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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1485) Кулеба Дмитрий (213)

 Уходить с ринга - это неправильно. Украинская делегация должна вернуться в ПАСЕ, - Кулеба

Украинская делегация должна вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе 2020 года.

Такое мнение в интервью "РБК-Украина", опубликованном 12 ноября, высказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Должна быть политика здравого смысла. Она предполагает, что ты должен принимать решения, адекватные ситуации и своей стратегии. Ответ на вопрос, нужно ли было украинской делегации ехать в октябре на сессию ПАСЕ, по моему мнению, нет. Нужно ли поехать в январе – да. Объясняю очень просто. В январе произойдет перезагрузка ассамблеи, сменится председатель, люди, которые ногами, руками, ушами и глазами возвращали Россию в ПАСЕ, потеряют свои должности. Появится шанс на обновление", – подчеркнул Кулеба.

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Он предположил, что те, кто возвращал россиян в ПАСЕ, пришли к выводу, что Украина не сможет ничем ответить.

"Поэтому танком поперли. Когда отозвали посла в знак протеста против произошедшего, – то они вздрогнули. Потому что впервые в истории организации государство-член отозвало своего посла. Потом, когда мы отозвали приглашение наблюдать за выборами, они тоже вздрогнули, потому что не думали, что мы на это пойдем. Когда наша делегация сказала, что не приедет в октябре, председатель ПАСЕ госпожа Лилиан Мори Паскье сманипулировала правилами ассамблеи и лишила прежнюю украинскую делегацию всех прав. Это сделал человек, который до этого два года рассказывал, что нельзя никого лишать никаких прав, что мы тут все равны и одинаковы, но тогда надо было русских возвращать. Когда нервы не выдержали и от эмоций захотелось "наказать" Украину, то, оказывается, стало можно все сделать, перекручивая правила. Как к таким людям можно возвращаться, работать с ними, жать им руки?" – сказал Кулеба.

Он высказал мнение, что украинская делегация в январе должна вернуться в ассамблею, чтобы показать, что она способна на "жесткие решения", раз интересы Украины игнорируются.

"Бросать ассамблею раз и навсегда – это неправильно категорически. Бьют тебя – бей в ответ. Но уходить с ринга – это неправильно", – добавил вице-премьер.

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Напомним, 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против - 62, воздержались - 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений.

Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи. 23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии. В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она заявила об отказе участвовать в осенней сессии в знак протеста.

30 сентября в Страсбурге открылась сессия ПАСЕ. На ней неформально присутствовали некоторые члены украинской делегации.

Источник: https://censor.net.ua/n3159158
 
   
 Топ комментарии
 
ПАСЕ ето не ринг а бордель, где Украину поставили раком. И твари которые призывают Украине остаться там в той же позе называются предателями.
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щось сьогодні забагато цього хулеби.
що він вживає?
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ПАСЕ ето не ринг а бордель, где Украину поставили раком. И твари которые призывают Украине остаться там в той же позе называются предателями.
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С ринга, на котором мухлюют, бежать надо,

потому что это уже не ринг, а притон
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Ну да, скучно стало без загранкомандировок Уходить с ринга - это неправильно. Украинская делегация должна вернуться в ПАСЕ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9142
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а если на ринг вышла банда с битами а рефери делает вид что все по правилам
Боксер тоже должен продолжать бой ?
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только с проукраинскими аргументами и не идиоты должны от слуг ехать.
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Так это ж не ринг, а мелочная лавочка.
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Состав делегации должны назвать сами украинцы . Я бы отправила Гончаренко и Березу- они классно кацапрв тралили и доводили до обморока.
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береза вже не депутат.

реву треба відправляти.. яккщо заради тролінгу ГНИЛОЇ ЄВРОПИ
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щось сьогодні забагато цього ******.
що він вживає?
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А тем временем - Ермак опроверг, что обвинял Порошенко в начале войны на Донбассе... Та ну да! Шо Ермаку расследование Конгресса США под присягой свидетей! У него в Кремле прикрытие.
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Ну Йованович же солгала под присягой, а почему этому нельзя? Они все одной субстанцией замазаны.

https://noqreport.com/2019/11/08/marie-yovanovitch-lied-oath-stories-democrats-fabricating/
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С ринга уйти заставил своих подопечных Пеца,ну это для показухи пиара,ну и как всегда навредить Украине
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....а когда ТЕБЯ мудохают и руками и ногами ???? уползай , ...ть !!!
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Какой в хера "ринг"? Пустопорожняя говорильня. И не дешевая. Пускай там не помнящие историю европейцы сами дрочат на кацапских уродов...
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Это верно только в том случае, если на ринге не соревнуются в поедании дертма.
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