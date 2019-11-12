 Открываются уголовные производства по боевым операциям. Это вопрос дискредитации ВСУ, - Лапин о допросе СБУ по гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что во время допроса СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году никому обвинений или подозрений не объявляли.
"Слава Богу, обвинений и подозрений никому не объявляли", - сказал он.
"Наиболее неприятное в этой ситуации, что этот вопрос касается боевой операции. Когда где-то в тыловых за какие-то вещи там проверки - не сильно реагируешь, а когда касается уже штурмовиков, я хотел бы чтобы уже власть все-таки поняла, что штурмовики на убой не пойдут, они пойдут в леса", - добавил Лапин.
Он считает, что власть пытается дискредитировать военных.
"Когда падают рейтинги, очень хочется их где-то взять. На сегодняшний день у людей самое большое доверие к вооруженным силам Украины, к солдатам, офицерам боевым, волонтерам и так далее, поэтому уже идет вопрос дискредитации Вооруженных сил Украины", - сказал Лапин.
"Меня больше всего беспокоит, что открываются уголовные производства по боевым операциям. Именно по солдатам и офицерам, которые принимали участие", - добавил экс-командир штурмовой роты "Айдара".
Напомним, 11 ноября 2019 года экс-нардепа от НФ, экс-командира роты батальона "Айдар" Игоря Лапина допросили в СБУ. После допроса, Лапин сообщил: "Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году".
"Слава Богу, обвинений и подозрений никому не объявляли", - сказал он."
Ну так в чем проблема тогда, раз никому из наших защитников никаких обвинений не выдвигают и привлекают их исключительно как свидетелей активного участия РФ в войне против Украины? Что плохого в том, что собирают информацию об идентифицированных гражданах РФ, принимавших участие в боях на Донбассе?
Ему бы надо к пеце
и спросить, что он делал с ВСУ в АТО
когда в стране есть
согласно Закону
360 тыс войск МВД
чёртова тьма ментов
34,5 тысячи СБУшников и прочих налоговиков, судей и других с пистолетами.
не забываем, что на страну напало 52 гиркинца
и АТО это антитеррористическая операция
и никак не война
И другой угол зору
если всех вышеуказанные не боеспособны были в 2014 году
то кто сел
Подвиг одного
это всегда предательство второго.
Похоже на историю с Савченко и раша-журналистами.
По чьей кляузе, кстати, открыли дело?
По чьему заявлению открыто дело?
А пост мой о том, что не нужно везде зраду искать - эти дела не против наших защитников - никого из наших не обвиняют - дела скорее всего именно для сбора информации против РФ.
В чем суть этого иска, известно?
"Что плохого в том, что собирают информацию об идентифицированных гражданах РФ, принимавших участие в боях на Донбассе?"
На основании чего? Может это очередной пасквиль от Портнова, который обвиняет украинских воинов-добровольцев в убийстве "волонтера" из россии, который почему-то шастал возле Луганского аэропорта во время военных действий, скорее всего, незаконно попав в Украину через неконтролируемые нашей властью части границы.
Нужно только выяснить соответствует ли действительности информация о том, что это дело открыто по его иску, а такая информация была. И проследить за ходом дела.
одно неосторожное слово и вы подозреваемый
)))))))))))
Адіос мучачос.
Совсем оборзел Зебобик.
)))))))))))) зелина присяга путину?
впрочем уже скоро..)))))))
Ещё один 10 000 патриотов пост
)))))))
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Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав військовослужбовець ЗСУ Олексій Кодьман.
Він зазначив: "Сьогодні, від хвороби, яку отримав, перебуваючи в полоні, помер старший солдат 92-ї бригади Роман Савков.Більше слів немає.