яка сподобалася скажімо митникам, або у когось є інформація, що там не контрафакт, але щось цінне. Митники оголошують помилку контрафактом. Ви їдете на митниці з паке ом документів і адвокатом. А посилки вже нема - "знищена" начебто. 😏
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После прочтения всех подобных новостей поражает больше всего то, зашкваров у банды зельцмана-бабломойского-портонова пруд пруди, причем все это касается широких слоев населения (начиная от капитуляции и дерибана земли и заканчивая кассовыми аппаратами для ФОПов и узаконенным грабежом посылок на таможне) , а рейтинг у зебильного нелоха при этом фактически не падает (2-3% это мизер, на фоне всех этих зашкваров). Иначе чем БЫДЛО после всего этого я наш народ назвать не могу, при этом быдло заслуживает именно такую наглую и мародерскую власть.
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