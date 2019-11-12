 В украинских дистанционных классах обучаются 4,5 тыс. детей, проживающих в ОРДЛО, - Новосад

Об этом министр образования Анна Новосад рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Это 4,5 тысячи детей. И если мы посмотрим, с чего мы начинали в 14-15-м году, то эта цифра выросла практически в десятки раз", - отметила она, добавив, что эта цифра все равно мала.

Министр описала, как происходит такое обучение: "Дети на неподконтрольной территории регистрируются на Moodle (дистанционной электронной платформе) - а учителя в закрепленных на украинской подконтрольной территории школах предоставляют им онлайн-уроки. Там размещены все материалы, задачи. Они проверяют контрольные тесты и так далее".

По словам Новосад, учащиеся дистанционных классов по-настоящему заинтересованы в украинском образовании.

"Я вчера имела возможность пообщаться с этими учителями на подконтрольной нам территории. И они говорят, что действительно есть большой интерес. И что действительно интересно - у них переполненные классы. Вот эти онлайн-классы - это более 30-40 учеников учатся и готовятся, есть даже класс из 57 учеников", - рассказала она.

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"Это, в первую очередь, старшие классы, начиная с девятого, которые готовятся к внешнему независимому оцениванию. Мне кажется, что украинской власти это дает какую-то мотивацию, толчок - все-таки работать над развитием этого образования и понимать, что это наши люди, которые хотят и стремятся вернуться в Украину. Мы должны давать им эту возможность", - добавила министр.

Полное интервью с Анной Новосад читайте здесь.