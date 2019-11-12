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 Политика Украины
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Все про:Ляшко (1565) Герус (91)

 Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герс, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я никакие возмещения от него (Ляшко. – Ред.) не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал чей заказ он там выполнял. В принципе, это и так понятно. Но вдруг он бы подтвердил, чтобы все это понимали", - сказал Герус.

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Ранее Герус на своей странице в Facebook сообщил, что Ляшко ожидал его в аэропорту "Борисполь" и выдвинул претензии касательно импорта электроэнергии из РФ. "Все нормально, пострадала только рубашка", - написал депутат.

Олег Ляшко в свою очередь обнародовал в Facebook видео потасовки с Герусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3159181
 
 
 Топ комментарии
 
А я вважаю, що Ляшко мало йому натовк.
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Герпес, а чей заказ по покупке эл.эн. из балалайни ты выполняешь?
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Пусть свинья Герус расскажет для какого олигарха он покупает электроенергию из Роиси?
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Герус, ты тупой? Вся страна знает, а он не знает. Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 4224
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Герпес такой смазливый, вот Ляшко и не устоял Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 5239
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ну по сравнению со стефанчуком, то герпес - апполон, конечно
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Жаль. По Шляшку тюрьма плачет.Или СИЗО лет на 5.
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Правильно мислите - так як і Ляшко. Посадіть його в СІЗО, а навесні його рейтинг зашкалить 73%.
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В мене до цього Ляшка претензія - де кров, де вибиті зуби, де кишки намотані на кулак? Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 6151
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Переодягання в кожані прибамбаси і володіння батогом не вимагає таких жертв Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 198
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І все-таки шоу виглядає прісним. Хочу як шуфрича на Майдані! ЗІ Дригаю ногами від нетерпіння. Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 2673
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Можливо, це було б цікаве шоу. Звісно, я маю на увазі ноги).
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Жінки - це взагалі задоволення не з дешевих. Але ви мані нагадали анекдот про англійську королеву).
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Треба думати про позитив та користь, а не гаманець
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Користь надихає. Позитив незмінно твердий, немов держак від Ольчиних вил. Але ніякого гаманця не вистачить. Доводится постійно працювати.)
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Я вас розчарую - у мене неголені ноги, грубий голос і я взагалі не жінка. Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 7505
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А я вважаю, що Ляшко мало йому натовк.
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Пані, Ви така витончено кровожерлива. Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 8955
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А шо ? ))
Я би всіх зелених пропустила через вила Ляшка ))))
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Навіщо вила!? Достатньо дозволити Ляшку прилаштуватись ззаду у ЗЕ-лених...
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У Яременка через його "вила" тепер проблема, а Ви хочете, щоб Ляшко свої в хід пустив
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Вибачаюсь що встрягаю, але вила Ляшка... якою стороною - там де гостро чи там де черенок? Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 5755
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Естетично - "Партия должна быть секси"(с) А Корниенко.
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Всех нельзя, голова - их слабое место, а бьют по роже, а не по паспорту. Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 1739
После последнего заявления Арахамии о "кнопкодавстве по дурости" слуг народа в Раде страшно себе представить, что они будут делать после встречи с Ляшком. Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 1739
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голосуєш за коломойського - буває...
але дорого обходиться - країні.
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Ксения, Вы производили раньше впечатление умной девочки, сегодня разочаровали ...
"голосуєш за коломойського" - на каких выборах? Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 2167
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Миколцю, ну як же на яких виборах ?
На тих самих. На двох останніх. Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 4162
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Не, мы, порохоботы, не симпатизируем.
МЫ ГЛУМИМСЯ.
Раньше я на российские форумы ходила, а теперь еще и на censor.
Каждый день с замиранием сердца жду, какую еще глупость сообразили Слуги Народные.
Но глумится - не конструктивно, и ничего мне не дает.
"Вы там держитесь как-нибудь"(С), слуги народные.
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вы. порохоботы? ... так вы прямые союзники Ахметова,
ибо ваш Петя, как и Юля на прямой финансовой прикормке от Ахметова, лоббируют его интересы, но лично вы можете и дальше считать, что вы там над кем то глумитесь ... Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 4420
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Типа никто не знает чей. На Ахме- начинается, на -тов заканчивается.
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Ну тогда уж до кучи нужно озвучивать чей заказ выполняет сам Герус, внеся поправку позволившую закупать э/э в россосии. На Коломойский начинается! На Игорь Валерьевич заканчивается!
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Неудобно вышло для монополиста Ринат Лианидыча. Он собирался вместе с введением "рынка" продавать свою электроэнергию по европейским ценам, а всех продавцов с ценами ниже - отрезать. Но не тут то было, Коломойский вам не лох какой-то.
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То есть "НІТ ТОРГІВЛІ НА КРОВІ!" - это смотря кто торгует? Если бабушка Народного Президента, то что уж там? Пусть торгует. Ну подумаешь там у русни покупает? Хоссспаде...
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А ты не задумывался что в словосочетании "торговля на крови" новая власть хочет убрать кровь, а не торговлю?
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Путем капитуляции? Жопу кацапскую будешь целовать зато мир.
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Торговля с руснёй - это ВСЕГДА кровь. Вас, долбо...бов 73%-ных история совершенно ничему не учит.

Хотя... Какая нах история у воспитанных телевизором и кварталом?
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А то.
Даже пописять в баночку на анализ цена разная (мочи, конечно, подгонят и мочу младенца для ценного клиента).
Проверено Владимиром Александровичем в клинике нардепа "*** вам в сраку"(С)
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ну вообщем этот заказ от Державы Украина, от её граждан и от промышленности Украины в первую очередь (так как в этот перечень попадает и ферросплавы Коломойского, то и от него в частности), ибо с ахметовскими тарифами на э/э промышленная продукция имеет заоблачную себестоимость и не может конкурировать с аналогичной продукцией, но более дешевой на внешнем рынке. Нет продаж, предприятие банкрот, нет рабочих мест, нет налогов в бюджет ...
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Ну тоді, давайте розкажіть кожний, хто з вас чию хотєлку виполнял...
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Герпес, а чей заказ по покупке эл.эн. из балалайни ты выполняешь?
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мой,
... мне нужна дешевая электроэнергия и адекватный тариф на нее,
а лично тебе я не запрещаю покупать её у Ахметова и дальше.
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Пусть свинья Герус расскажет для какого олигарха он покупает электроенергию из Роиси?
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для всей промышленности Украины, продукция произведенная в Украине должна быть конкурентоспособная на внешнем рынке от этого зависит сумма выплаченных налогов до бюджету Державы.
(если тебя интересуют фамилии собственников этой промышленности, гуугл тебе в помощь)
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Бєня з Ахметкою *********, а у цих чуби тріщать. Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 6295
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Слабо тріщать - от якби Ляшко приніс на ниточках очі Геруса...
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100%
стадо "полезных идиотов" вообржающие себя большими патриотами ..
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Хочет повторить, но стесняется сказать.
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Ляшко, Молодец!!!

Так их, зеленых обезьянок!!!
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dd13 еще один "полезный идиот" работающий на прибыль для Ахметова
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Единственный для него выход- ПУБЛИЧНО ОПЕТУШИТЬ ШЛЮШКО!
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Герусу понравилось! Ляшко, надо повторить.
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Опера. «Пиф-паф, ой-ой-ой».
Ляшко:
- Сейчас прольётся чья-то кровь
Сейчас прольётся чья-то кровь
Сейчас прольётся чья-то кровь
Сейчас, прольётся, прольётся...
Герус:
- Ах неужели навсегда закроются мои косые очи
И не увижу я тебя, моя любовь
Моя морковь!
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