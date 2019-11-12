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 Общество, Здоровье
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Все про:вакцина (410) медицина (1885) ПЦУ (484)

 "Не стоит пренебрегать трудом многих поколений врачей": ПЦУ призывает украинцев делать прививки

Украинская православная церковь считает, что прививки населения помогает сформировать коллективный иммунитет, избегая массовых смертей, как это было в древние времена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице ПЦУ в Facebook.

"Приходя в этот мир, человек не только получает все возможности для роста и познания, но также становится носителем возложенного на него Богом ответственности. Мы можем воспользоваться множеством технологических достижений современности и опытом предыдущих поколений. Однако, каким бы сложным и глобально развитым ни казался мир, мы должны помнить, что он может быть и чрезвычайно уязвимым. Яркий пример - эпидемии инфекционных болезней, которые начинаются с микроскопического, невидимого для глаза человека возбудителя, но способны привести к катастрофическим последствиям", - говорится в сообщении.

Как отметили в ПЦУ, на современном уровне развития медицины действенным способом защититься от инфекций является вакцинация: "Не стоит пренебрегать трудом многих поколений врачей, которые исследовали опасные для здоровья человека микроорганизмы и создали вакцины, которые обеспечивают иммунитет против этих возбудителей. Вакцинация населения помогает сформировать коллективный иммунитет, избегая массовых смертей, как это было в древние времена. Более двухсот лет научных исследований позволяют нам сейчас уберечься от кори, столбняка, дифтерии, гепатитов и других страшных болезней".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине от дифтерии привиты 59,5% детей возрастом до одного года, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

"Мы живем в обществе, безопасность и здоровье которого в значительной степени зависят от принятых каждым лицом решений. Вакцинируясь, мы заботимся не только о себе, но и о своих родных и близких.

Конечно, мы должны помнить, что вакцинироваться можно только сертифицированными препаратами. Каждый пациент имеет право проверить срок годности и качество вакцины перед прививкой и получить от врача соответствующие инструкции и предостережения. Инструкции к вакцинам на украинском языке должны быть в каждом кабинете прививок, а ответственность за это несут руководители медицинских учреждений.

Просим же у Господа покровительства от тяжелых заболеваний, однако необходимо помнить, что ответственность за избежание эпидемий лежит и на каждом из нас", - добавили в пресс-службе ПЦУ.

Как сообщалось ранее, по данным Минздрава, прививки от гриппа сделали уже более 90 тыс. украинцев.

Не стоит пренебрегать трудом многих поколений врачей: ПЦУ призывает украинцев делать прививки 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159206
 
   
 Топ комментарии
 
Є дві речі, що ніколи не старіють.
Це чорний гумор і невакциновані діти.
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ПЦУ - церква нового покоління, яка розуміє досягнення медицини. Але раніше багато релігійних організацій не вірили у прогрес науки (Джордано Бруно...)...
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Нарешті, адекватна оцінка щеплень православними!
А то конспірологія РПЦ вже дістала
Пам'ятаєте, як РПЦвУ усіх агітувала проти ІПН у 2010-му при ухваленні Податкового кодексу? І проти біометричних паспортів так само. А зараз самі такі паспорти поробили
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Я не утверждаю, а спрашиваю. Ведь проблема взяток за зачеты и экзамены в медвузах давно обсуждалась, как опасная для общества проблема. А ответ мой про Волянского ты не заметил?
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Стаття влучна, як постріл з цибулі Робін-Гуда.
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"Если бюджетникам в 2016-м приходилось набирать 159-191 балл для поступления в медвуз, то контрактники смогли стать студентами, чуть-чуть перевалив за 100 баллов. Проще говоря, при наличии денег для обучения на контракте в ряды студентов-медиков могут попасть и откровенные троечники. "Контрактник с низким уровнем знаний - дойная корова для университета, ведь это возможность его "дополнительно обучать", "помогать с экзаменами" и решать другие вопросы. А в конце выдать диплом, с которым этот "врач" потом пойдет лечить живых людей", - возмущаются в Минздраве.
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Тобто ці медики не зможуть зробити паркан сечі і тин крові?
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Это делают не врачи, а медсестры, которых именно этому и обучают. И далее они же работают с отобранным у пациента материалом.
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Те відчуття, коли запоребрик висить на гілляці - і навіть не помічає цей прикрий факт "Не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів": ПЦУ закликає українців робити щеплення - Цензор.НЕТ 1595
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"...Куда важнее то, что коррупция в медвузах в разы выше, чем в целом в сфере образования", - отмечает эксперт по образованию Тарас Павлов. По его словам, каждый студент, поступая в медвуз, знает, что после девяти долгих лет обучения ему придется работать на зарплату в три тысячи гривень. "Все прекрасно понимают, что будут брать взятки - к этому приучают в течение всего обучения", - говорит Павлов.
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Рекомендую також народні кошти з аркушів та втеч подорожника.
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В 2007 наше семья прошла медицинские тесты для планирования первой беременности, все анализы - идеальны. Рожали в роддоме.Выписаны - мать и ребенок - здоровы.Вакцинированы от гепатита В, Через 40 минут, дикие постоянные крики, рвота, судороги, потеря сознания, недержание. Реанимация, 6 месяцев, 2 остановки сердца, на МРТ мозг превратился в губу, слой "нормального" мозга около 0,5 см. Забирали ребенка под подписку , что ребенок на момент выписки , не имеет функций высшей нервной системы( нет реакции на раздражители - горячее, холодной, укол, шум и т.д.... нет глотательного рефлекса, постоянное судорожное состояние, дыхание на ЭВЛ, отсутствие зрения и слуха, это все называется - вегетативное состояние). .. . Врачи давали 15 минут жизни после выписки. Но мы уже знали, как сонировать, воду из легких, как кормить, что принимать для вывода из такого состояния, что делать для восстановления жизненных функций ребенка. Потом было 3 года восстановлнения в домашних условиях, Ребенок, научился глотать, плакать, вышел из постоянных судорг, появился слух, восстановилась реакция на все внешние раздражители. По специальной системе научили ползать по наклонной плоскасти, появился сознательный хватательный рефлекс, реакция на голос, стало улучшаться зрение. Когда ездили в поезде, соседи по купе всегда спрашивали, почему текая хорошенькая девочка, так часто спит, не могли поверить, что ей 3 года ( выглядела на 1,5) и она особенная... Ребенок стал рости, но появилась проблема с легкими, мы не смогли их решить... ребенка не стало. Маленький гроб и ребенка перевозили с морга домой на своих жигулях. Все это время, мы прошли еще кучу тестов, хождений по кабинетам МОЗ Украины, руку жали, говорили о сочуствии, о том , что мы герои, но " вы понимаете , такое редко, что бы родители так боролись за своего ребенка, всегда, отказ и все. так что .... . Подали заявление в милицию, прокуратуру, Нашу историю распростроняли по интернету. Прокуратура открыло дело, началось движение... Тут появляются руские ( мы жили в 5 км от Луганска) Фсе , занавес.До вакцинации ребенка , наша семья была обычная, верила, что МОЗ - это венец человеческого знания о здоровье и работает на благо людей, что медицинские работники - принципиальные, грамотные и не причинят вреда человеку. Что медицинская наука, которую нам показывают по телевизору и рекламируют в больницах и реабилитационных центрах - проверенная и не несет вред здоровью. По правде , все выглядит так - когда то , из благих побуждений, была создана такая организация как ВОЗ,. Но как всегда, отсутствие должного контроля , узколобость , жадность, безсовестность одних, привела идею всемирной помощи к всемирной схеме борьбы добра и зла. Кто то делает лекарство от болезни , кто то превращает его в бизнес схему на смертях. Теперь, мы знаем, КАК надо рожать, что бы мама и ребенок были здоровы( 2 деток ), КАК и ЧЕМ надо личиться, даже от самых тяжелых заболеваний, КАКАЯ система реабилитации на самом деле восстановит таких детей. Почему вакцинированные дети имеют плохое зрение, отставание в учебе, агрессивность , множество заболеваний. Это явно не от "плохих по здоровью" мамочек.. Самое главное, что когда спала эта пелена всеобщего верия в систему человеческого системоустройство, то стало так понятно, почему не стоит ждать второго пришествия - Богу не с кем тут говорить.
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Знаю кілька випадків впливу щеплення при народженні на здоровья дитини. Років з десять тому на ручці маляти появилась малесенька плямка. Здавалося б нічого страшного. але плямка росте. Інету в батьків тоді не було, але через сторонніх медиків почули слово агіома. Я набрав його в пошук і виявилося, що майже стовідсотковою причиною є зараження (значить в роддомі). Возили дитя в Київ в клініку Богомолець (це така косметична приватна контора) аби видалити лазером. але пляма вже була завелика. Поступово пляма втрачала контрастність, але став помітний уповільнений розвиток окремих розумових здібностей. І вже школяркою дитину просканували на мозок і побачили, що інфекція там частково пошкодила окремі частини. Призначені лікарем-спеціалістом ліки покращили розвиток дитини. Зрозуміло, що довести хоч якусь вину МОЗ не має шансів. Я вірю в милість Божу і справедливість. І коли дитина чи онука лікаря, що вчинив ( неважливо що без умислу) шкоду своїм наполяганням таких от щеплень чужим дітям, потерпатиме також від чогось невідворотного, то хай той лікар (чи медсестра) знає: відповідальність завжди настає.
Інша історія розказана мамою дитини, а отже навряд мама брехала б. Бо для мами рідне дитя - святе. Ще колись давно при совку їх виписали з роддому із абсолютно безнадійною дитиною і медики знизували плечима не знаючи причину хвороби і її лікування. Тепер зрозуміло, що брехали, бо то - реакція на щеплення. Дитина покрилася струпами і температурило і плакала майже весь час. Це було в райцентрі. а десь на глухому хуторі жив один старий знахар, то у відчаї батьки напитали дорогу до нього. І він сказав, що зараження крові. І вони, як комсомольці навряд чи зможуть молитися, тож він буде молитися за дитину сам. А їм дав трав, аби заварювали і потім купали дитя у відварі. Довго батьки мучилися і одного разу змучена мама з подивом помітила, що дитина не плаче. І звонить свекрусі, каже що боїться підходити аби не побачити щось жахливе. А свекруха її заспокоює і каже: може ж воно спить. І дійсно - нахилися над люлькою, а воно спить. Вияснилося потім, що дід непростий був і співпрацював з кимось із академіків у Києві (описував всі випадки і пересилав поштою).
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Можно ще святой водой уколоться.Эффект тот же,як от прививок
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Рух антищеплеників насправді навіть не секта- це фінансова піраміда. Вступіть в будь-яку группу антищеплеників, покажіть що увірували- і дуже скоро вам запропонують зробити грошовий внесок ;для боротьби із вбивцями в білих халатах;. Зрештою, Свідки Ягови теж фінансова піраміда.
Мамочку-овуляшку, у якої після пологів зовсім зірвало дах беруть в розробку і втовкмачують що щеплення придумала фарммафія, щоб наживатися на скалічених дітках, овуляшка готова на все, щоб тільки захистити своє чадо. А як же інші дітки?!- І наша овуляшка перераховує гроші куратору на верхівці піраміди, попутно агітуючи таких же істеричок в соцмережах.
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Молодец, хорошо описал международную секту и финансовую пирамиду вакциновпаривателей.
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Згадалося про овуляшок (обережно, очі!)

"Не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів": ПЦУ закликає українців робити щеплення - Цензор.НЕТ 3136
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Овуляшки- це ;шото с чєм-то;! По роботі регулярно стикаюся.
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Класика ЯЖЕМАТЬ-жахів.
"Среньк-среньк" - це нічим не перебити.

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Лікарю, зціли себе сам... В якомусь штаті США існує настільки поширений рух антивакцинаторів, що скоро бог дасть там бездумне щеплення заборонять
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пецеу лізе кудись у безодню, повільно, але впевнено
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ПЦУ на службе медкорпораций по защите генетического оружия.
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Вони просто недостатньо обізнані. А ще бояться звинувачень у мракобєсіі.
Це - поганий знак. Не можна йти проти правди ради того, аби тебе побільше любили.
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