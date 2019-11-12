 Более 3 тысяч пайщиков требуют от Верховной Рады отменить мораторий на продажу земли

Акция в поддержку земельной реформы проходит под лозунгами "Моя земля – мое дело!", "Нет черному рынку земли!", "Граждане имеют право распоряжаться своим имуществом!". Более 3000 представителей общественных организаций, сельских советов и владельцев паев призывают народных избранников выполнить волю избирателей, введя цивилизованный рынок земли сельскохозяйственного назначения. Инициатором акции "Требуем земельной реформы!" выступила Общественная коалиция за отмену моратория на землю и Ассоциация свободных землевладельцев. Среди первоочередных требований митингующих – введение свободного оборота земель сельхозназначения, возможность владельцев земельных участков распоряжаться своим имуществом, передача государственных земель общинам, ликвидация теневого рынка земли и пресечение серых схем продажи, передает УНИАН.
"Цель акции – донести до народных избранников и Правительства мнение владельцев паев, которые не могут полноценно распоряжаться своей собственностью уже более 18 лет. Они лишены возможности получить за свои наделы справедливую рыночную цену за действие моратория на продажу и вынуждены в случае крайней нужды продавать паи по непонятным схемам по заниженной стоимости", - сообщил председатель Ассоциации свободных землевладельцев Дмитрий Ливч. По подсчетам организаторов акции, только за последние два года по серым схемам продано более 460 тыс. га, а в целом более 1 млн га сельскохозяйственной земли. "Земельная реформа – это о справедливости. Каждый украинец должен иметь право распоряжаться собственным имуществом. Вы можете не продавать землю, никто не заставляет это делать. Но открытие рынка побуждает к нормальной конкуренции, к росту арендной платы, и люди смогут получить справедливую цену за свой пай. Земельную реформу нужно завершать. Рынок существует все эти 18 лет, однако обслуживается серыми и черными схемами", - рассказывает Галина Сергеевна Бондаренко, владелица земельного пая и общественная активистка.
"На сегодня в государстве насчитывается 41,3 млн га сельхозземель. Из них 37 млн га - под мораторием. При этом 27,7 млн га этих земель – уже в частной собственности. В результате, почти 7 млн украинцев владеют землей, которой они не могут распоряжаться в полной мере", - резюмирует Роман Сластен, генеральный директор УКАБ. Представители местных общин констатируют, что главная суть земельной реформы заключается не только в праве людей продавать собственные паи. Нужно навести порядок с остальными сельскохозяйственной земли, которая очень часто обрабатывается, но непонятно кем и на каких основаниях. Снятие моратория начнет процессы передачи государственных земель местным общинам, что будет способствовать развитию сельской местности, созданию рабочих мест, появление финансовых источников благоустройству территорий, улучшению сельской инфраструктуры.
В период с 2016 года земель государственной и коммунальной форм собственности уменьшилось на 10%. Если 3 года назад их насчитывалось 10,5 млн га, по состоянию на октябрь 2019-го осталось уже 9,4 млн га. "Земельные ресурсы являются одними из основных источников поступлений в бюджет местных общин. Их полная инвентаризация и передача в непосредственное распоряжение общины позволит наполнить бюджет и обеспечить развитие инфраструктуры села", - комментирует Елена Журавель, председатель одной из ОТГ в Черниговской области.
Это во-первых, а во вторых- так это зюзи ,выходит, так для порошенка стараются быстрей землю распродать?
Так Порошенко же против продажи земли.
Зюзики, вы ради того, чтобы хоть где-то против Пороха вскукарекнуть, совсем уже забрехались. Это уже даже не смешно
1. Педофилию , изнасилования и мужеловство .
2. КОРРУПЦИЮ , В ЛЮБЫХ ЕЁ ПРОЯВЛЕНИЯХ.
3. ИЗМЕНУ РОДИНЕ И ПРИЗЫВ К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗДЕЛУ .
ВОТ ТОГДА ВЫ ЗАМЕТИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ ( при этом следует увеличить количество тюрем и их оснащение производственными цехами и оборудованием во-имя труда заключённых для народа ).
Просто вот сколько паёв одиноких бабушек-дедушек или, допустим, родственники не нашли времени, возможности, желания переоформить на себя, ушло кому-то? А так бы продали пенсионеры те паи ( опять же за адекватную цену), глядишь, может бы и попутешествовали на старости или там могли детям-внукам помочь. Да просто пожить по человечески.
Мож в чём-то не прав, но так вот считаю.
Я подразумеваю разумную по стандартам ЕС, допустим. А ваучеры (Вы же о них?) то 90-е...никакого юридического сопровождения, никаких законов. Просто то всё изначально планировалось для дерибана. Вот чтоб и с землёй так же не было, нужно не лететь на всех парах, как делаю уЗеленские, а обсуждать, объяснять, ориентироваться на те же страны ЕС.
Это все будет не рынок.
У нас есть нарушение прав человека и отсутвие продажи земли это не первая проблема. Не могут быть интересы бабушек (скорее агрохолдингов, монополистов, иностранцев, капиталистов) быть выше интересов всех украинцев.
Тем более если земли выставят много в продажу никто много не даст - получат копейки.
Тем более речь идёт и о гос землях. Речь идёт о БУДУЩЕМ ДЕТЕЙ.
"В Украине всегда гордились своими лучшими в Европе черноземами. Черноземы так и останутся лучшими в Европе, только принадлежать Украине они не будут. Это вывод исследователя института Окленда Элизабет Фрейзер. «В прошлом году институт Окленда сообщал о том, что иностранные корпорации по сути уже владеют свыше 1,6 млн. га украинских земель. В настоящее время у нас есть данные о том, что этот показатель уже составляет 2,2 млн. га», - сообщает аналитик.
Украинцы (граждане Украины) уверены, что у них действует мораторий на продажу земли, но некоторые компании (например, американский пенсионный фонд NCH Capital) систематически брали в аренду небольшие участки земли (размером от 2 до 6 га), укрупняя и объединяя их затем в большие фермы, действующие уже как промышленное производство. Как считает один из главных партнеров NCH Capital Джордж Рор, такая аренда дает компании право выкупить ныне арендуемые сельскохозяйственные земли, как только на Украине будет снят мораторий на продажу земли, а их у NCH Capital уже 450 000 га."
как только на Украине\\\\\\\\\\\\\
переводчик - х-ло.
быдло переводит "in" то как "в", то как "на". ну и пусть идет на(Путина)
Для продажи нужны законы как в ЕС с огрничителями. Земля - часть территории, есть понятие нац безопасности.