 "Не стоит пренебрегать трудом многих поколений врачей": ПЦУ призывает украинцев делать прививки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице ПЦУ в Facebook.
"Приходя в этот мир, человек не только получает все возможности для роста и познания, но также становится носителем возложенного на него Богом ответственности. Мы можем воспользоваться множеством технологических достижений современности и опытом предыдущих поколений. Однако, каким бы сложным и глобально развитым ни казался мир, мы должны помнить, что он может быть и чрезвычайно уязвимым. Яркий пример - эпидемии инфекционных болезней, которые начинаются с микроскопического, невидимого для глаза человека возбудителя, но способны привести к катастрофическим последствиям", - говорится в сообщении.
Как отметили в ПЦУ, на современном уровне развития медицины действенным способом защититься от инфекций является вакцинация: "Не стоит пренебрегать трудом многих поколений врачей, которые исследовали опасные для здоровья человека микроорганизмы и создали вакцины, которые обеспечивают иммунитет против этих возбудителей. Вакцинация населения помогает сформировать коллективный иммунитет, избегая массовых смертей, как это было в древние времена. Более двухсот лет научных исследований позволяют нам сейчас уберечься от кори, столбняка, дифтерии, гепатитов и других страшных болезней".
"Мы живем в обществе, безопасность и здоровье которого в значительной степени зависят от принятых каждым лицом решений. Вакцинируясь, мы заботимся не только о себе, но и о своих родных и близких.
Конечно, мы должны помнить, что вакцинироваться можно только сертифицированными препаратами. Каждый пациент имеет право проверить срок годности и качество вакцины перед прививкой и получить от врача соответствующие инструкции и предостережения. Инструкции к вакцинам на украинском языке должны быть в каждом кабинете прививок, а ответственность за это несут руководители медицинских учреждений.
Просим же у Господа покровительства от тяжелых заболеваний, однако необходимо помнить, что ответственность за избежание эпидемий лежит и на каждом из нас", - добавили в пресс-службе ПЦУ.
Как сообщалось ранее, по данным Минздрава, прививки от гриппа сделали уже более 90 тыс. украинцев.
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Інша історія розказана мамою дитини, а отже навряд мама брехала б. Бо для мами рідне дитя - святе. Ще колись давно при совку їх виписали з роддому із абсолютно безнадійною дитиною і медики знизували плечима не знаючи причину хвороби і її лікування. Тепер зрозуміло, що брехали, бо то - реакція на щеплення. Дитина покрилася струпами і температурило і плакала майже весь час. Це було в райцентрі. а десь на глухому хуторі жив один старий знахар, то у відчаї батьки напитали дорогу до нього. І він сказав, що зараження крові. І вони, як комсомольці навряд чи зможуть молитися, тож він буде молитися за дитину сам. А їм дав трав, аби заварювали і потім купали дитя у відварі. Довго батьки мучилися і одного разу змучена мама з подивом помітила, що дитина не плаче. І звонить свекрусі, каже що боїться підходити аби не побачити щось жахливе. А свекруха її заспокоює і каже: може ж воно спить. І дійсно - нахилися над люлькою, а воно спить. Вияснилося потім, що дід непростий був і співпрацював з кимось із академіків у Києві (описував всі випадки і пересилав поштою).
Мамочку-овуляшку, у якої після пологів зовсім зірвало дах беруть в розробку і втовкмачують що щеплення придумала фарммафія, щоб наживатися на скалічених дітках, овуляшка готова на все, щоб тільки захистити своє чадо. А як же інші дітки?!- І наша овуляшка перераховує гроші куратору на верхівці піраміди, попутно агітуючи таких же істеричок в соцмережах.
"Среньк-среньк" - це нічим не перебити.
Я плакаль...
Це - поганий знак. Не можна йти проти правди ради того, аби тебе побільше любили.