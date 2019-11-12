 Из-за расистских выкриков против 20 болельщиков "Динамо" открыли уголовное производство, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"11 ноября следователем Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности", - сообщили в Нацполиции.

Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению. Ход этой работы находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области.

Напомним, во время футбольного матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" с трибун звучали расистские выкрики в адрес игроков "горняков". Матч остановили на некоторое время. Капитан "Шахтера" показал фанатам киевлян средний палец, за что получил красную карточку.

Позже "Шахтер" заявил, что осуждает любые проявления расизма, в "Динамо" ждут расследования инцидента и не спешат обвинять болельщиков в нетерпимости по отношению к игрокам "Шахтера".

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