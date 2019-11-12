 Возможно, надо будет провести дополнительные консультаций с другими фракциями, - Корниенко о том, почему сняли с повестки дня законопроекты о рынке земли

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Возможно надо будет (провести. - Ред.) дополнительные консультации с другими фракциями. Я знаю, что вчера вечером встречался наш председатель комитета с другой фракцией", - сказал Корниенко.

Он не рассказал о которой фракцию идет речь.

"Я думаю, что на этой неделе есть вероятность, что они (законопроекты о рынке земли. - Ред.) будут на повестке дня. Давайте будем смотреть по ситуации", - сказал Корниенко.

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На вопрос достаточно ли голосов для снятия моратория с земли, он сказал: "Мы работаем над этим. Я думаю, что после вчерашней встречи с премьером еще дополнительно появились сторонники этой идеи. В целом фракция за, но есть много оговорок различных депутатов".