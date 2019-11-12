 Рада намерена сделать экзамен по иностранному языку при поступлении в вузы обязательным, - Сергей Бабак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в кулуарах парламента журналистам заявил глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
За соответствующий законопроект №2299 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования в первом чтении проголосовали 311 народных депутатов.
"Что нового в этом законопроекте? Существенно упрощается процедура лицензирования в сфере высшего образования, отменяется лицензирование около ста специальностей... законопроектом предусмотрено расширение доступа к высшему образованию для жителей временно оккупированных территорий, введение мотивационного письма при вступлении, увеличение значимости творческих конкурсов и конкурсных баллов, установление обязательного единого вступительного экзамена по иностранному языку", - рассказал Бабак.
По его словам, законопроект создаёт условия для развития дисциплинарных образовательных программ и программ совместного и двойного диплома.
"Предусмотрен отказ от диплома государственного образца", - сообщил он.
Он также отметил, что законопроект предусматривает индивидуальные формы получения образования, которые совмещают обучение в учреждениях высшего образования с обучением на рабочих местах, на предприятиях.
ВИдишь ли, если с детства человек знает что знание языка даст ему путевку в жизнь, то школьной программы хватит. Если человек собирается работать сантехником, то язык он учить не станет хоть 10 перетиторов ему найми.
Сільські діти не дурніші за міських, а от рівень викладання відстає.
Про недостатню кількість вчителів в сільських школах, а особливо вчителів з іноземнох мови, говорили не раз.
Угу. При наличии соответствующей суммы денег.
хіба то не компетенція міносвіти?
блеск!!!!!!!!!!!!!
Ведь знают же, знают, что хидрант окончил среднюю школу города Кривого Рога "с углубленным изучением английского языка", а сам английских слов с пяток только и знает (да и те матерные).
Ведь срезали бы хидранта на языковом экзамене при поступлении в ВУЗ, ведь завалили бы.
Совсем у Слуг Народа совести нет, должны были бы в честь президента отменить языковых экзамен нафиг всем.
Не забываем, что Владимир Александрович закончил "школу с углубленным изучением английского языка", а сам на английском "ни бельмеса, ни гу-гу".
А вдруг из-за этого вашего закона в ВУЗ не поступит будущий президент?
Где у вас совесть????
1. І скільки дітей не філологів, зі здібностями до точних і природничих наук ці зе-дебіли відсікли від вищої освіти в Україні?
2. Чи хоча би 10 відсотків депутатів здасть екзамен по англійський (мокшанську не пропунувати)
Источник: https://censor.net.ua/n3159165
"Умные не нужны, нужны верные"( братья Стругацкие, "Трудно быть богом")