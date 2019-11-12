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 Политика Украины, Общество
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Все про:вуз (729) Минобразования (1139) Новосад (34)

 Университет должен бороться за лучших преподователей, а самих вузов должно стать меньше, - Новосад

На сегодняшний день украинские вузы не имеют возможности стимулировать лучших преподавателей.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщила министр образования Анна Новосад.

По ее словам, Минобразования будет прилагать усилия, чтобы исправить данную ситуацию.

"До конца года, мы хотим изменить две вещи. Изменяя финансирование высшего образования - дать возможность преподавателям, которые действительно являются лучшими, получать лучшую заработную плату. Чтобы это произошло, нужно университет, руководство университета стимулировать к тому, чтобы им нужны были лучшие преподаватели. Для этого нам необходимо ввести финансирование, основанное на результатах деятельности университета. Сейчас это не так. Университет должен быть естественно заинтересован в борьбе за лучших преподавателей и должен быть естественно заинтересован вознаграждать их лучше. Вот именно такую ​​систему мы внедрить и хотим", - отметила министр.

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Новосад также подчеркнула, что проблемой на пути к большей заработной плате является количество украинских вузов.

"Этот вопрос очень непопулярен. У нас много университетов. У нас их просто ... много. И мы не можем делать вид, что мы как страна можем себе это позволить. Если посмотрим на соседнюю Польшу, то там нет (я округлю сейчас) 300 университетов, включая частные. А эти сотни университетов - это то, что мы содержим за наши налоги. И мы традиционно размазываем эти 20 миллиардов, которые у нас есть на высшее образование, таким тоненьким слоем на всех преподавателей. И поэтому они получают эти 6000 гривен. Почему бы нам не сделать систему, при которой у нас меньше университетов - но они более мощные, и в них преподаватели, которые действительно лучшие, имеют лучшую зарплату?" - добавила она.

Полное интервью с Анной Новосад читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3159195
 
 
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900 вышив в стране , больше чем во Франции , Германии и Англии вместе взятых!!! почему находимся в ОЧКЕ ????
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А без сарказма и вообще
юмора нашу жизнь, Василий, просто не пережить, недалеко до инфаркта.
Но если серьезно- да, универов слишком много, но кто их открывал? Где девушка была раньше, она же была советницей у министра освиты, чего тогда молчала?
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много это сикоко ??? было 930 ))))) 930 были вузы даже без ДОКТОРОВ и ПРОФФЕСОРОФ !! )))) ДОЦЕНТЫ были !!!
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меньше вузов, меньше солдат, меньше заводов, меньше земли все лишнее продать, двигаемся-двигаемся товарищи! бояре из масквы едут, нужно место освободить...
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Много лишних украинцев, особенно с образованием. Но ничего, зекоМанда это исправит.
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900 вышив в стране

Плюс филиалы Донецкого медицинского университета - в нескольких городах. В них обучают индусов и граждан из Африки. Общаг нету для них. Иностранцы квартируют где попало. Это - да, можно... При том, что сам Донецкий университет прекрасно продолжает работать и никуда не девался.
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Вообще нафига те ВУЗы?

Для основной массы населения достаточно телевизора с кварталами. А ежели кто в люди выбъется случайно, то месячных курсов в Трускавецком ВУЗе будет достаточно.

Однозначно сокращать!
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ВУЗІВ, ОДНОЗНАЧНО ПОВИННО БУТИ МЕНШЕ! У деяких вузах, просто відбувається заробляння грошей! Студенти навіть на заняття не ходять. а на сесію із заліковками і грошима приходять їх батьки! КОМУ ПОТРІБНА ТАКА В,О. І наукова степінь, іноді, теж куплена , тому хто буде визначать кращих викладачів???
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