 Цены на газ для украинцев начнут стремительно расти из-за повышения тарифов на транспортировку, - Каленков

Цены на голубое топливо для украинцев начнут стремительно расти из-за поднятия тарифов на транспортировку газа, заявил в эфире 24 канала руководитель объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков.



"Это повышение для всех производителей было огромной неожиданностью. Потому что сейчас тарифы на транспортировку газа у нас и без того одни из самых высоких в Европе. Поэтому у промышленников такая инициатива Укртрансгаза вызвала большое удивление. Сейчас, например, тарифы на так называемую точку входа в Украине выше, чем у наших соседей – в Словакии, в Венгрии, даже в Италии. Несмотря на это, монополист хочет поднять тариф еще почти в три раза. Если он и без того был в два раза выше, чем в Словакии, то теперь будет в шесть раз выше. То есть экономического обоснования для этого не существует", – отметил Каленков.

Больше всего, по словам руководителя ОП Укрметаллургпром, пострадают предприятия, продукция которых напрямую зависит от стоимости газа.

"Для многих отраслей стоимость газа – это основная составляющая в себестоимости продукции. Например, для химических предприятий, где цена на газ занимает почти 80% в себестоимости производства удобрений. Далее цепью это приведет к удорожанию стоимости аграрной продукции. Почти половину стоимости занимают цены на газ производителей строительных материалов, до 20% на предприятиях по производству стекла, еще больше придется тратить металлургическому комплексу. Общие потери – это 36 миллиардов гривен. Причем половина денег будет извлечена из карманов обычных украинцев", – отметил Александр Каленков.





