 "Я никогда не называл Порошенко виновным в начале войны на Донбассе", - Ермак опровергает слова Тейлора

"Я никогда не называл Петра Порошенко виновным в начале войны на Донбассе. Мы с господином Волкером, господином Тейлором и господином Новиковым (внештатным советником Зеленского. - Ред.) говорили о возможной причастности Порошенко к коррупционным скандалам, в том числе, в армии", - заявил он в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Ермак отметил, что во время этого разговора он упомянул, что его семьи коснулась война, как и большинства других украинских семей.
"Я хотел бы подчеркнуть необходимость равенства всех перед законом. По моему глубокому убеждению, любые факты воровства и коррупции по отношению к людям, которые защищают нашу свободу, недопустимы и должны быть наказаны", - заявил Ермак.
Как сообщалось, 11 ноября сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что президент Украины Зеленский должен прямо сообщить, давал ли он своему помощнику Ермаку "директиву озвучивать совпадающую с кремлевской позицию по урегулированию конфликта на Донбассе". В своих показаниях Конгрессу Тейлор сообщил, что Ермак во время встречи с ним и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Волкером 14 сентября якобы прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе.
Вот хер его знает почему?
США обеспокоены преследованием Порошенко, - Тейлор
https://censor.net.ua/news/3158346/**************************************************
DEPOSIT]ON OF: WILLIAM B. TAYLOR
Так, є там відкрите звинувачення Порошенка:
And, at that dinner, both Mr. Yermak and Mr. Novikov took out their cell phones I, of course, don't have but took out their cell phones and pulled up pictures of the'i r relatives one was a brother, and one was a cousin who had been killed or wounded in the east. And they showed this to Kurt and me, and they said, Poroshenko is responsible for this.
Слова Тейлора " в оригіналі" у розумінні того, хто задав питання - це коли Мосейчук Наташка своїм ротом прям на кАналі Г+Г скаже, як і що саме сказав Тейлор в Конгресі! Все інше фаташоп і інсинуаціїї проклятих парахаботов!
Что ты сделаешь? Зелю разлюбишь?
Чи звідки совість у прихильнитка Зеленського?
Это как? На нас не мокши напали, а гражданская война, которую он мог завершить?
Осталось выяснить, зачем Тейлору было такое выдумывать да ещё и под присягой...
Ермак - в трех созывах (V, VI,VIІ) Верховной Рады Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева.
И ещё много много много интересного. При другой власти, им контрразведка вплотную займётся. Скоро. Ведь йолка не за горами.
Краще би мовчало.
1. Зовнішніми зносинами президента займаються люди, що не є держслужбовцями, зокрема співробітниками МЗС.
2. Ці особи виявляються залученими до справ, що можуть містити державну таємницю.
2. Вони мають конфлікт інтересів у зв'язках родичів із агресором.
Єрмаку, а не Тейлору.
- Тейлор в показаниях Конгрессу (под присягой)?
- Ермак?
Как по мне, даже для зеленой плесени ответ очевиден.
Ермак - в трех созывах (V, VI,VIІ) Верховной Рады Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева. -- только дурак и зебил может верить Ермаку! Лжёт как дышит
У него в голове одна извилина, плавно переходящая в толстую кишку
А ще у нього бізнес в Росії