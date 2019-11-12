 Гонтарева подвергла "террору" миллионы украинцев, а сейчас, прячась в Лондоне, заговорила про "террор" своего соратника, - Гриценко

Об этом Гриценко написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если "террор" и был, то в результате действий самой Гонтаревой & Co, а до того - ее предшественника Кубива & Со. Вследствие их "террора" десятки миллионов украинцев обеднели не на 3 процента - сразу в 3 раза.
Выдачей десятков миллиардов гривен рефинанса частным банкам с последующим выводом средств за рубеж (вместо стабилизации банков и успокоения вкладчиков) Кубив с Гонтаревой сознательно обвалили гривню с 8-ми до 24 и более за доллар", - отметил политик.
Гриценко подчеркнул, что ответственность за это никто не понес.
"А сегодня, когда за те многомиллиардные аферы 2014-го начались первые аресты, ключевые персонажи завопили о "терроре"? Такие преступления с крайне тяжелыми для страны последствиями должны заканчиваться посадками - пожизненными! И возвращением стране украденных средств!" - подытожил он.
гонтаревою без суду і слідства за
відмивання грошей з бюджету України, за торгівлю рефінансом для комерційних
банків,за підготовку (для Бариги та інш олігархів-монополістів) приватизації
залишків державного стратегічного майна по девальвованій ціні, за грабунок
активів ліквідованих українських комерційних банків, з априкриття виводу валюти
з України москальськими банками, за емісію в 400 млрд, за надання дозілу НБУ
дозволити рос банкам рятувати (докапіталізовувати) дочірні банки протягом 5
років війни.
где там она преподаёт ?
сколько часов она начитала ?
сколько студентов ?
Поросенко, поросенко....
У нас зеля с овгз уже есть. И с бабками МВФ. И тарифы.
Живи настоящим!
Хороши бы мы были в 2014м с таким министром обороны, когда "бешеный брат" приперся...
В расчете, почему мы обеднели в 3 раза, Грицем конечно что-то главное не учтено.
Хотя рефинансы частных банков мне всегда очень не нравились. Полагаю рефинансы частных банков были преступлениями. К ответственности следует привлечь всех глав Национального банка, они все этим занимались. И тех кто им давал указания и кто их покрывал.