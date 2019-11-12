 Минские соглашения изначально были кабальными для Украины, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "LIGA.net".

"Чтобы отойти от минских соглашений, потому что они изначально были кабальными условиями, которые заставили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, надо перейти в другой формат", - подчеркнул Арахамия.

В то же время, Арахамия считает, что выгоды от минских соглашений для России - никакой.

"У нее выгоды нет. Ее все устраивает в таком формате. Но Россия не верила, что эти договоренности можно будет выполнить. Из-за того, что такая возможность сейчас есть, у нее не остается ничего, кроме как добавлять туда новые условия, либо перейти в другой формат на других условиях. А это нам выгодно", - рассказал глава фракции СН.

Арахамия отметил, что в случае срыва встречи в "нормандском формате" "все узнают из-за кого".

"Если все видят, что это делает Россия, то это дает нам основания переформатироваться по-другому. Если не нормандский формат, то давайте расширим и позовем Британию и США", - предложил он.

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