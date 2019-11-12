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 Экономика, Общество
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Все про:земля (1561) рынок земли (17)

 Более 3 тысяч пайщиков требуют от Верховной Рады отменить мораторий на продажу земли

Инициатором акции "Требуем земельной реформы!" выступила Общественная коалиция за отмену моратория на землю и Ассоциация свободных землевладельцев.

Акция в поддержку земельной реформы проходит под лозунгами "Моя земля – мое дело!", "Нет черному рынку земли!", "Граждане имеют право распоряжаться своим имуществом!". Более 3000 представителей общественных организаций, сельских советов и владельцев паев призывают народных избранников выполнить волю избирателей, введя цивилизованный рынок земли сельскохозяйственного назначения. Инициатором акции "Требуем земельной реформы!" выступила Общественная коалиция за отмену моратория на землю и Ассоциация свободных землевладельцев. Среди первоочередных требований митингующих – введение свободного оборота земель сельхозназначения, возможность владельцев земельных участков распоряжаться своим имуществом, передача государственных земель общинам, ликвидация теневого рынка земли и пресечение серых схем продажи, передает УНИАН.
Более 3 тысяч пайщиков требуют от Верховной Рады отменить мораторий на продажу земли 01

"Цель акции – донести до народных избранников и Правительства мнение владельцев паев, которые не могут полноценно распоряжаться своей собственностью уже более 18 лет. Они лишены возможности получить за свои наделы справедливую рыночную цену за действие моратория на продажу и вынуждены в случае крайней нужды продавать паи по непонятным схемам по заниженной стоимости", - сообщил председатель Ассоциации свободных землевладельцев Дмитрий Ливч. По подсчетам организаторов акции, только за последние два года по серым схемам продано более 460 тыс. га, а в целом более 1 млн га сельскохозяйственной земли. "Земельная реформа – это о справедливости. Каждый украинец должен иметь право распоряжаться собственным имуществом. Вы можете не продавать землю, никто не заставляет это делать. Но открытие рынка побуждает к нормальной конкуренции, к росту арендной платы, и люди смогут получить справедливую цену за свой пай. Земельную реформу нужно завершать. Рынок существует все эти 18 лет, однако обслуживается серыми и черными схемами", - рассказывает Галина Сергеевна Бондаренко, владелица земельного пая и общественная активистка.

Более 3 тысяч пайщиков требуют от Верховной Рады отменить мораторий на продажу земли 02

"На сегодня в государстве насчитывается 41,3 млн га сельхозземель. Из них 37 млн га - под мораторием. При этом 27,7 млн га этих земель – уже в частной собственности. В результате, почти 7 млн украинцев владеют землей, которой они не могут распоряжаться в полной мере", - резюмирует Роман Сластен, генеральный директор УКАБ. Представители местных общин констатируют, что главная суть земельной реформы заключается не только в праве людей продавать собственные паи. Нужно навести порядок с остальными сельскохозяйственной земли, которая очень часто обрабатывается, но непонятно кем и на каких основаниях. Снятие моратория начнет процессы передачи государственных земель местным общинам, что будет способствовать развитию сельской местности, созданию рабочих мест, появление финансовых источников благоустройству территорий, улучшению сельской инфраструктуры.


В период с 2016 года земель государственной и коммунальной форм собственности уменьшилось на 10%. Если 3 года назад их насчитывалось 10,5 млн га, по состоянию на октябрь 2019-го осталось уже 9,4 млн га. "Земельные ресурсы являются одними из основных источников поступлений в бюджет местных общин. Их полная инвентаризация и передача в непосредственное распоряжение общины позволит наполнить бюджет и обеспечить развитие инфраструктуры села", - комментирует Елена Журавель, председатель одной из ОТГ в Черниговской области.


Источник: https://censor.net.ua/n3159188
 
   
 Топ комментарии
 
Вместе с распродажей земли укокошат Украину .
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да заберите вы уже у них эту землю ..., она им не нужна!
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Им Украина до одного места - главное свою мошну набить.
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Вместе с распродажей земли укокошат Украину .
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Им Украина до одного места - главное свою мошну набить.
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да заберите вы уже у них эту землю ..., она им не нужна!
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Именно так, государство им выделило пай, но он оказался им не нужен. Значит государство и должно забрать обратно этот пай через земельный банк.
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я да же не буду возражать, если им Держава выплатит какую то компенсацию, что бы не так было обидно.
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свою землю продавать нельзя , можно отдавать в аренду. Если пришлые приобрели землю то им не жалко продать ее подороже.
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Моя земля в аренде. Но я против продажи земли. Но повысить уровень арендной платы надо в 10 раз, не меньше.
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Зарастет твоя земля очеретом, если попросишь повысить. Ну, разве Порошенку отдашь в аренду.
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леха - а тупі зебіли завжди про Пороха !
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А кому он на х....... ее сдаст в аренду, за такую цену, точно не мне. А ты поинтересуйся, сколько в аренде у Пороха, может еще понадобится. Почему он против, да у него тысячи га и почти бесплатно, так на х........ я ее ему покупать.
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А ну ка давай подробнее что там у Порошенка - с цифрами , документами.
Это во-первых, а во вторых- так это зюзи ,выходит, так для порошенка стараются быстрей землю распродать?
Так Порошенко же против продажи земли.
Зюзики, вы ради того, чтобы хоть где-то против Пороха вскукарекнуть, совсем уже забрехались. Это уже даже не смешно
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У Порошенко, через его "УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО", 116 000 га.
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Порох за рынок! Его Мушак за рынок. Порох хотел рынок в той Раде просто у него не было монобильшости.)))
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Ладно у меня коза сегодня напилась, но ты........ . Жаль. СОЛИДАРНОСТЬ ЗА. Спасибо, просветила. Да, тебе еще рано сюда.
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Украинская земля так и умрет старой девой, потому что слишком ревностно берегла свою честь.
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Лучше стать проституткой и распродать себя кому попало.
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Наиболее развитая из капиталистических стран - США, сохраняет в государственной собственности 40% пахотных земель. Это, как минимум, свидетельствуют о полном отсутствии у земельной собственности каких-либо функций, а как максимум, о начале глобального процесса обобществления земельной собственности через огосударствление в рамках общего цивилизационного процесса. Так, в штатах собственник земли лишён прав не только приносить вред земле, но и использовать её не по назначению, ухудшать её качество, удерживать в собственном владении, если это противоречит ГОСУДАРСТВЕННЫМ интересам и продавать ее субъектам, не имеющим сельскохозяйственного образования.
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это случайно не те же пайщики, что вчера выступалии против продажи земли?
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Вчера на тракторах были, сегодня на фото нет .
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Кто там протестует, для чего они землю получали, чтобы лишь продать? Верните эту землю государству, и вопрос для тех кто владеет землей и не знает как на ней работать и зарабатывать будет решен.
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Для того , чтобы Украина начала процветать , как государство , необходимо отменить мораторий на смертную казнь и ввести её за следующие преступления :
1. Педофилию , изнасилования и мужеловство .
2. КОРРУПЦИЮ , В ЛЮБЫХ ЕЁ ПРОЯВЛЕНИЯХ.
3. ИЗМЕНУ РОДИНЕ И ПРИЗЫВ К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗДЕЛУ .
ВОТ ТОГДА ВЫ ЗАМЕТИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ ( при этом следует увеличить количество тюрем и их оснащение производственными цехами и оборудованием во-имя труда заключённых для народа ).
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И, да, педофилов на митинг больше бы набралось.
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Мать, а ничего что еще надо завезти пол-млн. японцев(например) и расставить их полицией, судьями, прокурорами и прочими. Чтобы из мужика, которого хочет пустить по миру жена не сделали педофила, сами же менты, а посадили жену. На ровном месте "петухом" стать может фактически каждый.
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Продавать землю, конечно нужно разрешить. Только нужно очень чётко всё прописать. Особенно чтоб никакая русня не скупила ( а то тут вчера какое-то чмо хрипело, что референдум проведёт для того, чтоб русне разрешить покупать), китайцы те же пусть в сторонке побудут ( бо они ж как саранча ушатают чернозём). Ну и как-то установить минимальную сумму за гектар. Разумную, естественно. Чтоб выше предложония могли делать, а ниже - никуя.

Просто вот сколько паёв одиноких бабушек-дедушек или, допустим, родственники не нашли времени, возможности, желания переоформить на себя, ушло кому-то? А так бы продали пенсионеры те паи ( опять же за адекватную цену), глядишь, может бы и попутешествовали на старости или там могли детям-внукам помочь. Да просто пожить по человечески.

Мож в чём-то не прав, но так вот считаю.
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Ну и как-то установить минимальную сумму за гектар. Разумную, естественно.

Я подразумеваю разумную по стандартам ЕС, допустим. А ваучеры (Вы же о них?) то 90-е...никакого юридического сопровождения, никаких законов. Просто то всё изначально планировалось для дерибана. Вот чтоб и с землёй так же не было, нужно не лететь на всех парах, как делаю уЗеленские, а обсуждать, объяснять, ориентироваться на те же страны ЕС.


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Четко прописать нельзя за полгода. У нас в кадастре даже четких границ паев нет, а все коррумпировано.
Это все будет не рынок.

У нас есть нарушение прав человека и отсутвие продажи земли это не первая проблема. Не могут быть интересы бабушек (скорее агрохолдингов, монополистов, иностранцев, капиталистов) быть выше интересов всех украинцев.

Тем более если земли выставят много в продажу никто много не даст - получат копейки.

Тем более речь идёт и о гос землях. Речь идёт о БУДУЩЕМ ДЕТЕЙ.
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Процесс пошел, все равно ****........ т. Они скупят государственную и не учтенную. А пайщики даром отдадут, вместе с фермерами, так называемые, у которых по 50 га.
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для начала нужно отменить таких безграмотных ******* - мужеловство (рука лицо)
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А куда так спешим, друзья?Есть целый ряд насущных задач, требующих неотложных решений, и продажа земли - отнюдь не первостепенной важности! Кроме того, в НАШИХ реалиях это очень опасная игра! Через год - два, после референдума... а так это может стать последним гвоздем в крышку
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там пайщиков раз два и фсьо .. остальное сборище нуждающихся киевлян .... меня уже достало порохоботское националсовкодрочерство
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Каким боком тут "порохоботское националсовкодрочерство"?
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А чому так мало? На більший мітинг Бєня грошей не виділив?
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Не беня, а Веревский со своим родственником Мушаком - "советником" премьера по земельным вопросам и главным лоббистом закона о продаже земли.
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І ще раз Более 3 тысяч пайщиков требуют от Верховной Рады отменить мораторий на продажу земли - Цензор.НЕТ 8583 "Він зазначив, що загалом, запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення підтримують лише 19% опитаних, 73% респондентів - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися. Навіть серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють, кількість противників впровадження ринку землі становить не менше 60%."
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Спешат американские кураторы нашего правительства.
"В Украине всегда гордились своими лучшими в Европе черноземами. Черноземы так и останутся лучшими в Европе, только принадлежать Украине они не будут. Это вывод исследователя института Окленда Элизабет Фрейзер. «В прошлом году институт Окленда сообщал о том, что иностранные корпорации по сути уже владеют свыше 1,6 млн. га украинских земель. В настоящее время у нас есть данные о том, что этот показатель уже составляет 2,2 млн. га», - сообщает аналитик.
Украинцы (граждане Украины) уверены, что у них действует мораторий на продажу земли, но некоторые компании (например, американский пенсионный фонд NCH Capital) систематически брали в аренду небольшие участки земли (размером от 2 до 6 га), укрупняя и объединяя их затем в большие фермы, действующие уже как промышленное производство. Как считает один из главных партнеров NCH Capital Джордж Рор, такая аренда дает компании право выкупить ныне арендуемые сельскохозяйственные земли, как только на Украине будет снят мораторий на продажу земли, а их у NCH Capital уже 450 000 га."
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В Украине всегда гордились\\\\\\\\\\\\\
как только на Украине\\\\\\\\\\\\\

переводчик - х-ло.
быдло переводит "in" то как "в", то как "на". ну и пусть идет на(Путина)
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Понятно, что из-за рассмотрения лингвистических вариантов перевода IN, до понимания сути написанного Козлов так и не дошел.
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кацаби крадуть українську землю а якесь мурло проти щоб люди продавали те, що мають право продати, цікаву статистику подають від тих хто проти продажу, де опитування проводили, в столиці, де біомаса ніколи сапою не наближувалась до теї землі
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Там было два митинга и против продажи но написали только за один ....
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в Украине должно быть все СВОБОДНО , хочешь продавать --продай , не хочешь не продавай !!! я больше скажу : надо как в Польше , землю ПОЛУЧИЛИ и РАЗДЕЛИЛИ между всеми ГРАЖДАНАМИ , а не только меж. селянами (((( правда ЗАВОДЫ и ФАБРИКИ мы уже ПРОПИЛИ (((((
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Когда села довели до ручки без мед помощи, и низкими ценами закупки их продукта, то речь не идёт о чем-то добровольном. Речь идёт о том, чтобы скупить за бесценок.
Для продажи нужны законы как в ЕС с огрничителями. Земля - часть территории, есть понятие нац безопасности.
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В Украине всегда рвали жопу больше всего как за национальное достояние за то, что населению в большинстве и не принадлежит. Это мне россиян с их газом напоминает. Более 3 тысяч пайщиков требуют от Верховной Рады отменить мораторий на продажу земли - Цензор.НЕТ 9332
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"Более 3 тысяч пайщиков требуют от Верховной Рады отменить мораторий на продажу земли" - эти более 3 тысяч "пайщиков" оплачены Коломойским. Шустер хотел поставить на голосование в студии вопрос "Поддерживаете ли вы продажу земли?", а какой-то зелёный говорит, что это неправильно, надо спрашивать "Громадяни мають мати право розпоряджатися своєю землею?". То же написано на плакате.
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Вот так нагло, как это делают продажные журналюги из ЦЕНЗОР.НЕТ, брехать то не надо. Руководство агрохолдинга «Кернел» привезло на проплаченную акцию максимум человек 500. И, нужно было видеть это продажное стадо, которое вело себя, как стая сявок с поджатыми хвостами, которых совсем недавно отходили палкой. Как это стадо шуганулось, когда их оппоненты, выступающие за запрет продажи украинской земли, которые значительно преобладали их по численности, начали скандировать "Ганьба". Несмотря на то, что мусарня Авакова создала для этих проплаченных ренегатов тепличные условия, оградив их от основного митинга, они с опаской поглядывали по сторонам, опасаясь, что кольцо оцепления могут прорвать и их отмудохают, возмущенные этим цирком граждане.
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