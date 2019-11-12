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Все про:назначение (1523) ОГА (1549) Синегубов (1)

 Зеленский назначил Синегубова главой Полтавской ОГА. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Олега Синегубова главой Полтавской ОГА.

Как информирует Цензор.НЕТ, Указ Президента №843/2019 от 11 ноября обнародованном на сайте главы государства во вторник.

"Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Полтавской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Указом же №842/2019 от 11 ноября Зеленский освободил Олега Пруглу от временного исполнения обязанностей главы Полтавской ОГА.

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Олег Синегубов – юрист и предприниматель - родился 10 августа 1983 года в Харькове. С ноября 2015 года по настоящее время является деканом факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел.

В 2017 году - претендент на должность председателя Полтавской областной государственной администрации. В 2018 году был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор. В 2019 году во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по избирательному округу №180 Алексея Красова.

В октябре 2019 года правительство согласовало назначение Синегубова главой Полтавской ОГА.

Источник: https://censor.net.ua/n3159191
 
 
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Зеленський призначив Синєгубова головою Полтавської ОДА - Цензор.НЕТ 7344
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