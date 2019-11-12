 Наемники РФ в течение получаса обстреливали из РПГ и пулеметов опорные пункты ВСУ вблизи Пивденного, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, на луганском направлении примерно полчаса противник вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку от Пивденного из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.
Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.
Снят Володя на прополке,
И на празднике, на ёлке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.
Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем -
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!(Агния Барто. "Володин портрет". Написано в 1957 году)