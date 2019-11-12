 Шансов остановить строительство "Северного потока-2" не было, - Кулеба

Шансов остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" не было. Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Германия, самое могущественное государство Европейского союза и одно из самых могущественных государства мира, приняла решение строить. Русские приняли решение строить. Они договорились о том, что они построят. Поэтому вопросов было два: как быстро они его построят и какими нормами будет регулироваться то, что они построят", – напомнил Кулеба.
Он высказал мнение, что Украина со своими партнерами сумела максимально затянуть строительство.
"Им же было принципиально все достроить еще в этом году, чтобы развязать себе полностью руки, оторваться от украинского транзита, максимально ослабить наши позиции и помахать нам ручкой", – отметил вице-премьер.
По его словам, второй этап борьбы – исключить "Северный поток – 2" из юрисдикции Третьего энергетического пакета.
"Но даже когда газ пойдет по "Северному потоку – 2" – это не означает, что будет конец борьбы. У нас есть пример газопровода OPAL, по которому у них все было хорошо и все вопросы решены, а в результате суд Европейского союза ограничил использование его мощностей. Я за то, чтобы всегда бороться до конца, и даже если наступит конец, все равно продолжать бороться", – добавил Кулеба.
Вы, сопли зелёные, не хотите и не умеете
И вот тогда ....
и вывески "Пенсионный фонд Российской Федерации"
Обойдемся без их газа, давно пора уже с зависимостью этой заканчивать.
В реальности ни СП, ни СП-2 никак не привязаны ни к Крыму, ни к Донбассу. Они привязаны только к чьим-то финансовым интересам - одни зарабатывают с этими потоками, другие теряют на транзите, у США тоже исключительно финансовый интерес - рост продажи в Европе своего газа. Наивно думать, что они пекутся об Украине в вопросе российского газа, все пекутся о своих интересах, даже сама Украина - из-за перспективы потери денег с транзита. Если бы Россию хотели наказать из-за Украины по газу, то отказались бы от российского газа, но этого нет, речь идет лишь о путях его поставки.