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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (23956) вуз (729) высшее образование (85) Бабак Сергей (5)

 Рада намерена сделать экзамен по иностранному языку при поступлении в вузы обязательным, - Сергей Бабак

Верховная Рада собирается сделать обязательным при поступлении в высшие учебные заведения единый вступительный экзамен по иностранному языку, отказаться от диплома государственного образца и расширить доступ в вузы жителям временно оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в кулуарах парламента журналистам заявил глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

За соответствующий законопроект №2299 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования в первом чтении проголосовали 311 народных депутатов.

"Что нового в этом законопроекте? Существенно упрощается процедура лицензирования в сфере высшего образования, отменяется лицензирование около ста специальностей... законопроектом предусмотрено расширение доступа к высшему образованию для жителей временно оккупированных территорий, введение мотивационного письма при вступлении, увеличение значимости творческих конкурсов и конкурсных баллов, установление обязательного единого вступительного экзамена по иностранному языку", - рассказал Бабак.

По его словам, законопроект создаёт условия для развития дисциплинарных образовательных программ и программ совместного и двойного диплома.

"Предусмотрен отказ от диплома государственного образца", - сообщил он.

Он также отметил, что законопроект предусматривает индивидуальные формы получения образования, которые совмещают обучение в учреждениях высшего образования с обучением на рабочих местах, на предприятиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады рассмотрит правки к законопроекту о среднем образовании, - Сергей Бабак

Источник: https://censor.net.ua/n3159165
 
 
 Топ комментарии
 
русский, криваурожский диалект и луганский суржик Рада намерена сделать экзамен по иностранному языку при поступлении в вузы обязательным, - Сергей Бабак - Цензор.НЕТ 3468
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Так. На знання всіх зоряних реплік Фьодора Добронравова з серіалу ;Свати;.
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А для вступления в партию слуги нариту будут экзамены? Рада намерена сделать экзамен по иностранному языку при поступлении в вузы обязательным, - Сергей Бабак - Цензор.НЕТ 2162
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под понятием "иностранный" , я надеюсь не будет рузьго-мокшанского, как альтернативы?
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Какие иностранные языки хотят включить в перечень "слуги"?
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русский, криваурожский диалект и луганский суржик
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А для вступления в партию слуги нариту будут экзамены?
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Так. На знання всіх зоряних реплік Фьодора Добронравова з серіалу ;Свати;.
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да, не меньше 3 украденных из отелей полотенец.
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Хороша ідея! Якраз від вищої освіти приберуть сільське населення.
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Да в вышах на многих факультетах недобор. Это они так шутят.
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Они не шутят. Они реально уничтожают образование. В Украине реально много (было, по крайне мере несколько лет назад) образованных людей. И это, в том числе, мешает мокшанам захватывать Украину, поэтому и поставлена задача сократить как население Украины, так и количество образованных людей в Украине. Здесь, в соседней ветке, об этом открыто заявила министрка ликвидации образования.
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Та і міське теж відсіється не менше половини.
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А викладачі не відсіються, бо за такої логіки такий іспит має бути й для них? Я напевне відсіюсь, бо, хоча англійською у своїй області читаю вільно і пишу (хоча з помилками, але мене розуміють), однак вільно говорити не зможу.
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Як університетський викладач можу стверджувати, що із сільських шкіл виходить багато талановитої молоді, отож таке зневажливе до українського села ставлення є з вашого боку некоректним.
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пусть учат английский, если талановыти.
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А выпускники городских школ свободно владеют "аглицким"? В городах есть куча разных курсов, и то не все школьники туда добираются. Прежде чем вводить такой экзамен, надо обеспечить нормальное преподавание иностранного в средних школах. Кстати, при Порошенко Такая задача ставилась.
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моя дочка владеет английским, дополнительно не занималась, только школьная программа.
ВИдишь ли, если с детства человек знает что знание языка даст ему путевку в жизнь, то школьной программы хватит. Если человек собирается работать сантехником, то язык он учить не станет хоть 10 перетиторов ему найми.
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Значит, у вашей дочки есть природные способности к языку. У меня такого нет. Я добросовестно пытался учить английский в школе, техникуме и институте, но почувствовал себя более-менее уверенно только после того, как прошел двухгодичные государственные курсы иностранных языков (были такие в советское время). Да и то, даже такие курсы дают хорошие знания грамматики, что позволяет читать и писать, но с разговорным языком проблемы остались.
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Школа не должна "тянуть" за уши всех. Язык - это будущее твоего ребенка, если видишь что школа не тянет - то это наша, как родителей, обязанность нанять репетиторов. В этом и есть отличие менталитетов Запада и Востока - на Западе люди понимают что их будущее - их ответственность, на Востоке начинают ныть про плохие школы и потом продолжают ныть что их ребенок кроме как сантехником устроиться не может.
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А мой ребенок уже сейчас свободно владеет аглицким, знает неплохо немецкий и сама, добровольно, взялась за корейский! Как думаешь, куда пойдет учится, закончив скоро школу? "Зуб даю" - в Европу. Я вытяну, да и концы в тех местах есть, но в зеленом шапито она точно не останется.
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ну видишь, когда речь идет о будущем ребенка, то платное образование в т.ч. заграницей оказывается не проблема, можно "вытянуть". Бесплатное образование нужно тем кому само образование не очень то и нужно, все равно потом эти "специалисты" не могут сформулировать закон Ньютона, и едут собирать яблоки в Польшу.
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Для меня не большая проблема и здесь заплатить за учебу, но я хочу ребенку нормальную учебу и жизнь. Она и сама собиралась учится в Киеве, но недавно передумала, окончательно и бесповоротно - "цирк это не мое" - дословно. И, кстати, в Европе можно учится бесплатно, особенно там, где ураинцев ждут.
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и где же в Европе можно учиться бесплатно? И где ждут украинцев?
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Об этом и говорится. Городских жителей репетиторы-то поднатаскают, а сельские окажутся в пролете. Зато для лугандонских личинок место освободится. Красиво придумали?
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Талант, розум та рівень викладання в міських та сільських школах - це дві великі різниці, як кажуть в Одесі.
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В середньому рівень викладання по селах нижчий, тому випускникам із сіл при вступі до вишів намагаються надати певні пільги (у 2017 році був введений так званий сільський коефіцієнт). Однак талант та розум тут ні до чого. Я бачив багато випускників із провінції, які спочатку дещо відставали від одногрупників, але за 2-3 місяці (до першої сесії) вирівнювалися.
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Я написала те ж саме.
Сільські діти не дурніші за міських, а от рівень викладання відстає.
Про недостатню кількість вчителів в сільських школах, а особливо вчителів з іноземнох мови, говорили не раз.
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Таки да. До речі, викладання іноземної і міських школах залишилося радянським - у кращому разі достатньо для читання, але не для розмови. Є відчуття, що за радянських часів це робили свідомо - радянська людина (особливо інженер чи вчений) має вміти читати іноземні публікації, можливо - писати, але не розмовляти.
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Ну не зовсім. Я з обл. центру, а коли вчився (не дуже давно), то більшість курсу і всі одногрупники були з маленьких міст і сіл. То знання англійської в них, в середньому, було не набагато гірше ніж в моїх однокласників з гімназії з поглибленим вивченням іноз. мов. Приблизно як на рівні любої звичайної школи в місті.

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угу )))))) половина знающих иностранные языки может приспокойно поступать в вузы других стран. Радуйтесь хоть кто- то поступает. А вообще я в ужасе , в районе высших учебных заведений толпами шныряют только индусы и арабы. Мединститут миним наполовину только из студентов иностранцев. Правильной дорогой идем товарисчи.
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Кстати, индусы и арабы экзамен по английскому сдадут однозначно.
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может приспокойно поступать в вузы других стран


Угу. При наличии соответствующей суммы денег.
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Можно подумать что у нас прям все учатся бесплатно.
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180 тыс.бесплатных мест (бюджет) в году. Кмножаем на 5 лет обучения = 800 тыс.студентов учатся бесплатно. Стоимость обучения 1 бюджетного места = 20 тыс.грн. в год, итого 16 млрд.грн. Украина тратит на обучение бюджетников, 90% из которых "учатся" так что кроме "корочки" у них на выходе ничего нет.
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Не все, но многие на бюджете. Плюс есть еще другие подводные камни и для тех кто платит. Как к примеру может быть в иностранном вузе требование наличия средств на весь срок обучения.
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а що це зелене стадо в тому розуміє?
хіба то не компетенція міносвіти?
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На заході плагіаторів не підпускають до науки та освіти на гарматний постріл, а у нас вони "реформують" ці сфери.
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yes, sir. Для того все це й городять. Бо "рЄспублікам" потрібні кадри. Щоб успішніше обгиджувати Україну.
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а иностранный язык это русский )))))))))))))
блеск!!!!!!!!!!!!!
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То есть преза на языки проверять не будут... Ниче, его студенты перед гилякой проверят)
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Звери какие, скажите?
Ведь знают же, знают, что хидрант окончил среднюю школу города Кривого Рога "с углубленным изучением английского языка", а сам английских слов с пяток только и знает (да и те матерные).
Ведь срезали бы хидранта на языковом экзамене при поступлении в ВУЗ, ведь завалили бы.
Совсем у Слуг Народа совести нет, должны были бы в честь президента отменить языковых экзамен нафиг всем.
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Ни в коем случае!
Не забываем, что Владимир Александрович закончил "школу с углубленным изучением английского языка", а сам на английском "ни бельмеса, ни гу-гу".
А вдруг из-за этого вашего закона в ВУЗ не поступит будущий президент?
Где у вас совесть????
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Все зрозуміло. ЗНО зменшує корупцію при вступі. А тепер буде "іспит". І от за нього треба буде заплатити. Совок повертається.
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То что сейчас озвучено -галиматья коррупционная.-300%. В каждом пункте заложены гроши абитуриента.Государство просто хочет украинцев не допустить к высшему образованию.Все эти хотелки требуют увеличение часов иностранного,начиная с садика.А Учителя?.В Непрофильных вузах иностранные языки сократили до минимума.У студентов более 2х пар в день, по любым предметам. практически не бывает.Выши не хотят тратиться на студентов.Кругом не обучение,а профанация и взятки.Сократили преподавателей и зарплаты
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1. І скільки дітей не філологів, зі здібностями до точних і природничих наук ці зе-дебіли відсікли від вищої освіти в Україні?
2. Чи хоча би 10 відсотків депутатів здасть екзамен по англійський (мокшанську не пропунувати)
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і відмінили екзамен з української мови для держслужбовців...
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"Существенно упрощается процедура лицензирования в сфере высшего образования, отменяется лицензирование около ста специальностей... законопроектом предусмотрено расширение доступа к высшему образованию для жителей временно оккупированных территорий, введение мотивационного письма при вступлении"
Источник: https://censor.net.ua/n3159165

"Умные не нужны, нужны верные"( братья Стругацкие, "Трудно быть богом")
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Иностранный язык - обязательно. Чтобы каждый молодой специалист, по окончании ВУЗа, мог свободно трудоустроиться в другой, нормальной, стране.
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Один вопрос - школьные-институтские экзамены это пререгатива парламента? Других проблем у них нет?
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Скоро без знання англійської і івриту в Україні роботи не знайдеш...
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...для того чтобы экзамен сдавать по аглицкому к примеру, нужно посмотреть на уровень его преподавания в сельских , да и не только в них....я своему сыну в начальных классах года 4 сам "преподавал", училки такой не было в ихней сельской школе да и сейчас нет...сама по себе мысль хорошая, но к реализации ее много лет пройти должно. А тут еще у барыг зеленых вопрос продажи земли в туманкуватых бошках засверлил последнюю извилину, землю помещику продать из-за нужды беспросветной по дешевке,.... и куда крестьянину податься?, только в наймы...шевченково -..ними на панщыну идуть , щэ й диточок своих вэдуть.. -нэ за горамы, а еще если и безвиз закроют, вашше кабздец. Доборолась Украина до самого краю кажется....выше кто- то фото запостил с надписью...в твоий хати сыдыть ворог и смиеться з тебэ....Шевченко таки пророком был...
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К сожалению деградация будет продолжатся !
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