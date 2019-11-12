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 Политика Украины
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Все про:ВР (23956) недвижимость (677) Хомутынник (123) Яценко (92) оценка (50)

 Ликвидация "площадок Яценко": Рада приняла законопроект за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 2047-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества". Законопроект предусматривает ликвидацию так называемых "площадок Яценко".

За проголосовали 378 народных депутатов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает, что продавцы недвижимости смогут получить доступ к модулю Фонда госимущества, позволяющему оценить стоимость квартиры. Такой доступ будет стоить всего 51 гривню. Сейчас за каждую услугу площадок-посредников в оценке имущества продавцы платят по 1800 гривен.

По данным СМИ, ежегодно в Украине проводится примерно 500−700 тыс. сделок, что приносит собственникам площадок не менее 1 млрд грн, подсчитал председатель правления Украинского общества оценщиков Алексей Амфитеатров. "Это значит, что каждый день они получают около 4 млн грн. Причем, эти средства не идут в бюджет", — говорит он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оценочные площадки зарабатывают на людях по миллиону гривен в день, - Красносельская призвала вынести на рассмотрение ВР законопроект, ликвидирующий эту схему

Право на подключение к Единой базе оценщиков сейчас имеют 4 площадки-оценщика. Это Оценка. online, Профессиональная оценка (компания Про закупівлі), Экспресс Оценка (компания Акцепт онлайн) и Реестр оценка (информационно-консалтинговый центр АСБОУ). Их связывают с депутатом Верховной Рады Антоном Яценко и экс-народным депутатом Виталием Хомутынником.

Прямой доступ продавцов квартир к базе данных Фонда госимущества приведет к тому, что многие оценщики останутся без работы. "Сейчас в Украине выдано около 12 тыс. лицензий на занятие оценочной деятельности, из которых активно работает только 6 тыс. На мой взгляд, около 4 тыс. оценщиков из этих 6 тыс. уйдут из бизнеса", - прогнозирует Алексей Амфитеатров.

Также на Цензор.НЕТ: Я знаю людей, которые точно не взяли эти деньги, - нардеп от СН Мотовиловец о попытках подкупа за "площадки Яценко"

Напомним, попытка ликвидировать площадки привела к скандалу в партии "Слуга народа. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

По информации САП, в рамках расследования уголовного дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных избранников от партии "Слуга народа", которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Читайте также: "Слуга народа" наймет адвоката для представления интересов своих депутатов в рамках производства по взятке в $30 тысяч, - Арахамия

23 октября полиграф прошел заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"). 24 октября полиграф прошли член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа"), глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава подкомитета по организации и налогообложении игорного бизнеса комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк (фракция "Слуга народа").

Источник: https://censor.net.ua/n3159184
 
   
 Топ комментарии
 
Мабуть і Яценко теж проголосував. Рада поддержала ликвидацию "площадок Яценко" - Цензор.НЕТ 9890
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За проголосовали 378 народных депутатов.
Наверное, рекорд.
Хорошая новость.
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краще зобібіків, які отримали нехилий кеш щоб зберегти цю схему Рада поддержала ликвидацию "площадок Яценко" - Цензор.НЕТ 2185
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За проголосовали 378 народных депутатов.
Наверное, рекорд.
Хорошая новость.
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Мабуть і Яценко теж проголосував. Рада поддержала ликвидацию "площадок Яценко" - Цензор.НЕТ 9890
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Забавно было слушать ПЕСдюков, как они гневно осуждали эту коррупционную схему. Рада поддержала ликвидацию "площадок Яценко" - Цензор.НЕТ 9915
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краще зобібіків, які отримали нехилий кеш щоб зберегти цю схему
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Но ведь схему в своё время поддержали именно ПЕСдюки, а зебобики провели работу по выявлению гнилых в своих рядах. Разве не так?
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ну ниче, они отобьют бабки на законе о легализации игорного бизнеса, там серьезные дядьки имеют свой интерес...
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Одні створюють, інші ліквідують і всі при дєлє.
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И что я Вам говорил? Говорил Вам что блок Акум привел к власти соССиалистов? Говорил!Говорил Вам,что соССиалисты вместе с другими депутатами в ошейниках сбросят Маю Санду с лодки? Говорил! И вот Вам результат,-сегодня правительство Санду -ПАЛО! И кто сегодня получаются у власти? Правильно! Те кого Плахотнюк держал в руках,то есть за горло! ДЕБИЛЫ,***!!!
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Чим же вони харчеваться будуть? Мабуть якусь нову схему придумають.
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Пока что первое конструктивние решение. Правда, странно, то этим Рада занимается, а не кабмин.
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Десь засумувала Умань, якій завжди кидав кості яценко в обмін на рекордну підтримку на виборах. Ликвидация "площадок Яценко": Рада приняла законопроект за основу - Цензор.НЕТ 5809

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