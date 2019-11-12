 Реформа образования, начатая Гриневич, имеет результат и будет продолжена, - Новосад

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.
"Я не устаю повторять, что любые хорошие перемены в системе образования требуют очень много времени. Потому что система сама по себе очень медленная, довольно консервативная, и изменения в ней происходят очень медленно. Поэтому я не вижу никакого смысла нивелировать достижения новой украинской школы, которая была начата предыдущим правительством, и не продолжать ее", - отметила Новосад.
По ее мнению, данная реформа уже дала результаты.
"Это реформа, которая имеет общественное доверие, имеет определенные промежуточные результаты, которым еще имплементироваться как минимум лет 10", - отметила министр.
"Но бесспорно, у нас есть дополнительные приоритеты, которые мы планируем реализовывать. Они касаются и дошкольного, и профессионального образования, и высшего образования. И, безусловно, есть ряд отличий, которые мы будем внедрять. В частности, в сфере высшего образования", - добавила Новосад.
Полное интервью с Анной Новосад читайте здесь.
Кстати, те, кто попал под реформу Гриневич, ещё не имеют права голоса,
так что Маккартни ты тупой вопрос задал.
Потому что для того, чтобы руководить страной могли профаны и бездари, необходимы профаны и бездари.
Умные и образованные таких бы, как сейчас, не выбрали бы.
Нелох перед лохторатом:
Мысль такая - я классный пацан!
На самом деле:
Я послал нах МВФ, набрал кредитов вместо 3% по 20% (причем у своих же олигархов), но я классный пацан!
При мне бардак во внешней и внутренней политике, об Украину вытирают ноги, но я классный пацан!
Моя зеленая команда состоит из долбней и предателей, но я классный пацан!
При мне инвесторы стали подумывать, куда бы свалить из Украины, но я классный пацан!
При мне растут тарифы, но я классный пацан!
И еще много, много, много про...бов (допишите пожалуйста), но Я КЛАССНЫЙ ПАЦАН!
Квартал рассчитывает на молодежь.
Молодежь ЖКХ не платит (тарифы не важны), до пенсии ей далеко (размер пенсий не важен), болеет мало (медреформа мало-актуальна).
Но почему молодежи нравятся эти гопники, а не Вакарчук?
Почему молодежь предпочитает клоуна-гопника, а не музыканта с дипломом Стэнфорда?
Почему молодежь предпочитает косноязычного клоуна, а не Вакарчука, свободно владеющего украинским и английским языком?
Почему молодежи нравится не европейски образованный человек, а неуч?
Вот в чем вопрос.
Главное не знания а сигнал "чуваки, я свой".
Та ты шо !!!!!!!!!!!!!!!
А все раньше думали, что ты со Львова ))))))))))))))))))))
а от до тебе, лугандонець перефарбований, питань багато.