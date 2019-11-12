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 Политика Украины, Общество
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Все про:образование (1910) реформы (3445) Гриневич (398) Новосад (38)

 Реформа образования, начатая Гриневич, имеет результат и будет продолжена, - Новосад

Реформа образования, которую запустило предыдущее правительство, будет продолжена новым министром образования Анной Новосад.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не устаю повторять, что любые хорошие перемены в системе образования требуют очень много времени. Потому что система сама по себе очень медленная, довольно консервативная, и изменения в ней происходят очень медленно. Поэтому я не вижу никакого смысла нивелировать достижения новой украинской школы, которая была начата предыдущим правительством, и не продолжать ее", - отметила Новосад.

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По ее мнению, данная реформа уже дала результаты.

"Это реформа, которая имеет общественное доверие, имеет определенные промежуточные результаты, которым еще имплементироваться как минимум лет 10", - отметила министр.

"Но бесспорно, у нас есть дополнительные приоритеты, которые мы планируем реализовывать. Они касаются и дошкольного, и профессионального образования, и высшего образования. И, безусловно, есть ряд отличий, которые мы будем внедрять. В частности, в сфере высшего образования", - добавила Новосад.

Полное интервью с Анной Новосад читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3159160
 
 
 Топ комментарии
 
Что бы голосовать за слух народа хватит и трех классов вечерней-приходской школы Реформа образования, начатая Гриневич, имеет результат и будет продолжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 5343
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я щас аж слезу пустил Реформа образования, начатая Гриневич, имеет результат и будет продолжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 6512 меньше в фейсбуке всякой херни репости Реформа образования, начатая Гриневич, имеет результат и будет продолжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 4863
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а кто там вообще соответствует занимаемой должности, кроме Нафтогаза ?
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Что бы голосовать за слух народа хватит и трех классов вечерней-приходской школы Реформа образования, начатая Гриневич, имеет результат и будет продолжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 5343
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ты сейчас так оценил реформу Гриневич?
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а сейчас чё вдруг приспичило ?

Кстати, те, кто попал под реформу Гриневич, ещё не имеют права голоса,

так что Маккартни ты тупой вопрос задал.
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напиши лучше Маккартни, что он тупой комментарий написал Реформа освіти, розпочата Гриневич, має результат і буде продовжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 1724
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Маккартни написал очень правильный комментарий.

Потому что для того, чтобы руководить страной могли профаны и бездари, необходимы профаны и бездари.

Умные и образованные таких бы, как сейчас, не выбрали бы.
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а кто там вообще соответствует занимаемой должности, кроме Нафтогаза ?
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Інтелектуалів вибирають інтелектуали...Нелохів вибирають лохи ..
Нелох перед лохторатом:
Мысль такая - я классный пацан!
На самом деле:
Я послал нах МВФ, набрал кредитов вместо 3% по 20% (причем у своих же олигархов), но я классный пацан!
При мне бардак во внешней и внутренней политике, об Украину вытирают ноги, но я классный пацан!
Моя зеленая команда состоит из долбней и предателей, но я классный пацан!
При мне инвесторы стали подумывать, куда бы свалить из Украины, но я классный пацан!
При мне растут тарифы, но я классный пацан!
И еще много, много, много про...бов (допишите пожалуйста), но Я КЛАССНЫЙ ПАЦАН!
Квартал рассчитывает на молодежь.
Молодежь ЖКХ не платит (тарифы не важны), до пенсии ей далеко (размер пенсий не важен), болеет мало (медреформа мало-актуальна).
Но почему молодежи нравятся эти гопники, а не Вакарчук?
Почему молодежь предпочитает клоуна-гопника, а не музыканта с дипломом Стэнфорда?
Почему молодежь предпочитает косноязычного клоуна, а не Вакарчука, свободно владеющего украинским и английским языком?
Почему молодежи нравится не европейски образованный человек, а неуч?
Вот в чем вопрос.
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потому что неуч - это собирательный образ молодого человека, для которого знания - это не закон Ньютона, а что Вася Пупкин прокомментировал в Инстаграмме + "громкие" слова - Тесла, диджитализация и пр.
Главное не знания а сигнал "чуваки, я свой".
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чего вам с Маккартни не нравится? наслаждайтесь продолжением реформы Гриневич, надейтесь, что те, кто далее получат право голоса (после окончания школ) проголосуют за ПеПо Реформа освіти, розпочата Гриневич, має результат і буде продовжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 841
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Якихось досягнень школи щось не помітно. Треба казати які досягнення, а потім вже про те, що продовжено. Скоріше вона сама не знає, що меле.
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А каких тебе досягнень хотелось бы увидеть за год после начала многолетней реформы ?
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ну хоть под этой новостью не будет агрессии и хамства с разжиганием ненависти между украинцами?..... Давайте я вам про хорошее расскажу ... я с Донбасса . пост свой с фб перепечатаю ... улыбнитесь. ))) "Забежал в наш маленький продуктовый магазинчик на районе, а там небольшая очередь из соседей по-улице ... все ж учились в одной школе .. худо-бедно , но друг-друга знаем .. И тут впереди стоит женщина с двумя дочками .. младшей лет 7-8 , а старшей лет 10-11 .. А я ее помню еще по 2014-му .. как она политинформации в этом же магазинчике читала про бендер-фашиздов, Украина искусственно созданная страна ... и т.д и т.п ... А тут младшенькая девочка ее за руку дергает и просит какую-то газировку купить ... а потом довольная что мама согласилась, вдруг начала просить ее чтоб они сегодня говорили на мове дома ... и мама разрешила им веночки одеть с сестрой ))))) и вот это детское дергание за рукав куртки и молящие лукавые детские глазки были просто прекрасны ))))))))"
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я щас аж слезу пустил Реформа образования, начатая Гриневич, имеет результат и будет продолжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 6512 меньше в фейсбуке всякой херни репости Реформа образования, начатая Гриневич, имеет результат и будет продолжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 4863
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Давайте я вам про хорошее расскажу ... я с Донбасса



Та ты шо !!!!!!!!!!!!!!!

А все раньше думали, что ты со Львова ))))))))))))))))))))
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Ппц хорошая новость, да? Реформа освіти, розпочата Гриневич, має результат і буде продовжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 1160 в голосину сейчас просто Реформа освіти, розпочата Гриневич, має результат і буде продовжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 3188
Реформа освіти, розпочата Гриневич, має результат і буде продовжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 9708
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в клочья порвал он нас этим рассказом
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та діти прекрасні, до них питань нема.

а от до тебе, лугандонець перефарбований, питань багато.
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павернить Грыневичь!!!!!!Зрада!! Уси на Майдан!!!
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А ти сумнівався? Воно "хворе на голову", років з п"ять... Спочатку ревіло про "зраду", ********** білим стягом з "червоною сракою", а коли ВАНА "всралася", по "перевзулося" у повітрі і "позеленіло"..........
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Пруф есть, относительно "ревило про зраду 5 рокив" или это твои галлюцинации, инвалид?
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А ти "проведи референдум" на Цензорі... У твого "божка" теперішнього, "референдум" - улюблене "рятівне коло"... І люди тобі дадуть відповідь... І буде не просто "пруф", а "об"єктивна думка суспільства..".
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не суспильства, а ботофемы свынячей Реформа освіти, розпочата Гриневич, має результат і буде продовжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 4824
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Так чого ж ти, "бидло", на цій "ботофермі", постійно "пасешся"?
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Хочу посмотреть, что происходит с людьми, когда они становятся зверьем. Есть ли дно для таких зверей?
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Посмотри в зеркало, и увидишь... Не надо и на Цензор лезть...
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я вижу то что мне надо и без твоих подсказок, нелюдь.
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Так если ты "видишь то, что тебе надо, и без моих подсказок...", так чего же ты на Цензор лезешь?Смотри на "лента .сру"... Там и "присматриваться" не нужно, и "нелюдей" там нет, которые тебя, в твоё же "дерьмо", мордой тыкают...
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Весь яд вылил или напоследок еще меня обматеришь?
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Так я же не "ЗЕбил"...Это вы без "мата" двух слов связать, не можете... А я "посылаю" всегда "нежно, красиво", без употребления нецензурщины... Чтобы вам, идиотам, не с чем было к админу бежать... А насчёт "яда" - мальчик, это была просто "разминка"... Я за тебя ещё, и не "брался"...
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Херня виходить. Всі реформи (окрім поліції), розпочаті попереднім урядом були успішними, і нинішній уряд буде їх продовжувати.
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Самая успешная реформа - судебная (с).
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Попів ще у 1917 кого розстріляли, а кого на соловки. Та й не бачив я в уряді Гройсмана попів.
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Еще 1 ПОП на свободе бродит. Пока что.
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ПОП это Мародер, если не доходит до тебя.
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Марадьор- це до що донецьке Метро розграбував і на метал здав? Чи той, що у Вуглегірську вагони на метал рубав? Так вони наче теж в уряді Гройсмана не були.
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Это Мародер, который Украину в офшоры продал.
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Петро Олекийовыч Кололомойський? Ты дурниший, ниж я гадав.
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Я уже дал тебе оценку. Твое выступление закончено.
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о чем базар... если все годы независимости страны одни реформы, то в этом борделе надо не кровати переставлять, а менять обслуживающий персонал...
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