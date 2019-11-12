 Путин не против встречи с Зеленским, но без хорошей подготовки она принесет мало пользы, - Песков об идее Назарбаева

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает "Интерфакс" во вторник, 12 ноября.
"Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу "нормандского формата", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Так по просьбе журналистов он прокомментировал предложение Назарбаева о встрече двух президентов в Казахстане и ответил на вопрос о том, согласен ли Путин на эти переговоры.
Песков выразил признательность первому президенту Казахстана и дал высокую оценку усилиям казахстанских партнеров "в плане налаживания российско-украинских отношений". Пресс-секретарь напомнил, что Путин является сторонником "реанимации" этих отношений и возвращения их в нормальное русло. Но вместе с тем, подчеркнул Песков, "это невозможно сделать без взаимности".
Говоря о подготовке встречи в "нормандском формате", он подчеркнул, что в Кремле "приветствуют и позитивно оценивают" разведение сил, происходящее в Золотом и Петровском.
"Считаем, что это выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в "нормандском формате", - сказал Песков.
В связи с предложением о встрече в Казахстане Пескова также спросили, согласны ли в Кремле с тезисом о том, что "проблема решается только между двумя государствами" - Россией и Украиной.
"Проблема в плане восстановления двухсторонних отношений - да, безусловно, только между двумя государствами. Проблема в плане урегулирования на юго-востоке Украины решается самой Украиной и не может решаться между Киевом и Москвой, ибо Москва не является стороной этого конфликта. В данном случае, конечно, гораздо эффективнее эта проблема решалась бы посредством прямых контактов между Киевом и представителями самопровозглашенных республик", - подчеркнул Песков.
Ранее во вторник Назарбаев выразил убеждение, что Путин и Зеленский смогут договориться об урегулировании ситуации на востоке Украины при личной встрече, и предложил провести ее на территории Казахстана.
"Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - сказал Назарбаев, выступая на пятом заседании политического форума "Астана клуб" в столице Казахстана.
Люди должны заниматься искусством, развитием, творчеством, смотреть квартал и скотов, и смеяться с глупого юмора. А не воевать и не убивать!!! По этому нужно извиниться перед
лугондонцами, привязать к столбу Ирину Довгань еще раз, пустить воду в крысм, там же наши люди!!! Зачем тратить миллиарды денег на войну, если их можно пустить в социальную сферу для развития экономики? Да и вообще: кормить чужую армию дешевле чем свою!!! По мнению зебилов, а зебилы это движущая сила в Украине, 73 % не могут ошибаться!!! Хуже не будет!!!
РЕШИЛИ ПОДПЛЬШЕ ОТ ЕС УКРАИНУ НАПУГАТЬ И ОБРАБОТАТЬ
Так и с ЗЕ будет, если оторвется от Европы . ВЫГОНИМ НА ФИК
надо еще чуть чуть
они там минет монике испортят и путя с казахом останутся недовольны гастролями клоуна
украину действительно опустили
ну а против вашего рыжего клоуна уж начали процедуру....
так что ваша очередь глотать
ну а про первую подпись. ты ошибся...
как всегда и все зебилы
бьют то не по флагу, а по морде...
твоя весьма подходящая ))), ольгинская
серун- одним словом..
только на словах - храбрец..
Удавите Пу и встреча удастся...
Гарант приедит на похорони.