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 Нардепы от СН "кнопкодавили по дурости", хотели попробовать, что это такое, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты президентской партии "кнопкодавили по дурости".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказала в интервью "LIGA.net".

На вопрос журналиста, почему "кнопкодавов" не выгнали из партии, Арахамия ответил: "Потому что это случайно. Это кнопкодавство по дурости. ... Я сейчас серьезно. Я с ними беседовал пару часов".

"Человек вышел из зала, вернулся, а ему говорят: "Я за тебя проголосовал". Он спрашивает: "А зачем?". У нас там было 270 голосов. Не было приоритетности у этого законопроекта, ни просьбы помочь. Просто человек хотел попробовать, что это такое", - объяснил Арахамия.

По словам главы фракции, встал вопрос: удалить два голоса, которые могут быть важны для нужных государству реформ, или наказать людей, которые по дурости нажали не свою кнопку.

Кроме того, Арахамия подчеркнул, что если человек второй раз "по дурости" нажмет, то "тогда точно удалим. Второй раз уже не может быть по дурости".

Глава фракции подчеркнул, что за кнопкодавство довольно немаленький штраф.

"Большинство депутатов - очень скромные с точки зрения своего капитала. Для них заплатить 50 000 - 60 000 штрафа - немаленькие деньги", - отметил он.

Напомним, первый случай кнопкодавства в Верховной Раде нового созыва произошел 3 сентября. В кнопкодавстве уличили нардепа от "Слуги народа", мажоритарщика из округа №156 в Ривненской области Сергея Литвиненко.

12 сентбря ктивисты движения "Честно" зафиксировали неперсональное голосование со стороны представительницы фракции партии "Слуга народа" Елены Копанчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос с кнопкодавством может решить сенсорная кнопка, а не введение штрафов, - нардеп от "Голоса" Устинова

Источник: https://censor.net.ua/n3159155
 
 
 Топ комментарии
 
Ну так це пряме зізнання, що в парламент прийшли дурачки. Щоб погратися та пожартувати. Ну ще там... деякі непристойні дєлішкі.
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Мне нравятся эти детские отмазки. И такое озвучивается буквально на любые острые вопросы в сторону властей. "Ну я ехал вовсе не к Коломойскому, там не один его офис", - и так далее. Это из этой оперы: "Вышел я из дому, а тут соседка просит помочь, не успел опомниться как мой член случайно скользнул не туда. Но все же это случайно, по глупости! Полуторачасовую беседу жена провела, думаю все будет в порядке". А то, что был сфальсифицирован голос и голосование необходимо признать несостоявшимся, то это же так как то... Мы же веселые и хорошие, ну в общем - отстаньте... По Ермаку Арахамия ничего не хотите сказать?
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А депутати слуг народу не пробували по дурості вискочити з вікна 10 поверху, ну щоб перевірити що воно таке?
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73%- ось такі депутати відзеркалюють ваш інтелект. Подурості.
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Не..... ну нельзя же всех украинцев считать идиотами!!!!
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73% процента проголосовали по дурости. Просто хотели попробовать что это такое
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Вибачаюсь, ніколи нікого не ображав, але у цьому випадку не терпиться... Арахамія, а Ви часом , оправдовуючи соратників таким чином, чи не є самі часткою отієї дурості про котру мовите...І врешті-решт, дурником...?...
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