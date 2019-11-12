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 Политика Украины, За рубежом
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 Шансов остановить строительство "Северного потока-2" не было, - Кулеба

Вторым этапом борьбы Украины и ее партнеров против газопровода "Северный поток – 2" должно быть его исключение из юрисдикции Третьего энергетического пакета, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Шансов остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" не было. Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Германия, самое могущественное государство Европейского союза и одно из самых могущественных государства мира, приняла решение строить. Русские приняли решение строить. Они договорились о том, что они построят. Поэтому вопросов было два: как быстро они его построят и какими нормами будет регулироваться то, что они построят", – напомнил Кулеба.

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Он высказал мнение, что Украина со своими партнерами сумела максимально затянуть строительство.

"Им же было принципиально все достроить еще в этом году, чтобы развязать себе полностью руки, оторваться от украинского транзита, максимально ослабить наши позиции и помахать нам ручкой", – отметил вице-премьер.

По его словам, второй этап борьбы – исключить "Северный поток – 2" из юрисдикции Третьего энергетического пакета.

"Но даже когда газ пойдет по "Северному потоку – 2" – это не означает, что будет конец борьбы. У нас есть пример газопровода OPAL, по которому у них все было хорошо и все вопросы решены, а в результате суд Европейского союза ограничил использование его мощностей. Я за то, чтобы всегда бороться до конца, и даже если наступит конец, все равно продолжать бороться", – добавил Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/n3159163
 
 
 Топ комментарии
 
При Порошенко 5 лет не могли построить СП-2. Но только к власти пришла шмаркля, то сразу считай построили!!! Шансов остановить строительство "Северного потока-2" не было, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4684
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При свинорылом 70% было готово.
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А где же боевые пловцы ??? Блин когда такое читаешь охереваешь !!! Блин один ЯО просрал потому что не было возможности . второй Крым просрал не было возможности Ахметов Донбасс просрал опять не было возможности -- да идите вы нахер продажные твари Шансів зупинити будівництво "Північного потоку-2" не було, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5451
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Вот здесь много моих друзей кто ответил за ЯО разоружение ? Кто ответил за Крым ? КТО ответил за Донбасс ,? Одна личная охрана ахметки могла легко все остановить !!! Вы можете пононосить парашу и зеленого но от правды не уйти почему так ???
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Оце точно. Все, за що берет ся ця команда, перетворюється у зелену гидку субстанції. І це не болото. А Кулеба лукавить. Боролоюася попередня команда. Цій - пофігу. Вони Шевченкове "Борітеся - поборете" Не вчили. Про "Вам Бог помагає" - не вірять. Тому і маємо зараз у геополітиці таку безрадісну картину.
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При Порошенко 5 лет не могли построить СП-2. Но только к власти пришла шмаркля, то сразу считай построили!!! Шансов остановить строительство "Северного потока-2" не было, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4684
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да хоть 99%. А вот при зебобе будет построено на 100%
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Більше того, з правлінням свиночолого співпала реанімація планів побудови цих 2 голік Сєвпотока, до того проект був заморожений.
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Не так. При порошенко начали выдавать разрешения и строить.
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Ну да, нужно порадоваться за кацапов, что они обрели энергетическую независимость от кровожадных украинцев Шансов остановить строительство "Северного потока-2" не было, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3557
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"Газові війни" - це для скормлювання гоям через зомбіящик, а рулящі пацани роблять бізнес.
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А ты пытался, шмаркля? вы с самого начала все разрушили, а потом констатируете, что шансов нет. Шансы были, только ты и твой упоротый скоморох все испоганили.
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Чтобы чего-то достичь, нужно хотеть и уметь.

Вы, сопли зелёные, не хотите и не умеете
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У них другая задача - не дразнить хутина.
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Лично моё мнение, что их основная задача - раздразнить население и устроить внутренний хаос. Желательно с массовым кровопролитием.

И вот тогда ....
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И что тог да ??? В Днепре будет кацарылым писец Шансів зупинити будівництво "Північного потоку-2" не було, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2262
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В Днепре тогда будет кацарылый писец

и вывески "Пенсионный фонд Российской Федерации"
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таких шансов как у вас ни у кого не было, вы сами ничего не сделали и то что есть уничтожаете.
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Дка тут с такой властью капитулянтов вообще никаких шансов в никаких направлениях для Украины нету. В мире не дураки сидят. Все видят что Зештанмаер не сегодня-завтра капитулирует и ляжет под Рашку и им нужно строить свои страны и ихние интересы.
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Опять туп ые отмазки, тупые люди, тупой парламент, боже.. Это какой то Сюр
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Не-умок,а компенсацию нам разве за северный поток не заплатят? Нет ?
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Чому мовчить "сивочолий гетьман"? Де його виступ, як з приводу української мови, наприклад
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Да и так понятно было, что достроят, если даже американцы помешать не смогли.
Обойдемся без их газа, давно пора уже с зависимостью этой заканчивать.
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Великий Пеца мог бы остановить СП2 -мантра порохососов
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Американцы могли заблочить через санкции,ни видимо после прихода к власти Зебила(благодаря "мудрому" украинскому народу) они забили на нас болт.
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Американцы могли ввести санкции против СП-2 все время его строительства, но не ввели. Строительство СП-2 реально не останавливалось все это время, ни из-за Дании, ни из-за других стран. Но вся вина, что СП-2 как строился, так и строится, конечно же, в избрании Зеленского президентом Шансів зупинити будівництво "Північного потоку-2" не було, - Кулеба - Цензор.НЕТ 468

В реальности ни СП, ни СП-2 никак не привязаны ни к Крыму, ни к Донбассу. Они привязаны только к чьим-то финансовым интересам - одни зарабатывают с этими потоками, другие теряют на транзите, у США тоже исключительно финансовый интерес - рост продажи в Европе своего газа. Наивно думать, что они пекутся об Украине в вопросе российского газа, все пекутся о своих интересах, даже сама Украина - из-за перспективы потери денег с транзита. Если бы Россию хотели наказать из-за Украины по газу, то отказались бы от российского газа, но этого нет, речь идет лишь о путях его поставки.
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