 ГПУ подготовила подозрения Гонтаревой и Рожковой за злоупотребление служебным положением и подлог

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.
Подозрения находятся на рассмотрении Генерального прокурора Руслана Рябошапки уже две недели и в суд они пока не переданы.
По информации источников, Гонтареву и Рожкову подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, а именно: злоупотребление служебным положением (то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия по предварительному сговору группой лиц, то есть уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 УК Украины); служебный подлог (то есть совершенная по предварительному сговору группой лиц выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, которые повлекли тяжкие последствия - уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины) и умышленное невыполнение должностным лицом постановления суда, вступившего в законную силу (то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины).
Согласно материалам следствия, будучи главой НБУ, Гонтарева с помощью своего заместителя Рожковой организовала безосновательное и незаконное выведение из банковского сектора Украины коммерческого банка ПАО "Укринбанк" с целью продажи его активов и имущества в пользу третьих лиц.
Таким образом, по данным правоохранителей, умышленными и противоправными действиями Гонтаревой и других должностных лиц Нацбанка Украины, ПАО "Украинская инновационная компания", которое является правопреемником ПАО" Укринбанк" был нанесен ущерб на общую сумму 79,5 млн гривен.
Так. Це чисто політичні справи.
Тому готовий обсиратися по вуха.
А пока меня интересует когда сядет Беня?! Напомню, что его вина уже доказана в международном суде!
Или хотя бы скажите когда хоть дело на него заведете, ну хоть какое нибудь?!!!!!
Вторая серия фильма "Как украсть миллион"...
🐱
І як такі суми пройшли повз нацбанку та СБУ? Чи вони у долі?
Бо «Мама любіт бистро єздіть»...
І нє подкопаєшся.
А тут барига мародьорка Гонтарєва...
А Беню йух кто посадит, уже и в США преследование прекратили, а наоборот начали штормить кто на финансового гения возрожденной Украины батон крошил.
"...побачить цю падлюку на параші за грою в півника з неголеним убивцем" (с) Лесь
...югик ушли,а дебилизм продолжается! Засунте свои подозрения
в задницупод сукно до лучших времен,которых в обозримом будущим,увы не видно.
))))))))))вы слишком ничтожны,
кто угадает - на какой секунде их пошлют???
Источник: https://censor.net.ua/n3159183
Запугивают Рожкову.
На банковой стены слишком толстые и смартфон сломался?
Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів МВФ не буде - WSJ
https://nv.ua/ukr/biz/finance/mvf-proti-kolomoyskogo-fond-postaviv-umovi-zelenskomu-po-privatbanku-novini-ukrajini-50051530.html?fbclid=IwAR3IN-Zct-vtYdx5BQncsvcVoLoKVifgTvBuqnMScuq3t0qO_CoImd4aHoQ
P.S. із посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною в WSJ это как бы не заявление МВФ
Тоже недостаточно для рябошапок, труб, аваковых для воздействия на Беню и его слуг по Привату и возвращения денег?
80 млн грн... Пляць, таке тільки зелебобіки можуть схавать і не скривитися.
"Суд Лондона обязал Коломойского оплатить расходы ПриватБанка до 12 ноября"
А где же "миллиарды долларов" которые она украла, как зебилы распинались из каждого утюга?