EN|RU|UK
Темы дня: Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  5880  77
Все про:Зеленский (3626) Назарбаев (155) Путин (25147)

 Путин не против встречи с Зеленским, но без хорошей подготовки она принесет мало пользы, - Песков об идее Назарбаева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает "Интерфакс" во вторник, 12 ноября.

"Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу "нормандского формата", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Так по просьбе журналистов он прокомментировал предложение Назарбаева о встрече двух президентов в Казахстане и ответил на вопрос о том, согласен ли Путин на эти переговоры.

Песков выразил признательность первому президенту Казахстана и дал высокую оценку усилиям казахстанских партнеров "в плане налаживания российско-украинских отношений". Пресс-секретарь напомнил, что Путин является сторонником "реанимации" этих отношений и возвращения их в нормальное русло. Но вместе с тем, подчеркнул Песков, "это невозможно сделать без взаимности".

Говоря о подготовке встречи в "нормандском формате", он подчеркнул, что в Кремле "приветствуют и позитивно оценивают" разведение сил, происходящее в Золотом и Петровском.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если цель - обсудить особый статус Донбасса, то встречаться нет смысла, - Верещук о предложении Назарбаева по поводу встречи Зеленского и Путина "тет-а-тет"

"Считаем, что это выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в "нормандском формате", - сказал Песков.

В связи с предложением о встрече в Казахстане Пескова также спросили, согласны ли в Кремле с тезисом о том, что "проблема решается только между двумя государствами" - Россией и Украиной.

"Проблема в плане восстановления двухсторонних отношений - да, безусловно, только между двумя государствами. Проблема в плане урегулирования на юго-востоке Украины решается самой Украиной и не может решаться между Киевом и Москвой, ибо Москва не является стороной этого конфликта. В данном случае, конечно, гораздо эффективнее эта проблема решалась бы посредством прямых контактов между Киевом и представителями самопровозглашенных республик", - подчеркнул Песков.

Ранее во вторник Назарбаев выразил убеждение, что Путин и Зеленский смогут договориться об урегулировании  ситуации на востоке Украины при личной встрече, и предложил провести ее на территории Казахстана.

"Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - сказал Назарбаев, выступая на пятом заседании политического форума "Астана клуб" в столице Казахстана.

Источник: https://censor.net.ua/n3159156
 
 
 Топ комментарии
 
Поршенко - президент войны. Зеленский - президент мира!!! Все правильно делает Владимир Ссаныч с разводом войск. Ведь где это видано, что бы в 21 веке стреляли в мышебратьев?
Люди должны заниматься искусством, развитием, творчеством, смотреть квартал и скотов, и смеяться с глупого юмора. А не воевать и не убивать!!! По этому нужно извиниться перед
лугондонцами, привязать к столбу Ирину Довгань еще раз, пустить воду в крысм, там же наши люди!!! Зачем тратить миллиарды денег на войну, если их можно пустить в социальную сферу для развития экономики? Да и вообще: кормить чужую армию дешевле чем свою!!! По мнению зебилов, а зебилы это движущая сила в Украине, 73 % не могут ошибаться!!! Хуже не будет!!!
 показать весь комментарий
 
скажи мне пожалуйста, зомби с куском засохшего говна вместо мозга, каким образом ты бы освободил донбасс на месте пороха?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Поршенко - президент войны. Зеленский - президент мира!!! Все правильно делает Владимир Ссаныч с разводом войск. Ведь где это видано, что бы в 21 веке стреляли в мышебратьев?
Люди должны заниматься искусством, развитием, творчеством, смотреть квартал и скотов, и смеяться с глупого юмора. А не воевать и не убивать!!! По этому нужно извиниться перед
лугондонцами, привязать к столбу Ирину Довгань еще раз, пустить воду в крысм, там же наши люди!!! Зачем тратить миллиарды денег на войну, если их можно пустить в социальную сферу для развития экономики? Да и вообще: кормить чужую армию дешевле чем свою!!! По мнению зебилов, а зебилы это движущая сила в Украине, 73 % не могут ошибаться!!! Хуже не будет!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если бы Пеца был президентом войны то уже давно Донбас освободили бы,а так только балаболил пять лет и породил порохососов
 показать весь комментарий
 
 
скажи мне пожалуйста, зомби с куском засохшего говна вместо мозга, каким образом ты бы освободил донбасс на месте пороха?
 показать весь комментарий
 
 
так освободим -вас, зебанатов, вперед на минные поля, а еще останетесь то и в бой погоним, с бомбами на шее, как шахидов -вот и будет от зебанутых польза)
 показать весь комментарий
 
 
так они сразу в пункт приема метала побегут, дополнительная шрапнель получится
 показать весь комментарий
 
 
"мышебратья": 73% x 2 = 146%. два дебила - это сила.
 показать весь комментарий
 
 
Что, опять эта чёртовая депиляция!? Путин не против встречи с Зеленским, но без хорошей подготовки она принесет мало пользы, - Песков об идее Назарбаева - Цензор.НЕТ 5532
 показать весь комментарий
 
 
У кого что болит , тот о том и говорит)
 показать весь комментарий
 
зЕ нужно научится правильно стоять на коленях, нарисовать красиво линию где - то посередине и приготовить музикальний номер на рояле.
 показать весь комментарий
 
 
Назарбаев озвучил просьбу хремля. Он сам бы не влез - бо опытный.
РЕШИЛИ ПОДПЛЬШЕ ОТ ЕС УКРАИНУ НАПУГАТЬ И ОБРАБОТАТЬ
 показать весь комментарий
 
 
Помнится как янек залетел по дороге в Сочи . С ТЕХ ПОР В УКРАИНЕ ИЗГОЙ.
Так и с ЗЕ будет, если оторвется от Европы . ВЫГОНИМ НА ФИК
 показать весь комментарий
 
 
Писков-- ПНХ а Назарбаев нормальный полностью!!! Но Я считаю встреча Должа быть в Нормандском формате ьь Путін не проти зустрічі із Зеленським, але без належної підготовки вона принесе мало користі, - Пєсков про ідею Назарбаєва - Цензор.НЕТ 672
 показать весь комментарий
 
"Реанимации" этих отношений и возвращения их в нормальное русло". От фраз смердит лаптями и трупом совка.
 показать весь комментарий
 
 
А что, в гардеробе моли туфли на каблуках закончились? Или косметолог заболел?
 показать весь комментарий
 
Пу...н хоче від ВОЗіка капітуляцію України до нормандської зустрічі, а для зустрічі залишаться формальності - підпистати кілька документів, пару речень всього-на-всього.
 показать весь комментарий
 
 
Саме капітуляція і називається "підготовленим документом", на чому наполягают кацапи, дивлячись на те як тупий нелох зливає Україну тільки заради можливості зустрічі.
 показать весь комментарий
 
 
Можете своего агента ******* забрать к себе с вещами. Нам такое ЧМО предательское не нужно. И так уже понятно накого Оно работает и что оно там подпишет.
 показать весь комментарий
 
 
якщо ссанич піде на цю зустріч з ******, то сам стане *********
 показать весь комментарий
 
 
Це той,що від жарту на Прямому так встявся,що "рошен" на синюльку переписав?
 показать весь комментарий
 
Тет-а-тет дайте ему наконец-то , чтобы быстрее покончить с плеснью
 показать весь комментарий
 
 
Мордор не причем ихтамнет на донбассе а Казахстан хочет помирить бред сумасшедшего
 показать весь комментарий
 
песков прав. зебенят еще не совсем приготовили к капитуляции.
надо еще чуть чуть
 показать весь комментарий
 
 
исключено.
они там минет монике испортят и путя с казахом останутся недовольны гастролями клоуна
 показать весь комментарий
 
 
У нас Байден Трампа клоуном назвал.Зеля сочтёт такоё сравнение с Трмпом за честь,ведь клоуны всегда в радость.Даже в Мае ваш Янтар в ФБ написал:"Мародёр не пройдёт-выберем клоуна-хоть посмеемся" Так чего возмущаетесь-патриоты вас опустили-сглатывайте.И при чёмь здесь клоун-будьте реалистами-народ потянется.
 показать весь комментарий
 
а патриоты это Хто?
украину действительно опустили
ну а против вашего рыжего клоуна уж начали процедуру....
так что ваша очередь глотать
 показать весь комментарий
 
 
Пока-что глотают у Трампа осльі-три года,аж к горлу подкатило- кричат"импичме-ме-мент,а воз и ньіне там.Пока слон отощает-осел 80-и летний сдохнет.Первьім президентом,которьій подписал помощь Украине вооружением стал(!) Трамп-так запишут историки.А кого запишут Х"лом?
 показать весь комментарий
 
тебя запишут...
ну а про первую подпись. ты ошибся...
как всегда и все зебилы
 показать весь комментарий
 
 
повадки выдают в тебе сей термин.))))
бьют то не по флагу, а по морде...
твоя весьма подходящая ))), ольгинская
 показать весь комментарий
 
 
не знаю кто глотает, но сидит трамповский слон паша, или как там его зовут?
 показать весь комментарий
 
Хорошей подготовки для них так понимаю капитуляция страны ну ну только лох 42 может повестись на такое
 показать весь комментарий
 
Встреча "должна быть хорошо подготовлена", путину прежде всего нужно кого-нибудь захватить в заложники, устроить провокацию, совершить военные, диверсионные действия и т.п.
 показать весь комментарий
 
Кстати ях знает кого он попинал но у нас экскаваторр переехал пьяного всушника спящего в траве ! Плюс к карме за камуфляж - минус сохранение!Прости господи за юмор .....
 показать весь комментарий
 
Эдак бубочку окучивают со всех сторон, типа ну не получится капитулировать на нормандской групповушке, так не беда, казахские сутенеры готовы организовать бубочке приватную встречу с вип-клиентом в Казахстане, где бубочка сможет продемонстрировать все свое миролюбие и стояние на коленях в полном объеме.
 показать весь комментарий
 
 
Ясен пень,что это желание кремля и скорее всего путин хочет избежать при встрече в "нормандском формате" нежелательных тем .Вот в этом вся суть этой встречи.имхо
 показать весь комментарий
 
а Петручио обкакался встречаться..
серун- одним словом..
только на словах - храбрец..
 показать весь комментарий
 
 
Читаешь коменты, впечатление -богата Украина обезбашенными пи-доболами,которые лезут в сеть и выплёскивают тонны дерьма. Потому и страдаем,что много глупцов и нет единства в обществе.
 показать весь комментарий
 
 
Нет Это Россия Путин и Трамп работает на Зеленского ! Трапм на пол ставки )))
 показать весь комментарий
 
Песков сказал , что Кремль готовится к Нормандскому формату! Вчерашний прочухон от Меркель возьімел действие. Ну а после Парижского саммита можно будет с Путиньім и вдвоем говорить , тема разговора будет четко обозначена. Єто вьівод войск и вооружений РФ с территории ОРДЛО , ну и ряд других второстепенньіх вопросов.
 показать весь комментарий
 
 
Йа-йа, прочухон. Действие. Какой слог, какие слова...Йа. Не говори ерунды. Скомороха хотят загнать в клетку с гиеной, где его банально сожрут. Но есть и положительный момент. Во-первых, он перестанет уставать. Во-вторых, на концерте 95 квартала съеденного Скомороха помянут минутой молчания и исполнят какую-нибудь задорную песенку про то, как трудно было быть президентом. Юзик на это представление будет просто обязан раздать бесплатные билеты, что немного огорчает. Но отыграется в будущем, ведь представление не заканчивается. Будут еще...
 показать весь комментарий
 
Зе нагнул ПЕ нагнет и ПУ - просто и креативно )))
 показать весь комментарий
 
Тышо не любишь фантазировать петяботик? Так ты определись блондитнка ты то любиш ь фнатазировать то не любишь))))
 показать весь комментарий
 
Мені просто цікаво, як Лох когось розвів окрім українців. От як він окрутить ПУ і хто такий ПЕ?
 показать весь комментарий
 
То есть 2+2 не сложишь - так паши землю хтост ь т ** т ягне?
 показать весь комментарий
 
довго міркував бачу. Просто якщо не можеш вести діалог якого біса верзеш усілякі дурниці?
 показать весь комментарий
 
Расскажите кто-нибудь этим кретинам что существует телефон. Поболтать можно в любой момент никуда не катаясь. А можно вообще по скайпу....
 показать весь комментарий
 
 
вайберу, васапу на фейсбуке... Сподіваюсь до однокашек справа не дійде...
 показать весь комментарий
 
 
Піськов хочет больше! Намного больше!
Удавите Пу и встреча удастся...
Гарант приедит на похорони.
 показать весь комментарий
 
а Зеля уже начал хорошую подготовку. Вон, грудь побрил. Щас, наверное, белье красивое подбирает.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх