 Цены на газ для украинцев начнут стремительно расти из-за повышения тарифов на транспортировку, - Каленков

Цены на голубое топливо для украинцев начнут стремительно расти из-за поднятия тарифов на транспортировку газа, заявил в эфире 24 канала руководитель объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков.
"Это повышение для всех производителей было огромной неожиданностью. Потому что сейчас тарифы на транспортировку газа у нас и без того одни из самых высоких в Европе. Поэтому у промышленников такая инициатива Укртрансгаза вызвала большое удивление. Сейчас, например, тарифы на так называемую точку входа в Украине выше, чем у наших соседей – в Словакии, в Венгрии, даже в Италии. Несмотря на это, монополист хочет поднять тариф еще почти в три раза. Если он и без того был в два раза выше, чем в Словакии, то теперь будет в шесть раз выше. То есть экономического обоснования для этого не существует", – отметил Каленков.
Больше всего, по словам руководителя ОП Укрметаллургпром, пострадают предприятия, продукция которых напрямую зависит от стоимости газа.
"Для многих отраслей стоимость газа – это основная составляющая в себестоимости продукции. Например, для химических предприятий, где цена на газ занимает почти 80% в себестоимости производства удобрений. Далее цепью это приведет к удорожанию стоимости аграрной продукции. Почти половину стоимости занимают цены на газ производителей строительных материалов, до 20% на предприятиях по производству стекла, еще больше придется тратить металлургическому комплексу. Общие потери – это 36 миллиардов гривен. Причем половина денег будет извлечена из карманов обычных украинцев", – отметил Александр Каленков.
tZE inform
@tZEinform
Ка(б)инет Министров судя по работе, стал на путь "Если не мы, то кто же устроит Майдан ?" Маленький психологический нюанс. В платежках на коммуналку больше не будет графы "Субсидии". Деньги пойдут в "Ощад" на счета. Первичный эффект будет оглушительным
але це нічого! це ж не бариги якісь роблять, а рідні зекловани!
Зебіли ви це зробили, разом!
Что подорожало и почему дороже чем в соседних странах в несколько раз?
все інше - відмазки
Я должен пожалеть комерсов, которые получают разные льготы от государства и платят мизер работникам, но в то же время не демпингуют в ЕС.
Беня распугивает инвесторов, поссорил Украину с МВФ, и упрямо ведет страну к дефолту, попутно активно провоцируя социальный бунт чтобы спихнуть все на "революцию".
Через новий механізм нарахування пільг з листопада 2019 року українці будуть отримувати квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу - без урахування пільг та субсидій.