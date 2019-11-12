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 Наемники РФ в течение получаса обстреливали из РПГ и пулеметов опорные пункты ВСУ вблизи Пивденного, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, враг обстрелял позиции украинских военнослужащих один раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на луганском направлении примерно полчаса противник вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку от Пивденного из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3159182
 
 
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Салют от повстанцев в поддержку мирных инициатив Нашего Народного Президента Владимира свет Александровича?
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Фотография в журнале -
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.

Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.

Снят Володя на прополке,
И на празднике, на ёлке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.

Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем -
Он стоит среди пловцов.

Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!(Агния Барто. "Володин портрет". Написано в 1957 году)
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