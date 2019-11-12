 Минские соглашения изначально были кабальными для Украины, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "LIGA.net".
"Чтобы отойти от минских соглашений, потому что они изначально были кабальными условиями, которые заставили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, надо перейти в другой формат", - подчеркнул Арахамия.
В то же время, Арахамия считает, что выгоды от минских соглашений для России - никакой.
"У нее выгоды нет. Ее все устраивает в таком формате. Но Россия не верила, что эти договоренности можно будет выполнить. Из-за того, что такая возможность сейчас есть, у нее не остается ничего, кроме как добавлять туда новые условия, либо перейти в другой формат на других условиях. А это нам выгодно", - рассказал глава фракции СН.
Арахамия отметил, что в случае срыва встречи в "нормандском формате" "все узнают из-за кого".
"Если все видят, что это делает Россия, то это дает нам основания переформатироваться по-другому. Если не нормандский формат, то давайте расширим и позовем Британию и США", - предложил он.
Неужели петя?
Шо, снова все на петю свалите?
кроме как как в коксовой дорожке или боярышнике
ты какого рангу пропагандон?
Так оно и было.
когда зебилу нечего делать, он лижет яйца другому зебилу.
Сєкта порохососів.
а вот Будапештский договор....или уговоры в Нормандском формате - то гетьманские почести
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.
10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей[note 1]...
Особо одаренным кажется что он бессрочный если расставить запятые.
.."Нормандская четверка" договорилась продлить срок действия минских соглашений на 2016 год
Лидеры стран «нормандского формата» договорились продлить срок действия Минских соглашений на 2016 год.
Об этом шла речь в ходе телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля...
канделябры вам обеспечат