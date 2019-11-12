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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17877) Ермак Андрей (35)

 "Я никогда не называл Порошенко виновным в начале войны на Донбассе", - Ермак опровергает слова Тейлора

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что никогда не называл пятого президента Украины Петра Порошенко виновным в начале войны на Донбассе, а только обсуждал во время общения с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером возможную причастность Порошенко к коррупционным скандалам.

"Я никогда не называл Петра Порошенко виновным в начале войны на Донбассе. Мы с господином Волкером, господином Тейлором и господином Новиковым (внештатным советником Зеленского. - Ред.) говорили о возможной причастности Порошенко к коррупционным скандалам, в том числе, в армии", - заявил он в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Ермак отметил, что во время этого разговора он упомянул, что его семьи коснулась война, как и большинства других украинских семей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен сказать, поручал ли он Ермаку представлять Украину виновной в войне на Донбассе, - Ирина Геращенко

"Я хотел бы подчеркнуть необходимость равенства всех перед законом. По моему глубокому убеждению, любые факты воровства и коррупции по отношению к людям, которые защищают нашу свободу, недопустимы и должны быть наказаны", - заявил Ермак.

Как сообщалось, 11 ноября сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что президент Украины Зеленский должен прямо сообщить, давал ли он своему помощнику Ермаку "директиву озвучивать совпадающую с кремлевской позицию по урегулированию конфликта на Донбассе". В своих показаниях Конгрессу Тейлор сообщил, что Ермак во время встречи с ним и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Волкером 14 сентября якобы прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3159189
 
 
 Топ комментарии
 
Вот знаешь, зелёненькое, чегой0то словам Тейлора в Конгрессе под присягой больше верится, чем твоим.

Вот хер его знает почему?
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Як ви думаєте хто з них бреше Єрмак чи Тейлор? "Я никогда не называл Порошенко виновным в начале войны на Донбассе", - Ермак опровергает слова Тейлора - Цензор.НЕТ 7646
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Вот знаешь, зелёненькое, чегой0то словам Тейлора в Конгрессе под присягой больше верится, чем твоим.

Вот хер его знает почему?
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Правда Моника не уточнила, что после эпохи бідності почалася эпоха зубожіння. А вообще правильно делают, обросли при Порошенко жирком и хватит, пора худеть. Хуже все равно не будет.
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А ще оте зелено-колорадне так і не сказала, на якому боці воював (-ли) його родич(-і)/друг/знайомий.
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перевзуваються миттєво...зєлєгнійна мімікрія...
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Як ви думаєте хто з них бреше Єрмак чи Тейлор? "Я никогда не называл Порошенко виновным в начале войны на Донбассе", - Ермак опровергает слова Тейлора - Цензор.НЕТ 7646
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Чи Герасімов?
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Где в этой новости Герасимов?

США обеспокоены преследованием Порошенко, - Тейлор

https://censor.net.ua/news/3158346/**************************************************
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во твоя сущность где и как проявляться - на простом вопросе палишься не по детски - тяжело небось троллить на цензоре,да?))))
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Да еще и под присягой, когда за ложь можно реально сесть.
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Дякую за документ. Свій комент видалю.
Так, є там відкрите звинувачення Порошенка:
And, at that dinner, both Mr. Yermak and Mr. Novikov took out their cell phones I, of course, don't have but took out their cell phones and pulled up pictures of the'i r relatives one was a brother, and one was a cousin who had been killed or wounded in the east. And they showed this to Kurt and me, and they said, Poroshenko is responsible for this.
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Так теперь Тейлора упекут в тюрягу за враньё под присягой ?
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Хотелось бы для начала послушать именно слова Тейлора в оригинале, а не вольный пересказ слов Тейлора Герасимовым.
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Та хіба ж це слова Тейлора?

Слова Тейлора " в оригіналі" у розумінні того, хто задав питання - це коли Мосейчук Наташка своїм ротом прям на кАналі Г+Г скаже, як і що саме сказав Тейлор в Конгресі! Все інше фаташоп і інсинуаціїї проклятих парахаботов!
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Ну, допустим, Тейлор сказал правду, просто допустим.
Что ты сделаешь? Зелю разлюбишь?
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Tierre, мені от цікаво... А в тебе духу стане зробити так, як зробив он вище Харьков Сумской?

Чи звідки совість у прихильнитка Зеленського?
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В начале войны он не виновен.А в продолжении и незавершении ее, да. Слишком заметен след нежелания ее прекратить. Связано это с тем,что она стала коррупционной составляющей его деятельности. И надеждой с помощью ее узурпировать власть на второй срок.
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Да ты что? Не желал победить рашку? А так бы мы дошли до Маствы?
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ну что ещё взять с налугандонского дурня, кроме анализов? там ему эдька басурин каждый день правду-матку режет.
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.А в продолжении и незавершении ее, да

Это как? На нас не мокши напали, а гражданская война, которую он мог завершить?
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Гиркина не нужно было выпускать в Донецк.- Это пастор. Его бока - парад перед Иловайском.Для недопущения разгрома бандитов и прихода им на помощь ,кацапни.
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При недомогании наслаждайся жизнью, луГАНДОНец!
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Интересно зебилы пляшут)))
Осталось выяснить, зачем Тейлору было такое выдумывать да ещё и под присягой...
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ДОСЬЕ
Ермак - в трех созывах (V, VI,VIІ) Верховной Рады Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева. "Я никогда не называл Порошенко виновным в начале войны на Донбассе", - Ермак опровергает слова Тейлора - Цензор.НЕТ 4944

И ещё много много много интересного. При другой власти, им контрразведка вплотную займётся. Скоро. Ведь йолка не за горами.
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Так назови ( и называй сто раз на дню) что это ПУТИН и РФ, ПУТИН и РФ, ПУТИН и РФ. И добавляй что это стало возможным в результате "страусиной" позиции стран гарантов Будапештских договоренностей, международных организаций, включая ООН, ПАСЕ и т.д.
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Страшные вещи говорите, такого украинский нынешний политик сказать не может, у нас во всем виноват Порох и Пашинский...
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А Порошенко и Пашинскому можно набрать " вопросов" и претензий и без этого , и хватит по самое немогу.. Но уж в развязывании войны, или не желании ее прекращения ( на украинских условиях) это конечно сумасшедший бред, и большая глупость. А глупость как известно бывает хуже предательства или как минимум равнозначна..
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Вы углубляетесь в суть материала, это не нужно никому. Закон пропаганды прост, повторяй всякую глупость но часто, везде и много, всегда работает...
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Эта кацапская консерва уже давно вскрыта, так что несите нового...
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Ермак, а ты не подумал о том, что "за базар ответить" придётся? Ведь Тейлор не просто "языком чесал", как ты, а давал показания, под присягой!... А это, в США, "не фунт изюму"... Да и не забывай, что Тейлор - фигура "помощнее", чем ты... Захочет - " с говном смешает...".
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Воно щойно заявило, що Тейлор збрехав.
Краще би мовчало.
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Як на мене, історію з Єрмаком, його другом, та родичами (сєпарами, я так розумію) суспільство б не мало толерувати. А Пороху взагалі є сенс виносити це питання в юридичну площину, позаяк напад є найкращим захистом:
1. Зовнішніми зносинами президента займаються люди, що не є держслужбовцями, зокрема співробітниками МЗС.
2. Ці особи виявляються залученими до справ, що можуть містити державну таємницю.
2. Вони мають конфлікт інтересів у зв'язках родичів із агресором.
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Так Тейлор п...дун ! Баклан вашингтонський ! так репутацію чеснєйшого чєловєка замарать !
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Ну да.. так я і повірила..
Єрмаку, а не Тейлору. "Я никогда не называл Порошенко виновным в начале войны на Донбассе", - Ермак опровергает слова Тейлора - Цензор.НЕТ 8318
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ок, кто-то врет! Но кто же? Есть 2 варианта:
- Тейлор в показаниях Конгрессу (под присягой)?
- Ермак?

Как по мне, даже для зеленой плесени ответ очевиден.
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А какого ***, прости Господи, это чмо ************ на всю голову, такое обсуждает? Оно кто вообще?
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Помощник президента Украины Владимира Зеленскогo Андрей Ермак врет зелёное гавно как дышит
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ДОСЬЕ
Ермак - в трех созывах (V, VI,VIІ) Верховной Рады Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева. -- только дурак и зебил может верить Ермаку! Лжёт как дышит
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Як на мене, його прізвище не Єрмак, а Мудак.

У него в голове одна извилина, плавно переходящая в толстую кишку
А ще у нього бізнес в Росії
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за свою коррупцию может будете обговаривать, вы же власть урода.
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я так подозреваю, что исторически сложившийся слоган околопреЗЕдентских (да и его честнопошуткувавшего тоже) - чтоб "да" так "нет"!!!
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Єрмак може тепер говорити все що хоче, а вірять усі Тейлору.
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