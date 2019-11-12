 Рада намерена сделать экзамен по иностранному языку при поступлении в вузы обязательным, - Сергей Бабак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в кулуарах парламента журналистам заявил глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

За соответствующий законопроект №2299 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования в первом чтении проголосовали 311 народных депутатов.

"Что нового в этом законопроекте? Существенно упрощается процедура лицензирования в сфере высшего образования, отменяется лицензирование около ста специальностей... законопроектом предусмотрено расширение доступа к высшему образованию для жителей временно оккупированных территорий, введение мотивационного письма при вступлении, увеличение значимости творческих конкурсов и конкурсных баллов, установление обязательного единого вступительного экзамена по иностранному языку", - рассказал Бабак.

По его словам, законопроект создаёт условия для развития дисциплинарных образовательных программ и программ совместного и двойного диплома.

"Предусмотрен отказ от диплома государственного образца", - сообщил он.

Он также отметил, что законопроект предусматривает индивидуальные формы получения образования, которые совмещают обучение в учреждениях высшего образования с обучением на рабочих местах, на предприятиях.

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