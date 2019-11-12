 Наемники РФ в течение получаса обстреливали из РПГ и пулеметов опорные пункты ВСУ вблизи Пивденного, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на луганском направлении примерно полчаса противник вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку от Пивденного из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.