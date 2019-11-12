 Повышение тарифов на транспортировку газа приведет к остановке производителей минудобрений, а это выгодно РФ, - Союз химиков

Об этом заявил на круглом столе в ФРУ президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, передает 112.

"Газ в Украине и так дороже, чем у соседей в Восточной Европе. Новое повышение приведет к тому же, к чему привело минувшее – к остановке предприятий, на которых работает около 20 тыс. сотрудников", - сказал Голубов, отметив, что цена газа в себестоимости азотных удобрений составляет около 80%. Сейчас предприятия вынуждены работать на грани убыточности – средняя рентабельность не превышает 1,3%.

По его словам, остановка украинских производителей минеральных удобрений выгодна основным конкурентам – российским предприятиям.

"Россия будет только рада остановке украинских производителей удобрений, она все для этого делает. И то, что мы еще сопротивляемся и как-то живем, то это не благодаря, а вопреки тем условиям, которые нам создаются. До недавнего времени, при равных с российскими предприятиями технологиях для наших предприятий газ был в 3,5 раза дороже. Наверное, мы даже меньше потребляем газа на единицу продукции, но разница в разы нивелирует все наши усилия", - говорит президент Союза химиков.

Голубов говорит, что вытеснение украинской продукции с рынка и замена ее российской, не будет означать понижение цены на удобрения для аграриев: наоборот, цены вырастут.

"Украинские предприятия уже останавливались в связи с резким ростом цены на газ в 2017 году. Но сразу же после их остановки цена на газ выросла на около 30%. Если угробить наши предприятия, цена может подскочить минимум в два раза. Россияне дают только временное послабление украинским аграриям, за счет большого люфта и очевидного преимущества в виде низкой цены на газ", - сказал Алексей Голубов.

Президент Союза химиков также отметил, что благодаря цене на газ россияне уже практически вытеснили украинские предприятия с экспортных рынков. Если в 2012 году минеральных удобрений экспортировалось на 5,9 млрд долл, то сейчас – только на 1,3 млрд долл. С ростом цен на газ, в связи с повышением тарифов на транспортировку, ситуация только ухудшится, говорит эксперт.

Голубов подчеркнул, что в лучшие времена, в период, когда украинские производители удобрений работали с полной загрузкой, они потребляли больше всех отраслей природного газа – около 8,3 млрд кубов, а в последнее время потреблялось не более 3 млрд куб м. Налоговые отчисления в бюджет отрасли в лучшие времена составляли 5-7 млрд грн. Если предприятия остановятся, это приведет к серьезным потерям.

Президент Союза химиков считает, что решение о повышении тарифов на транспортировку газа является следствием неэффективной работы "Нафтогаза", "зарплаты сотрудников которого выше, чем в ведущих компаниях мира". Он отметил, что "Нафтогаз" не выполняет никакой роли, кроме "перекладывания бумаг", и эту надстройку было бы правильно сократить.

В настоящее время ознакомиться с проектом повышения тарифов можно на сайте ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в разделе "Тарифы". Там указано, что с 1 января 2020 года для внутренних точек входа тариф увеличится в 3,5 раза (с 91,87 до 320,77 грн/1000м3), для внутренних точек выхода – в 4,7 раза (с 157,19 до 735,36 грн/1000м3).