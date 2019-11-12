 Из-за расистских выкриков против 20 болельщиков "Динамо" открыли уголовное производство, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.
"11 ноября следователем Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности", - сообщили в Нацполиции.
Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению. Ход этой работы находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области.
Напомним, во время футбольного матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" с трибун звучали расистские выкрики в адрес игроков "горняков". Матч остановили на некоторое время. Капитан "Шахтера" показал фанатам киевлян средний палец, за что получил красную карточку.
Позже "Шахтер" заявил, что осуждает любые проявления расизма, в "Динамо" ждут расследования инцидента и не спешат обвинять болельщиков в нетерпимости по отношению к игрокам "Шахтера".
Толератность, это не просто насиловать белых девочек, но и избивать их и поджигать им половые органы?
Толератность, это когда 35 летний мужик притворяется подростком и учится в начальной школе, и все всё знают?
Да я устану перечислять то дно что творится под этим гребанным названием.
Штраф.
Ось так.
Їм можна. І це не ***********, і не расизм. Всю підтримку плаксам. Вони ж не спали всю ніч опісля, плакали і то був найгірший день у їхньому житті.
Але я не дивуюся. Журналістів в Україні нема, професіоналів теж. Всі кинулися цькувати ДК, а не розбиратися у провокації. Тому так і ставитимуться, бо себе не поважаєте, то чому поважатимуть вас.
Учора різні одноплемінники провокатора і його плаксивої подружки дентіньйо повисловлювалися, яка відстала країна Україна. Я й не знала, що їхні фавели - вершина цивілізації.
Але в запалі "боротьби" з ДК від даунбасу - всі засоби =добрі=, про країну ніхто не згадує. Один провокатор =сдєлал= всіх і ковтнули, стали в позу =чєво ізволітє=, =давайте ще=.
Украинским ублюдкам.
;...Бабы взвоют, яростно и звонко,
Осознав, но не признав вину
И над трупом русского подонка
Усмехнувшись, я ширинку расстегну.;
Ультрас HellasVerona отомстили некоему щирому итальянцу Балотелли за оскорбление жителей Вероны и болельщиков Chievo Verona.
И отвергли обвинения в расизме, заявив, что Балотелли больше долбодятел, чем негр
Нападающий Брешии Марио Балотелли собирался покинуть поле из-за расистских оскорблений
то что футбол превратился в бизнес, фаны в беспредельщиков-погромщиков, судьи в проституток, футболисты в артистов-шоуменов... - это одно!
но.... путин - хло...ла-ла-ла-ла... и это навсегда... пока х.ло не сдохнет!! - это другое!!!