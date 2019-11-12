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Все про:Газ (9176) Тарифы на газ (159)

 Цены на газ для украинцев начнут стремительно расти из-за повышения тарифов на транспортировку, - Каленков

Инициировал повышение расценок монополист компания Укртрансгаз.

Цены на голубое топливо для украинцев начнут стремительно расти из-за поднятия тарифов на транспортировку газа, заявил в эфире 24 канала руководитель объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков.

"Это повышение для всех производителей было огромной неожиданностью. Потому что сейчас тарифы на транспортировку газа у нас и без того одни из самых высоких в Европе. Поэтому у промышленников такая инициатива Укртрансгаза вызвала большое удивление. Сейчас, например, тарифы на так называемую точку входа в Украине выше, чем у наших соседей – в Словакии, в Венгрии, даже в Италии. Несмотря на это, монополист хочет поднять тариф еще почти в три раза. Если он и без того был в два раза выше, чем в Словакии, то теперь будет в шесть раз выше. То есть экономического обоснования для этого не существует", – отметил Каленков.

Больше всего, по словам руководителя ОП Укрметаллургпром, пострадают предприятия, продукция которых напрямую зависит от стоимости газа.

"Для многих отраслей стоимость газа – это основная составляющая в себестоимости продукции. Например, для химических предприятий, где цена на газ занимает почти 80% в себестоимости производства удобрений. Далее цепью это приведет к удорожанию стоимости аграрной продукции. Почти половину стоимости занимают цены на газ производителей строительных материалов, до 20% на предприятиях по производству стекла, еще больше придется тратить металлургическому комплексу. Общие потери – это 36 миллиардов гривен. Причем половина денег будет извлечена из карманов обычных украинцев", – отметил Александр Каленков.



Источник: https://censor.net.ua/n3159168
 
   
 Топ комментарии
 
ой!..
але це нічого! це ж не бариги якісь роблять, а рідні зекловани!
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tZE inform

@tZEinform

Ка(б)инет Министров судя по работе, стал на путь "Если не мы, то кто же устроит Майдан ?" Маленький психологический нюанс. В платежках на коммуналку больше не будет графы "Субсидии". Деньги пойдут в "Ощад" на счета. Первичный эффект будет оглушительным
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А как же понижение тарифов, как обещал Зе! ? Он что обманщик? Ладно 4000 $ зарплату мы , конечно же приняли как шутку, но обман про тарифы это удар по каждой семье. Теперь мы будем меньше кушать, ведь деньги остались только на водку Цены на газ для украинцев начнут стремительно расти из-за повышения тарифов на транспортировку, - Каленков - Цензор.НЕТ 1930 Цены на газ для украинцев начнут стремительно расти из-за повышения тарифов на транспортировку, - Каленков - Цензор.НЕТ 2151
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каждый новый през оттачивает мастерство лжи до невподобства
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Я непьющий, но зарплаты (точнее - остатка после уплаты коммунальных) хватает на самое необходимое. Платежки за отопление жду со страхом.
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Судя по комментам - да. Но почему-то только у соевых.
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ЗЕбілоїд,хз по яким ти коментам судиш але чим ти то робиш- ясно....
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Да ладна... А ПрЭпЭздЭнт ж Абэээээээщал ))))
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Нет😁🤡😁 их наоборот поднимут клоун просто пошутил,наверное порох и порохоботы мешают
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Взагалі, авторам Сімпсонів є чудовий матеріал для кількох епізодів про блаЗЄнського Ціни на газ для українців почнуть стрімко зростати через підвищення тарифів на транспортування, - Каленков - Цензор.НЕТ 8530
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Та уже можно и пару сезонов забадяжить)))
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ой!..
але це нічого! це ж не бариги якісь роблять, а рідні зекловани!
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Правильно. Тому я не розумію ті плачі і стогини, які почалися спочатку на кухнях, а тепер дуже голосно лунають у самих центрах зелихторату - ринках.
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Ну хоть одна приятная новость для меня сегодня 🤪
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Нет, мне газ отрезали года 4 тому 🤪🤪🤪 когда мне отрезали в декабре у меня была истерика и слезы и только потом я поняла что это были слезы счастья ( не шучу).
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Проблема началась на пустом месте- опломбировали за долг гривен 200, я уплатила и сорвала пломбу и потом пошла коса на камень. По концовке отрезали. За что я лично благодарна им. Теперь без проблем отапливаем электричеством и стоимость намного дешевле ( на случай атомной войны стоит твердотоплив).
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А всё почему? Потому что барыга и мародёр. Верно, зебилы?
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Ну наконец то стали прозревать зачем в 2015 вводили рынок газа, с разделение доставки и поставки?
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В подземке 20 лярдов кубов Украинского газа и импорта купленного по 200$. Какие основания для подорожания? Желания Фирташа поднять тариф на транспорт, ему на адвокатов не хватает?
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А какое к этому газу население Украины имеет отношение? Это не твой зуб, и даже не мой зуб - это их зуб) Украинский газ. Тоже мне. Человек проходит как хозяин.. Фирташ Ахметов и Коломойский - это и есть Украина. И это подорожание - вам очередное доказательство. Ну ничего. Чем хуже, тем скорей.
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Так там импорт по 4800 с НДС, откуда подорожание?
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Это такая диджитилизация в результате коворкинга молодой закоМанды.
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бюджет пустий, виробництво падає..... чим наповнювати казну? залишаються акцизи і тарифи
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Так они же ОВГЗ продали на десятки лярдов под 16% годовх, хватит что бы до Израильской границы добежать...
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мало..... ще треба землю продати.... бажано іноземцям і подорожче
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Нет компенсировать бене потери от уголовных дел в Англии и США.И сниженные тарифы на газ и электроэнергию на его заводы.Разницу кто то должен заплатить? и это будет лохторат зе.
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Не только, заплатят все, и 50% которые на выборы не ходили....
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Головне завдання ЗЕлупної влади - добити економіку, створити всі підстави для соціального бунту, далі хаос, крах держави. Все по заповітах *****.
Зебіли ви це зробили, разом!
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расходы страны стали превышать доходы, мвф кредит, пока, не дает, а деньги надо где-то брать - может поэтому и поднимают цену на газ.
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Расходы и доходы страны - это чё за хрень такая? Такая же, как ВВП страны, я так понимаю. Когда я этой стране за газ буду платить больше, это увеличивает расходы страны, или доходы? У меня - точно расходы. А страна - это кто, тогда?
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Так поднимают цену не на газ, а на транспортировку.
Что подорожало и почему дороже чем в соседних странах в несколько раз?
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Монополіст же. Шо хоче, те й робе. АМКУ розкарячився у позі "пані лягли і просють".
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Все вірно - раз "хохли" мовчать значить "хохлів" все влаштовує. Я б "хохлам" ціну на газ підняв в 10 разів все одно вони будуть мовчати!
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Ну не скажи... вот как раз для "хохлятины" это очень болезненный вопрос. Что им вера или мова - это на хлеб не намажешь, как говорят зебилы.
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Так чому вони не кричать від болі???
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Пока не хотят признаваться что их развели как лохов. Некоторые вообще никогда не признаются.
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ціни на газ почнуть стрімко зростати тому, що дебільна більшість вибрала клованів замість фахівців і патріотів
все інше - відмазки
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Так у зебнів зарплатня по 4000$. Ви гроші дівати нікуди. Заплатять. Що ім ті копійки.
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Для населения подняли на 14% а для предприятий на 10% снизили,для бени,ахметова,фирташа,хуже не будет кричали 73%,сейчас слоган остаётся в силе?
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за ценами на газ начнут подниматься и цены на продукты, промышленные товары и, да, на коммуналку. таки, "зробили це разом" - за что боролись, на то и напоролись.
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Ну нарешті! 73% взнають різницю між тризубом і могендо́відом.
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Это правильно, С зарплатами в 4000 баксов можно и подымать
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На манеже все те же . И так долгих 5 лет . Ціни на газ для українців почнуть стрімко зростати через підвищення тарифів на транспортування, - Каленков - Цензор.НЕТ 3567

Я должен пожалеть комерсов, которые получают разные льготы от государства и платят мизер работникам, но в то же время не демпингуют в ЕС.
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прошу, для всіх зевиборців, замовити по радіо пісню Б.Гребенщікова, що починеється зі слів "пушка сдохла..."
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Ну если цена с нынешней в 6,31 вернется к майской этого года 8,42 и не более того. То все как говорится всего лишь вернется на круги своя, вот и все. А вот если станет больше тогда конечно это -опа.
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Янукович, получив кредиты, деньги украл и упрямо вел страну к Майдану, чтобы потом свалить все на "революцию".
Беня распугивает инвесторов, поссорил Украину с МВФ, и упрямо ведет страну к дефолту, попутно активно провоцируя социальный бунт чтобы спихнуть все на "революцию".
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А хто газорозподільчі станції "передав" у приватні руки...
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За то и голосовали.. Можно только порадоваться.
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Разговор ни о чём пока.Пусть цену конкретную назовут,а потом обсудим.
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Поднимать цену каждый месяц в десять раз. Пусть зелебобики побалдеют.
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Заберут Maserati у честного слуги народа Дубинского. Грустно, ведь "мама любит скорость..."
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стоимость бензина увеличилась, в связи с увеличением стоимости транспортировки из-за увеличения цены на бензин
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"Цены на газ для украинцев начнут стремительно расти из-за повышения тарифов на транспортировку" - и шо, будут стремительнее расти чем зарплаты и пенсии?
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У Мінсоцполітики пояснили, чому більше не буде платіжок з пільгами
Через новий механізм нарахування пільг з листопада 2019 року українці будуть отримувати квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу - без урахування пільг та субсидій.
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