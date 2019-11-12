 Реформа образования, начатая Гриневич, имеет результат и будет продолжена, - Новосад

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не устаю повторять, что любые хорошие перемены в системе образования требуют очень много времени. Потому что система сама по себе очень медленная, довольно консервативная, и изменения в ней происходят очень медленно. Поэтому я не вижу никакого смысла нивелировать достижения новой украинской школы, которая была начата предыдущим правительством, и не продолжать ее", - отметила Новосад.

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По ее мнению, данная реформа уже дала результаты.

"Это реформа, которая имеет общественное доверие, имеет определенные промежуточные результаты, которым еще имплементироваться как минимум лет 10", - отметила министр.

"Но бесспорно, у нас есть дополнительные приоритеты, которые мы планируем реализовывать. Они касаются и дошкольного, и профессионального образования, и высшего образования. И, безусловно, есть ряд отличий, которые мы будем внедрять. В частности, в сфере высшего образования", - добавила Новосад.

Полное интервью с Анной Новосад читайте здесь.