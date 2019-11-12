 Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я никакие возмещения от него (Ляшко. – Ред.) не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал чей заказ он там выполнял. В принципе, это и так понятно. Но вдруг он бы подтвердил, чтобы все это понимали", - сказал Герус.
Ранее Герус на своей странице в Facebook сообщил, что Ляшко ожидал его в аэропорту "Борисполь" и выдвинул претензии касательно импорта электроэнергии из РФ. "Все нормально, пострадала только рубашка", - написал депутат.
Олег Ляшко в свою очередь обнародовал в Facebook видео потасовки с Герусом.
Я би всіх зелених пропустила через вила Ляшка ))))
После последнего заявления Арахамии о "кнопкодавстве по дурости" слуг народа в Раде страшно себе представить, что они будут делать после встречи с Ляшком.
але дорого обходиться - країні.
"голосуєш за коломойського" - на каких выборах?
На тих самих. На двох останніх.
МЫ ГЛУМИМСЯ.
Раньше я на российские форумы ходила, а теперь еще и на censor.
Каждый день с замиранием сердца жду, какую еще глупость сообразили Слуги Народные.
Но глумится - не конструктивно, и ничего мне не дает.
"Вы там держитесь как-нибудь"(С), слуги народные.
ибо ваш Петя, как и Юля на прямой финансовой прикормке от Ахметова, лоббируют его интересы, но лично вы можете и дальше считать, что вы там над кем то глумитесь ...
Хотя... Какая нах история у воспитанных телевизором и кварталом?
Даже пописять в баночку на анализ цена разная (мочи, конечно, подгонят и мочу младенца для ценного клиента).
Проверено Владимиром Александровичем в клинике нардепа "*** вам в сраку"(С)
... мне нужна дешевая электроэнергия и адекватный тариф на нее,
а лично тебе я не запрещаю покупать её у Ахметова и дальше.
(если тебя интересуют фамилии собственников этой промышленности, гуугл тебе в помощь)
стадо "полезных идиотов" вообржающие себя большими патриотами ..
Так их, зеленых обезьянок!!!
Ляшко:
- Сейчас прольётся чья-то кровь
Сейчас прольётся чья-то кровь
Сейчас прольётся чья-то кровь
Сейчас, прольётся, прольётся...
Герус:
- Ах неужели навсегда закроются мои косые очи
И не увижу я тебя, моя любовь
Моя морковь!