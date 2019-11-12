 Не нарыли на меня, взялись за подчиненных, - Кличко обвинил СБУ в манипуляциях

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичного главы, об этом он заявил в начале заседания Киевсовета.

"У городов не только забирают жизненно важные средства, но и создают иные препятствия в работе местной власти. Например, в последнее время мы слышим громкие заявления о якобы выявленных фактах коррупции и нарушений в Киеве. Но делаются они, к сожалению, голословно и без дальнейшего доведения правдивости обнародованной информации", - подчеркнул Кличко.

Он привел один из примеров, когда было возбуждено уголовное дело и распространена некорректная информация в СМИ о якобы хищении средств при закупке спортивных лодок для столичной ДЮСШ "Регата". А до этого департамент молодежи и спорта совместно с правоохранительными органами провели расследование относительно использования средств.

"И что? Лодки нашлись, тендерные процедуры проходили в соответствии с законом. Но мы слышим громкие заявления о криминале и так далее. Это только один случай я привел, - сказал Кличко. - И раздается сегодня эта "сенсационная "информация от столичного СБУ! Подчеркну: мы всегда помогаем правоохранительным органам. Мы сами постоянно проводим внутренний аудит", - подчеркнул мэр Киева.

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Он подчеркнул, что за последние несколько лет городские власти передали правоохранительным органам кипы бумаг - результаты почти 400 проверок по выявленным нарушениям. А довели до логического завершения - до суда - единицы расследований.

"Я обращаюсь к главе СБУ Украины - взять под контроль прозрачность и объективность расследований. Слыша, что сейчас некоторые деятели пытаются хоть что-то" нарыть "на Кличко. Невозможно, потому что ничего нет. Поэтому взялись за подчиненных и дестабилизацию работы городской власти. Еще раз отмечу: мы готовы предоставлять всю необходимую информацию. мы сотрудничаем с правоохранительными органами во всех расследованиях. И не для показухи и манипуляций", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что все коррупционеры должны быть привлечены к ответственности. Но не нужно назначать виновных без доказанных фактов и суда исключительно ради чьих-то интересов и медийных сенсаций.

"Давайте работать профессионально, а не заниматься манипуляциями! Люди ожидают справедливости и соблюдения законов в государстве. А не очередного шоу, которое им пытаются скормить!" - отметил мэр Киева.

Напомним, Служба безопасности Украины заявила о разоблачении хищения бюджетных средств должностными лицами одного из учреждений Департамента молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации, предназначенных для спортивных школ.