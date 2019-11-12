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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ГПУ (9468) Гонтарева (823) Рожкова Екатерина (51)

 ГПУ подготовила подозрения Гонтаревой и Рожковой за злоупотребление служебным положением и подлог

Генеральная прокуратура Украины на основании материалов расследования Национальной полиции Украины подготовила подозрения экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, а также первой замглавы НБУ Катерине Рожковой.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

Подозрения находятся на рассмотрении Генерального прокурора Руслана Рябошапки уже две недели и в суд они пока не переданы.

По информации источников, Гонтареву и Рожкову подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, а именно: злоупотребление служебным положением (то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия по предварительному сговору группой лиц, то есть уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 УК Украины); служебный подлог (то есть совершенная по предварительному сговору группой лиц выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, которые повлекли тяжкие последствия - уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины) и умышленное невыполнение должностным лицом постановления суда, вступившего в законную силу (то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины).

Согласно материалам следствия, будучи главой НБУ, Гонтарева с помощью своего заместителя Рожковой организовала безосновательное и незаконное выведение из банковского сектора Украины коммерческого банка ПАО "Укринбанк" с целью продажи его активов и имущества в пользу третьих лиц.

Таким образом, по данным правоохранителей, умышленными и противоправными действиями Гонтаревой и других должностных лиц Нацбанка Украины, ПАО "Украинская инновационная компания", которое является правопреемником ПАО" Укринбанк" был нанесен ущерб на общую сумму 79,5 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призывы некоторых популистов сменить руководство Нацбанка беспокоят МВФ, - Рожкова

Источник: https://censor.net.ua/n3159183
 
   
 Топ комментарии
 
знаючи що саме вони в свій час насолили бєні- то всі ці підозри і так ясно що шиті білими нитками. і те що у мвф буде привід відмовити у кредиті- то і коню ясно. але ж зебіли мозком абіжєні ГПУ подготовила подозрения Гонтаревой и Рожковой за злоупотребление служебным положением и подлог - Цензор.НЕТ 5618
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Добре, що розумієш.
Так. Це чисто політичні справи.
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Це палитишеские рипресиии луччих банкиров во вселенной и международных инвесторов вышшей школы каномики в Лондоне!
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Це вочевидь вибиті зуби. Надто активних зелених агітаторів вже починають бити. 😊
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Бити, скоріше за все, будуть тролів, яким, з невідомих причин, дуже полюбилася геніальна банкірша і її шоколадний натхненник.
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знаючи що саме вони в свій час насолили бєні- то всі ці підозри і так ясно що шиті білими нитками. і те що у мвф буде привід відмовити у кредиті- то і коню ясно. але ж зебіли мозком абіжєні
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Добре, що розумієш.
Так. Це чисто політичні справи.
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Лягав спати долар був 8 грн., проснувся вже 24 грн. А де тут політика?!!!
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Будь тихішим песик. Не розсхитуй будку. А то шоколадкою поперхнешся
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Вот интересно, где про банкиров могут лучше сказать - в лондонской школе жкономике или эксперты от зебилов? Зебил, ты понимаешь, насколько ты смешон?
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Він же чекає, що «посадят Порошенка», заберуть у нього мільярди, і відслинять йому за труди.
Тому готовий обсиратися по вуха.
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Так, а где дела против бени? Он украл миллиарды гривен ли даже баксов
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В лондонском суде. Потому что деньги, которые он украл - выведены. Вот Украина и подала в лондонский суд. А беня костьми ложился, чтобы там не судиться.
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Особено "смешон", прямо таки вся держава заходилася аід сміху, коли петрушка з цією булькатую жабою обвалили долар...
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.... та не на 3-4%,а зразу на 300%....Чого там по дрібницям, бидло витримає!!!!
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Для таких дебилов как ты это точно ничего не означает.
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До речі, Рябошапка таки юрист. І не дурний. Чому два тижні готові матеріали в суд не подає, сподіваюся розумні люди здогадаються самі. 😊
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Це не два рази в носі колупнутися, ця свора буде за кожну неточність зубами хапатися, по десятку адвокатів триматиме!! На відміну від тебе Рябошапка дуже добре це розуміє і серьозно готується....
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Ну, ти, видно, ще більше не дурний юрист, ніж Рябошапка, якщо ти взявся оцінювати його професійні якості. Тільки від імені розумних людей тобі не варто виступати, тому що нічого розумного ти не скажеш.
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Вина Гонтаревой - вилами по воде писана, докажите и поговорим.
А пока меня интересует когда сядет Беня?! Напомню, что его вина уже доказана в международном суде!
Или хотя бы скажите когда хоть дело на него заведете, ну хоть какое нибудь?!!!!!
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Быстрее заведут дело на того, кто на Беню заведет.
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Эх, им бы в киноартистки пойти... благородные, одухотворенные лица... какая фактура пропадает..
Вторая серия фильма "Как украсть миллион"...

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давай дерзайте! дефолт так дефолт! хіба моніці шкода для бєні
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Бггг, обливайтесь, зебанаты... И знайте, что на Пороха клешни коротки)))))) ну и на Гонтареву тоже...
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Тихіше, не палай, бо захлинешся своєю жовчу!)))
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Лерка! как там в Лондоне? а здесь статейки про тебя , и таки про себя в третьем лице-мания величия. ГПУ підготувала підозри Гонтаревій і Рожковій за зловживання службовим становищем і підробку - Цензор.НЕТ 5311
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Решили нервишки пощекотать. Ну, хоть так.
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🐷ботики нагло прикрывают свою тупость псевдопатриотическим слюнотечением...

🐱
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Теперь Ржковой машина переедет ногу и сожгут машину.
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Так ты за Гонтареву или за Рабиновича? или за обоих?какие там указания Петруха дал?
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Вказівка одна- псувати повітря! От вони й палають!)))
ГПУ підготувала підозри Гонтаревій і Рожковій за зловживання службовим становищем і підробку - Цензор.НЕТ 1245
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Вот это именно эталонное политическое преследование. Когда есть люди, которые украли миллиарды долларов, как Каломойский, чьи преступления являются уже установленными как факт внутри страны так и для международного сообщества. Но на этих грабителей не открываются не то что десятки дел, даже ОДНОГО не открыли. Но дела регулярно открываются на представителей прошлой власти с недоказаными подозрениями в 2-3 миллиона долларов, которые еще нужно будет установить в суде. Януковощ тоже с этим игрался, мы все знаем к чему привело.
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Перепрошую, а чого попередня влада не відкривала провадження щодо Приватбанку?
І як такі суми пройшли повз нацбанку та СБУ? Чи вони у долі?
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Ну 17 Мерседесів і Мазератті, + 20 квартир у журналіста Дубінського, то норм.
Бо «Мама любіт бистро єздіть»...
І нє подкопаєшся.
А тут барига мародьорка Гонтарєва...
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Воровки должны сидеть в тюрьме, и воровки будут сидеть в тюрьме. При лучшем для них раскладе ГПУ подготовила подозрения Гонтаревой и Рожковой за злоупотребление служебным положением и подлог - Цензор.НЕТ 6677
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Беня и Вова. Как думаешь, в одной камере поселят ? И кто будет у кого шнырем? ГПУ подготовила подозрения Гонтаревой и Рожковой за злоупотребление служебным положением и подлог - Цензор.НЕТ 1795
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Вов много разных есть. Это кто-то из арестованных менеджеров НБУ?
А Беню йух кто посадит, уже и в США преследование прекратили, а наоборот начали штормить кто на финансового гения возрожденной Украины батон крошил.
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Шнирем? Та то ще високо.
"...побачить цю падлюку на параші за грою в півника з неголеним убивцем" (с) Лесь
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..рассмешили "Генеральная прокуратура Украины на основании материалов расследования Национальной полиции Украины подготовила подозрения экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, а также первой замглавы НБУ Катерине Рожковой"
...югик ушли,а дебилизм продолжается! Засунте свои подозрения в задницу под сукно до лучших времен,которых в обозримом будущим,увы не видно.
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не много ли вам чести - на вас ненависть тратить.????
))))))))))вы слишком ничтожны,
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ну а теперь пусть в лондонском суде обоснуют...
кто угадает - на какой секунде их пошлют???
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Все начинали одинаково, а топили папиредников так же, в чем разница сейчас? А в том, что у баранки сейчас коломой и воплощает в жизнь всю свою месть.
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Портнов на Лахте весь список зрады написал, теперь "новые лица" идут по списку на радость зебам, которым и вдули "зраду"...
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Ты не Великое Княжество Литовское(ВКЛ), ты МУХ (малый улус ху" лостана)
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"Подозрения находятся на рассмотрении Генерального прокурора Руслана Рябошапки уже две недели и в суд они пока не переданы.

Источник: https://censor.net.ua/n3159183

Запугивают Рожкову.
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Писарук. впринципе уже может искать 30 млн. на залог
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Новая власть начала хоть одно дело против Коломойского, махинации в Привате которого признал Лондонский суд, а в МВФ призывают руководство Украины работать над возвратом им украденного?
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Беня всё отдал вроде по тем решениям суда, нет? Беня не был должным лицом НБУ. А шо МВФ призывает? как-то тихо призывают... а Парнаса с Фурманом будем вспоминать?
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Да нет, МВФ громко заявляет, на весь мир.
На банковой стены слишком толстые и смартфон сломался?

Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів МВФ не буде - WSJ



https://nv.ua/ukr/biz/finance/mvf-proti-kolomoyskogo-fond-postaviv-umovi-zelenskomu-po-privatbanku-novini-ukrajini-50051530.html?fbclid=IwAR3IN-Zct-vtYdx5BQncsvcVoLoKVifgTvBuqnMScuq3t0qO_CoImd4aHoQ
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Ну вот и занялись считай этим вопросом, щас будут выяснять, там про все банки и в т.ч. про Приват, Беня имеет отношение ко всем банкам? Нет. А Гонтарева и Ко - да.

P.S. із посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною в WSJ это как бы не заявление МВФ
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Суд Лондона признал факт масштабных мошеннических действий Коломойского.
Тоже недостаточно для рябошапок, труб, аваковых для воздействия на Беню и его слуг по Привату и возвращения денег?
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хочу прочитать где Суд Лондона такое признал относительно ПриватБанка... знаю там что-то такое с татнефтью вроде, но какое дело Рябошапкам, Трубам, Аваковым до татнефти?
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А де ж ті сотні мільярдів збитків державі?
80 млн грн... Пляць, таке тільки зелебобіки можуть схавать і не скривитися.
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У зебилов вышло жалкое подобие левой руки...
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Ну що ти будеш робити ... Які "співпадіння". 12.11.19 11:58 "Гонтарева подвергла "террору" миллионы украинцев, а сейчас, прячась в Лондоне, заговорила про "террор" своего соратника, - Гриценко". І знову щось "якийсь істочнік" повідомляє. Та ще й це
"Суд Лондона обязал Коломойского оплатить расходы ПриватБанка до 12 ноября"
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А ведь если сделать экстрадицию всех полит мигрантов из папиредников и вернуть все что было нареформировано, то и землю продавать не придется и в карманах ФОПов шариться не надо.
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Астанавитесь. Вы шо, у порохоботов щас так полыхнет шо дупы луснут
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Глупость такой же грех, как и воровство, Паша...
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Это все, что рябошапки сумели накопать по заказу Бени Первого?! Юридически - чушь собачья! Но прокуроров и судей посадили на крючок сокращениями и аттестациями (реформа типа) и можно мочить всех, на кого укажет Великий и ужасный...
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Соевая псарня громко заскулила от политических реперссиях самых талантливых банкиров в мире. Ружья нарезаны и заряжены, паяльные лампы прогреты. Сезон охоты на свиней открыт!!!
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У мисливців різне буває, ось нещодавно вбили самих мисливців, Міша
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Госпада инвесторы, приходите в Украину, очень ждем".
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А теперь расскажите Англии про свое честное расследование, зебилы
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По і боти запевай:"Всі на Майдан -ето палитическое преследование чесних банкіров нашей України!!!"Валерія Гонтарева з своєю командою з 2014-го лишила ліцензій 132 банки за 2-а роки. Хоч вона подала у відставку у квітні 2017 року-ще й досі відлунюється ехом.Сьогодні звинувачують у кражі 49 млн. долларів її замістника Олександра Писарчука.На неї саму поки що знайшли підтвердження тільки по одному банку на 17 млн,але все тільки починається.
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Рыли носом, копали, и все что смогли накопать - "злоупотребление" на 80 млн.грн.?
А где же "миллиарды долларов" которые она украла, как зебилы распинались из каждого утюга?
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