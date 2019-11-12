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 Экономика, Общество
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 Гонтарева подвергла "террору" миллионы украинцев, а сейчас, прячась в Лондоне, заговорила про "террор" своего соратника, - Гриценко

Экс-кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко осудил попытку бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой вступиться за своего экс-заместителя Александра Писарука, задержанного сотрудниками Национального антикоррупционного бюро по статье 191 Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Об этом Гриценко написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если "террор" и был, то в результате действий самой Гонтаревой & Co, а до того - ее предшественника Кубива & Со. Вследствие их "террора" десятки миллионов украинцев обеднели не на 3 процента - сразу в 3 раза.

Выдачей десятков миллиардов гривен рефинанса частным банкам с последующим выводом средств за рубеж (вместо стабилизации банков и успокоения вкладчиков) Кубив с Гонтаревой сознательно обвалили гривню с 8-ми до 24 и более за доллар", - отметил политик.

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Гриценко подчеркнул, что ответственность за это никто не понес.

"А сегодня, когда за те многомиллиардные аферы 2014-го начались первые аресты, ключевые персонажи завопили о "терроре"? Такие преступления с крайне тяжелыми для страны последствиями должны заканчиваться посадками - пожизненными! И возвращением стране украденных средств!" - подытожил он.

Гонтарева подвергла террору миллионы украинцев, а сейчас, прячась в Лондоне, заговорила про террор своего соратника, - Гриценко 01
Гонтарева подвергла террору миллионы украинцев, а сейчас, прячась в Лондоне, заговорила про террор своего соратника, - Гриценко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3159153
 
   
 Топ комментарии
 
О, полковник вылез. Ах какой был мужчина, настоящий полковник Гонтарева подвергла "террору" миллионы украинцев, а сейчас, прячась в Лондоне, заговорила про "террор" своего соратника, - Гриценко - Цензор.НЕТ 6135
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Так у нас сейчас зеленский ворует с богданычем для коломейского. Но этих пассажиров я не защищаю Гонтарева подвергла "террору" миллионы украинцев, а сейчас, прячась в Лондоне, заговорила про "террор" своего соратника, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9755
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Грицацуев ,а можно факты.Или бабло прикончилось ,решил на пасынка поработать? Ждал ,ждал от зеленой плесени предложений,решил сам пред ложится как дешевка.Вопрос ,ты специалист по финансам?
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парашенка повішати давно вже треба з
гонтаревою без суду і слідства за
відмивання грошей з бюджету України, за торгівлю рефінансом для комерційних
банків,за підготовку (для Бариги та інш олігархів-монополістів) приватизації
залишків державного стратегічного майна по девальвованій ціні, за грабунок
активів ліквідованих українських комерційних банків, з априкриття виводу валюти
з України москальськими банками, за емісію в 400 млрд, за надання дозілу НБУ
дозволити рос банкам рятувати (докапіталізовувати) дочірні банки протягом 5
років війни.
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Во! долго молчал! Наверное на канарах, отдыхал после провала выборов. Полковник гриценко ни хрена в экономике не шарит, а тоже всех учит! Сиди уже себе на пенсии, пока прокурор Рябошапка не взял тебя за одно место за продажу 1000 танков за бесценок!
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Дурне....Що з нього взяти...Ні в чому не петрає....
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Во! долго молчал! Наверное на канарах, отдыхал после провала выборов. Полковник гриценко ни хрена в экономике не шарит, а тоже всех учит! Сиди уже себе на пенсии, пока прокурор Рябошапка не взял тебя за одно место за продажу 1000 танков за бесценок!
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чому ж ті, що "шарять" в економіці загнали українців глибоко в дупу, а самі мають мільярдні статки
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О,еще один соратник бабули по станции метро,,Пролетарская,,
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анатоле всплило як собаче лайно, анатоле, в мене ніколи не було мільйонів та й більшості українців, красти не було доступу до державного корита а тебе та тобі подібних холуїв москальських явно шок до цих пір не відпустив
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Разве Гриценко разбирается в финансах и банковском секторе?
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всі пів року його не чути, але коли справа торкнулась розборок коломойського з ворогами тому що чесний не витримав і впрягся в розправу . ну і фрукт .
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гонтарева грязная свинья
где там она преподаёт ?
сколько часов она начитала ?
сколько студентов ?
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Гонтарева хвасталась, что в Украину зашли 4 ярда долларов. Умолчала только, что с подельником Порошенко строит пирамиду ОВГЗ с доходностью 15-18%, а с учетом курса и до 30% в валюте. Это сознательный прямой путь к дефолту. А виноватым сделают Зеленского
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Ты как мосейчук)))
Поросенко, поросенко....
У нас зеля с овгз уже есть. И с бабками МВФ. И тарифы.
Живи настоящим!
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Тобі Коломойша , що не ясно пояснив що дефолт це велике благо? . Навіть останній зебіл зрозуміти мав би, а ти що зебільніший останнього? Чи дефолти різні бувають Коломойшин на благо , а Гонтаревський на біду?
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никогда не доверял этому болтуну, который как -то заявил, что с такой армией как украинская нужно сразу сдаться, а хлопцев распустить по домам.
Хороши бы мы были в 2014м с таким министром обороны, когда "бешеный брат" приперся...
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Да, Гелетей-Иловайский это суперминистр обороны в воюющей стране при Порошенко
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Да, Хомчак-Иловайский это суперначальник штаба в воюющей стране при Зеленском.
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Грицько с будуна вышел Увидел что зебуины у корыта все места заняли
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а как лизал, как лизал перед выборами за зелю (во 2-м туре).
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Все правильно конечно пишет Анатоль Степанович Гриценко. Но в жизни и Гриценко и Писарук - бесхребетные инфантильные слабохарактерные личности, не способные что-либо изменить ни в своей стране ни в своей карьере.
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Я уверена, что специалистам легко посчитать сколько Гонтарева ввела рефинанс в какой банк и сколько в сумме. И посчитать, могло ли это обеднить украинцев в 3 раза.
В расчете, почему мы обеднели в 3 раза, Грицем конечно что-то главное не учтено.

Хотя рефинансы частных банков мне всегда очень не нравились. Полагаю рефинансы частных банков были преступлениями. К ответственности следует привлечь всех глав Национального банка, они все этим занимались. И тех кто им давал указания и кто их покрывал.
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И главное, что посадить пожизненно всех собственников банков, которые вывели деньги вкладчиков из своих банков.
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О , великий банкир Гриценко нарисовался ? У него есть образование банковское , он понимает о чем говорит ? Или у нас предвыборная уже началась какая то ?
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Эта тварь вместе со своим хозяином соевым свыном наделали такого, что не один год надо разгребать! Так опустить страну еще никому не удавалось.
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Ти маєш на увазі твою рідну Какцапію?
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Командир знает мышление лохтората,нада больше обгадить папередников
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