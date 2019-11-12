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 Политика Украины
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Все про:минские соглашения (2681) Арахамия (119) нормандская четверка (756)

 Минские соглашения изначально были кабальными для Украины, - Арахамия

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия назвал условия минских соглашений "кабальными" для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "LIGA.net".

"Чтобы отойти от минских соглашений, потому что они изначально были кабальными условиями, которые заставили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, надо перейти в другой формат", - подчеркнул Арахамия.

В то же время, Арахамия считает, что выгоды от минских соглашений для России - никакой.

"У нее выгоды нет. Ее все устраивает в таком формате. Но Россия не верила, что эти договоренности можно будет выполнить. Из-за того, что такая возможность сейчас есть, у нее не остается ничего, кроме как добавлять туда новые условия, либо перейти в другой формат на других условиях. А это нам выгодно", - рассказал глава фракции СН.

Арахамия отметил, что в случае срыва встречи в "нормандском формате" "все узнают из-за кого".

"Если все видят, что это делает Россия, то это дает нам основания переформатироваться по-другому. Если не нормандский формат, то давайте расширим и позовем Британию и США", - предложил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардепы от СН "кнопкодавили по дурости", хотели попробовать, что это такое, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3159199
 
 
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Это политическое вредительство Украине эти соглашения
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Нужно было давить .И не выпускать гиркина в Донецк. И мински не нужны были бы.
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Ну что вы, это невозможно, если бы так было, то соевые зрадофилы кричали зрада, а они кричат что минские кабальные договорняки личная перемога Петра Барыговича Поросенко.
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сейчас тут свиноботы будут нам втирать, шо это Зеленский подписал "минск" )
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минские соглашения перевели войну из активной фазы где мы теряли несколько десятков в сутки в позиционное противостояние, которое мы успешно тянули с ростом ввп в 3% и намотели ***** на шею санкции которые он так рветься снять свалив свое вторжение на "внутренний конфликт" губами вазелиновой власти.
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для ************ смысл виден только после промывания глаз зе-мочой, после этой процедуры вы найдете смысл во всем что скажут!
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так таким как ты нигде смысла нет,
кроме как как в коксовой дорожке или боярышнике
ты какого рангу пропагандон?
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в сентябре-октябре 14 года, уже после минска, мы потеряли больше ста человек убитыми.
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ну вообще то 1-2 чел в день это уже не десятки.
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когда коту нечего делать, он лижет себе яйца,
когда зебилу нечего делать, он лижет яйца другому зебилу.
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Та у вас тут такі мін`єти та кунілінгуси, що диву даєшся.
Сєкта порохососів.
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любое предприятие на территории агрессора даже если захотеть, нельзя за очень быстро ни продать ни разрушить.И то и другое агрессор не дал бы. Все знали в 2014 что Порошенко имеет рошен и все таки он стал президентом, так как другие от страха голову свою в зад засунули. Так получилось. Но страну каждый день никто не сдавал.
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та да!
а вот Будапештский договор....или уговоры в Нормандском формате - то гетьманские почести
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Все кончилось в 2015 м., году. Если уж так хочется предать Родину, придумайте что нибудь другое...
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.
10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей[note 1]...

Особо одаренным кажется что он бессрочный если расставить запятые.
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Ну или продлить его по телефону до 2030 го года...

.."Нормандская четверка" договорилась продлить срок действия минских соглашений на 2016 год
Лидеры стран «нормандского формата» договорились продлить срок действия Минских соглашений на 2016 год.
Об этом шла речь в ходе телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля...
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На то время -- просто не было другого выхода... нужно было остановить армию вторжения... а сейчас --- Арахамия, наверное, прав... только с кем переформатировать?? С Зеленским и гоп-компания??
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Соглашения навязанные при помощи угрозы или применения силы не имеют юридической силы. В добавок они идут в прямое противоречие с Будапештскими соглашениями, Большим договором Украины и РФ и международно правовых документов и правил. ) Так что нечего на них ссылаться. А угрожать что в случае отказа Украины от их выполнения с РФ снимут санкции, так санкции и так с них снимут, только в этом случае "ценой умиротворения ( капитуляции) Украины".
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Зелёные дибилы есть зелёные дебилы. Что с них возьмёшь
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Ідіот. Хто ж сперечається? Зєлєбобік на місці Пороха, уже б капітуляцію підписав і сидів би у Києві зараз губернатор малоросії.
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А вы точно уверены, что арахамия на стороне Украины? Просто от минских соглашений потеряла больше всех *********, а Украина за эти годы смогла не только восстановить армию, но и получить международную поддержку.
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зеленые клоуны, зачем вы рвались за стол, если играть не умеете?
канделябры вам обеспечат
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Арахамия противоречит сам себе целых два раза в тексте из 20+ слов.
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Соглашения в Минске конечно что придумал Путин,но Пеца на них согласился и это факт Порохососы
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