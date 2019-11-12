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 Экономика
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Все про:минеральные удобрения (4) Тарифы на газ (159) Голубов (5)

 Повышение тарифов на транспортировку газа приведет к остановке производителей минудобрений, а это выгодно РФ, - Союз химиков

Повышение тарифов на транспортировку газа в четыре раза, на чем настаивает "Оператор ГТС", приведет к значительному росту цен на газ, в связи с чем украинские производители минеральных удобрений "Черкассыазот", "Ровноазот", "Днепроазот", Одесский припортовый завод могут остановиться, что на руку основному конкуренту Украины – России.

Об этом заявил на круглом столе в ФРУ президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, передает 112.

"Газ в Украине и так дороже, чем у соседей в Восточной Европе. Новое повышение приведет к тому же, к чему привело минувшее – к остановке предприятий, на которых работает около 20 тыс. сотрудников", - сказал Голубов, отметив, что цена газа в себестоимости азотных удобрений составляет около 80%. Сейчас предприятия вынуждены работать на грани убыточности – средняя рентабельность не превышает 1,3%.

По его словам, остановка украинских производителей минеральных удобрений выгодна основным конкурентам – российским предприятиям.

"Россия будет только рада остановке украинских производителей удобрений, она все для этого делает. И то, что мы еще сопротивляемся и как-то живем, то это не благодаря, а вопреки тем условиям, которые нам создаются. До недавнего времени, при равных с российскими предприятиями технологиях для наших предприятий газ был в 3,5 раза дороже. Наверное, мы даже меньше потребляем газа на единицу продукции, но разница в разы нивелирует все наши усилия", - говорит президент Союза химиков.

Голубов говорит, что вытеснение украинской продукции с рынка и замена ее российской, не будет означать понижение цены на удобрения для аграриев: наоборот, цены вырастут.

"Украинские предприятия уже останавливались в связи с резким ростом цены на газ в 2017 году. Но сразу же после их остановки цена на газ выросла на около 30%. Если угробить наши предприятия, цена может подскочить минимум в два раза. Россияне дают только временное послабление украинским аграриям, за счет большого люфта и очевидного преимущества в виде низкой цены на газ", - сказал Алексей Голубов.

Президент Союза химиков также отметил, что благодаря цене на газ россияне уже практически вытеснили украинские предприятия с экспортных рынков. Если в 2012 году минеральных удобрений экспортировалось на 5,9 млрд долл, то сейчас – только на 1,3 млрд долл. С ростом цен на газ, в связи с повышением тарифов на транспортировку, ситуация только ухудшится, говорит эксперт.

Голубов подчеркнул, что в лучшие времена, в период, когда украинские производители удобрений работали с полной загрузкой, они потребляли больше всех отраслей природного газа – около 8,3 млрд кубов, а в последнее время потреблялось не более 3 млрд куб м. Налоговые отчисления в бюджет отрасли в лучшие времена составляли 5-7 млрд грн. Если предприятия остановятся, это приведет к серьезным потерям.

Президент Союза химиков считает, что решение о повышении тарифов на транспортировку газа является следствием неэффективной работы "Нафтогаза", "зарплаты сотрудников которого выше, чем в ведущих компаниях мира". Он отметил, что "Нафтогаз" не выполняет никакой роли, кроме "перекладывания бумаг", и эту надстройку было бы правильно сократить.

В настоящее время ознакомиться с проектом повышения тарифов можно на сайте ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в разделе "Тарифы". Там указано, что с 1 января 2020 года для внутренних точек входа тариф увеличится в 3,5 раза (с 91,87 до 320,77 грн/1000м3), для внутренних точек выхода – в 4,7 раза (с 157,19 до 735,36 грн/1000м3).

Источник: https://censor.net.ua/n3159172
 
 
 Топ комментарии
 
Taк и коммерческий показ "Скотов-сватов" тоже выгоден только в РФ.
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ТАКОЕ ЧУВСТВО ЧТО ЗЕ ЛОЖИТ ВСЕ ПОД РАШУ СДАЧА ИНТЕРЕСОВ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ ВОЕННЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЦИАЛЬНЫМ И ПРИ ЭТОМ ТАК БОДРО ВРЕТ ЭТО ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И СТРАНЫ
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Не травмируйте Зебилов, расскащывайте дальше как все будет прекрасно!))
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Ты что не знал раньше на кого они работают? Так и будет.Бене так выгоднее.
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Taк и коммерческий показ "Скотов-сватов" тоже выгоден только в РФ.
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все ЗАВОДЫ стоят , ФАБРИКИ стоят, а ХИМИКАМ хоцца РАБОТАТЬ ))))) хера вам СТОЙТЕ ТОЖЕ !!! не можете КОНКУРИРОВАТЬ -- ВЕШАЙТЕСЬ !!! до сих пор ДОИЛИ страну и дальше ПРИФЕРЕНЦИИ будете выбивать ???? дули !!!
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Что-то у ыкспертов одинаковые аргументы что по поводу повышения ренты для Ахметова, что по поводу тарифов на транспортировку газа. Еще и ыксперты те же. Значит тут есть прямая связь в получателе прибылей.
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всю дорогу ТЫРИЛИ газ на удобрения и металл , а потом ДЕМПИНГОВАЛИ мировые цены !!! так и ДУРАК может процветать !!!
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ТАКОЕ ЧУВСТВО ЧТО ЗЕ ЛОЖИТ ВСЕ ПОД РАШУ СДАЧА ИНТЕРЕСОВ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ ВОЕННЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЦИАЛЬНЫМ И ПРИ ЭТОМ ТАК БОДРО ВРЕТ ЭТО ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И СТРАНЫ
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Налоги на добычу железной руды выросли в 8 раз при Порошенко, а не при Зеленском. Просто при Порошенко не принято было говорить про экономику, только про Томос и Безвиз.
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И газ. Посмотри в интернете во сколько газ стал дороже для промышленности при Порошенко.
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Согласен но у него есть спикеры которые при нормально раскладе должны все свести и дать полнную картину но они не работают поэтому такой провал его рейтинга на авось
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Знов-таки, коли облгази та розподільчі станції передавали в приватні (олігархів) руки, чому не говорили про це
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50 ярдов кубов газа !!!! второе ПОТРЕБЛЕНИЕ в Европе после НЕМЦЕВ !!! это что такое ???? ГНИДЫ !!!
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Разорили СТРАНУ , затеяли ВОЙНУ и теперь кричат РЯТУЙТЕ пы......ять !!!!
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Мне кажется, у тебя клепки не хватает в голове. Может, все-таки )(уйло затеяло войну, оккупировав ОРДЛО и крысм?
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" Голубов подчеркнул, что в лучшие времена ююю"
ну да тогда были "лучшие времена" только почему то за тот газ долг Украине ПукинГаз выставлял
Источник: https://censor.net.ua/n3159172
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як і обіцяли слуги бєні,- все для народу...так хочуть українці..
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.....буду краток : химикам и металургам СТРАНА делала гешевт, закупала по 50 ярдов газа у росии по мировым ценам , а продавала жителям и им по госпопадос ценам !!! Потом из бюджета рассплачивалась с росией !!! поэтому ни дорог ни ЖИЗНИ в Украине НЕТ !!! жопа по кругу и еще ВОЙНА !!! адью !!!
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50 ярдов газа и 100% ПРЕДОПЛАТА на следующий месяц !!! Это ль не КАЙФ для росии ???!!! второе потребление газа в Европе !!!! ШЕДЕВРАЛЬНО , только экономика как в Шри -Ланке !!! господи прости если обидел шриланкийцев (((((
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Он недоволен ценой газа, а не объемами.
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Недописали имя авторов - "Союз химиков имени Фирташа"
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70 коп. за куб.газа для НАСЕЛЕНИЯ ))))) замечательно !!!! только не дорог , не кап. ремонтов в больницах , школах , дет садах !!! 70 коп. за куб и НАХРЕН ненужно утепляться !!! за все платит СТРАНА !!! 70 коп. за куб и ВОЙНА !!! газ это енергоресурс за это ВОЮЮТ государства !!! а у нас кацапы качают газ из морск. шельфа , а нам по.....й !!! вышки ЗАБРАЛИ , а нам по.......й !!! нам газ по 70 коп. ДАЙТЕ и будет лячно !!! животным , госудасрсто не потрибно !!!
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молдоване тоже сегодня ЦЕЛУЮТСЯ в засос с росией в робкой НАДЕЖДЕ , что придут СОВЕТСКИЕ цены на всё )))))) на росии ДУРАКОВ уже нет !!! молдоване будут СМОКТАТь свою МАМАЛЫГУ пожизненно .
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.....а мы САЛО )))))) на росии уже КАПИТАЛИЗЬМА !!! а не КОМУНИЗЬМА !!!
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А на кого же эти слуги не украинского народа пашут? ************* направленность уже без бинокля видно всем, у кого хоть немного мозгов в голове сохранилось...
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