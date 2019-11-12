 Университет должен бороться за лучших преподователей, а самих вузов должно стать меньше, - Новосад

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщила министр образования Анна Новосад.
По ее словам, Минобразования будет прилагать усилия, чтобы исправить данную ситуацию.
"До конца года, мы хотим изменить две вещи. Изменяя финансирование высшего образования - дать возможность преподавателям, которые действительно являются лучшими, получать лучшую заработную плату. Чтобы это произошло, нужно университет, руководство университета стимулировать к тому, чтобы им нужны были лучшие преподаватели. Для этого нам необходимо ввести финансирование, основанное на результатах деятельности университета. Сейчас это не так. Университет должен быть естественно заинтересован в борьбе за лучших преподавателей и должен быть естественно заинтересован вознаграждать их лучше. Вот именно такую систему мы внедрить и хотим", - отметила министр.
Новосад также подчеркнула, что проблемой на пути к большей заработной плате является количество украинских вузов.
"Этот вопрос очень непопулярен. У нас много университетов. У нас их просто ... много. И мы не можем делать вид, что мы как страна можем себе это позволить. Если посмотрим на соседнюю Польшу, то там нет (я округлю сейчас) 300 университетов, включая частные. А эти сотни университетов - это то, что мы содержим за наши налоги. И мы традиционно размазываем эти 20 миллиардов, которые у нас есть на высшее образование, таким тоненьким слоем на всех преподавателей. И поэтому они получают эти 6000 гривен. Почему бы нам не сделать систему, при которой у нас меньше университетов - но они более мощные, и в них преподаватели, которые действительно лучшие, имеют лучшую зарплату?" - добавила она.
Полное интервью с Анной Новосад читайте здесь.
юмора нашу жизнь, Василий, просто не пережить, недалеко до инфаркта.
Но если серьезно- да, универов слишком много, но кто их открывал? Где девушка была раньше, она же была советницей у министра освиты, чего тогда молчала?
Плюс филиалы Донецкого медицинского университета - в нескольких городах. В них обучают индусов и граждан из Африки. Общаг нету для них. Иностранцы квартируют где попало. Это - да, можно... При том, что сам Донецкий университет прекрасно продолжает работать и никуда не девался.
Для основной массы населения достаточно телевизора с кварталами. А ежели кто в люди выбъется случайно, то месячных курсов в Трускавецком ВУЗе будет достаточно.
Однозначно сокращать!