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 Политика Украины
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Все про:допрос (1234) Лапин (30)

 Открываются уголовные производства по боевым операциям. Это вопрос дискредитации ВСУ, - Лапин о допросе СБУ по гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом

Нардеп восьмого созыва, бывший командир штурмовой роты батальона "Айдар" Игорь Лапин считает, что власть пытается дискредитировать украинских военных, открывая уголовные производства по боевым действиям на Донбассе.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что во время допроса СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году никому обвинений или подозрений не объявляли.

"Слава Богу, обвинений и подозрений никому не объявляли", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Наиболее неприятное в этой ситуации, что этот вопрос касается боевой операции. Когда где-то в тыловых за какие-то вещи там проверки - не сильно реагируешь, а когда касается уже штурмовиков, я хотел бы чтобы уже власть все-таки поняла, что штурмовики на убой не пойдут, они пойдут в леса", - добавил Лапин.

Он считает, что власть пытается дискредитировать военных.

"Когда падают рейтинги, очень хочется их где-то взять. На сегодняшний день у людей самое большое доверие к вооруженным силам Украины, к солдатам, офицерам боевым, волонтерам и так далее, поэтому уже идет вопрос дискредитации Вооруженных сил Украины", - сказал Лапин.

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"Меня больше всего беспокоит, что открываются уголовные производства по боевым операциям. Именно по солдатам и офицерам, которые принимали участие", - добавил экс-командир штурмовой роты "Айдара".

Напомним, 11 ноября 2019 года экс-нардепа от НФ, экс-командира роты батальона "Айдар" Игоря Лапина допросили в СБУ. После допроса, Лапин сообщил: "Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году".

Источник: https://censor.net.ua/n3159152
 
   
 Топ комментарии
 
А почему СБУ не интересуется как туда эти убиенные (утилизированные) кацапы и черножопые попали?
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не пачкай рот этим говном даже в шутку!
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Эти дела, даже если по чьей-то просьбе (портнова) и открываются, то автоматически должны сразу же закрываться в виду отсутсвия состава преступления Открываются уголовные производства по боевым операциям. Это вопрос дискредитации ВСУ, - Лапин о допросе СБУ по гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом - Цензор.НЕТ 4508
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Каратели должны ответить за убийства против жителей домбасса!!! А как вы хотели, что бы было, голосуя за Зе! Портнову Слава!!!
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не пачкай рот этим говном даже в шутку!
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Тут дело не в том... Если наших военных продолжат кошмарить, таскать в сбу, в прокуратуры по кляузам всяких портновых и никто не прекратит этот беспредел, то ладно - пускай так и будет. Если портнова и остальную мрозь не ликвидируют физически, то значит и хрен с ним... значит наши ветераны это заслужили
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Ну не нужно так торопиться, пусть ребята поиграюся, у них еще есть немножко времени, пока по уши не обгадятся. А потом все...
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Портнову скоро всьо. Подарунок на новий рік скоро буде, або не буде, якщо здрисне раніше. Атовці там будуть нє прі чьом, попереджаю зараннє. Єслі чьо, я нічєво нє знаю.
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Умничка и герой-патриот ! Такие поведут Украину вперед когда сойдет плесень.
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Такі і знищать плєсєнь, а не будуть чекати, поки вона знищить державу.
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беру слова "сойдет плесень"- Вы правы , ее уберут раньше ...
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А почему СБУ не интересуется как туда эти убиенные (утилизированные) кацапы и черножопые попали?
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Эти дела, даже если по чьей-то просьбе (портнова) и открываются, то автоматически должны сразу же закрываться в виду отсутсвия состава преступления Открываются уголовные производства по боевым операциям. Это вопрос дискредитации ВСУ, - Лапин о допросе СБУ по гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом - Цензор.НЕТ 4508
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Єдине, що зможе це зупинити, це ліквідація портнова.
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А пипл верит в ВСУ и в зеленского. Шизуха косит наши ряды...
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"Он рассказал, что во время допроса СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году никому обвинений или подозрений не объявляли.
"Слава Богу, обвинений и подозрений никому не объявляли", - сказал он."

Ну так в чем проблема тогда, раз никому из наших защитников никаких обвинений не выдвигают и привлекают их исключительно как свидетелей активного участия РФ в войне против Украины? Что плохого в том, что собирают информацию об идентифицированных гражданах РФ, принимавших участие в боях на Донбассе?
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Вже були допити по цих питаннях у 2014 році, а тепер поновилися. З яких таких об'єктивних причин?
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млять ... суд в Гааге принял к рассмотрению дело Украина против России ..... русня уже тома перекрученных фактов подала ... срочно нужно противостоять этой адвокатской атаке ... украинская сторона подготавливается и собирает дополнительную информацию чтоб не облажаться на суде ... а вы - порохоботы палки в колеса тычете и зраду разганяете там где нужно максимально консолидироваться
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Я думал, что мне одному воняет от этого кинутого властью патриота
Ему бы надо к пеце
и спросить, что он делал с ВСУ в АТО
когда в стране есть
согласно Закону
360 тыс войск МВД
чёртова тьма ментов
34,5 тысячи СБУшников и прочих налоговиков, судей и других с пистолетами.
не забываем, что на страну напало 52 гиркинца
и АТО это антитеррористическая операция
и никак не война

И другой угол зору
если всех вышеуказанные не боеспособны были в 2014 году
то кто сел

Подвиг одного
это всегда предательство второго.
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Правильно! Всех добровольцев под суд. Ибо все они были ничем иным как незаконными вооружёнными формированиями, терроризирущими мирных граждан.
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Лиха беда - начало. В россии зажмуренного из россии представляют как "волонтера".
Похоже на историю с Савченко и раша-журналистами.
По чьей кляузе, кстати, открыли дело?
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Как там кого представляют кацапы - плевать. ГПУ собирает инфу, свидетельские показания о кацапах на Донбассе - все это пригодится в суде ООН.
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Вы не заметили вопрос?
По чьему заявлению открыто дело?
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Я не могу ответить на ваш вопрос, ибо не имеют по этому поводу достоверной информации.
А пост мой о том, что не нужно везде зраду искать - эти дела не против наших защитников - никого из наших не обвиняют - дела скорее всего именно для сбора информации против РФ.
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Кто подал иск не знаете.
В чем суть этого иска, известно?
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Мне известо ровно столько же, сколько и вам, вот только я не ищу везде зраду.
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Вы впадаете в другую крайность, излучаете немотивированный оптимизм:
"Что плохого в том, что собирают информацию об идентифицированных гражданах РФ, принимавших участие в боях на Донбассе?"

На основании чего? Может это очередной пасквиль от Портнова, который обвиняет украинских воинов-добровольцев в убийстве "волонтера" из россии, который почему-то шастал возле Луганского аэропорта во время военных действий, скорее всего, незаконно попав в Украину через неконтролируемые нашей властью части границы.
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Портнов имеет влияние на ГБР, а не на СБУ, которая ведет данное дело.
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Не факт. Просто пока больше светились его дела, которые он подавал в ГБР.
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Да ладно из него прям делать невесть что - он не всесилен.
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Всесилен - не всесилен, но Вы сами признали, что он имеет влияние на ГБР.
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Да, ибо этому есть подтверждения. Никаких подтверждений тому, что у Портнова есть влияние на СБУ нет - то есть это не более чем фантазии на тему поисков зрады.
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Это можно было бы выяснить на примере данного дела.
Нужно только выяснить соответствует ли действительности информация о том, что это дело открыто по его иску, а такая информация была. И проследить за ходом дела.
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вы как в детском саду
одно неосторожное слово и вы подозреваемый
)))))))))))
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Прізвища тих слідчих СБУ - на карандаш. Потім з'ясуємо, діяли вони за КК України чи за політичними вказівками.
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Іхтамнєт! Нєту тєла, нєту дєла!
Адіос мучачос.

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Це реванш ригоаналів і видатна геополітична перемога *****.
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НеЛох решил запугать Защитников Украины?

Совсем оборзел Зебобик.
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Странная какая-то терминология во время боевых ждйствий. Убийства... гибели граждан рф... Есть только одно слово - уничтожение оккупанта.
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Так еще в 2014 году было всем понятно что СБУ ето ФСБ. И в 2019 году ситуация никак не изменилась и там же работают те же предатели. И не рассказывайте сказки что на нас Рашка напала неожиданно и наши спецслужбы и разведка об етом не знали.
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если это не реванш, то ЧТО тогда реванш?
)))))))))))) зелина присяга путину?
впрочем уже скоро..)))))))
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Ну народ же молчит. Думает что само все рассосется и настанет мир. А Зештанмаер шаг за шагом вбрасывает новые капитулянские директивы проверяя насколько народ отупел.
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Гадаю, у Зеленського вже давно є паспорт РФ. А отримуючи паспорт громадяни РФ дають присягу.
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доказательную базу собирают для Суда в Гааге Украина против России ... год есть до заседания по сути ... россияне тома перекрученных "фактов" подали .. всьо это нужно срочно опровергнуть .. Начался сбор дополнительных свидетельских показаний ... Чего кричать про зраду? .. наоборот нужно максимально помогать и сотрудничать
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Не хотите поднять уголовные дела времен Второй мировой войны когда советские террористы убивали граждан Германии?
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Посадки есть? Будут посадки тогда нужно будет или жалобно скулить, или идти на штурм. Просто, в Украине демократия, любое дело может быть возбуждено в соответствии с процессуальным кодексом. Суд должен вынести обоснованное решение, основываясь на законе и доказательствах.
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штурмовики на убой не пойдут, они пойдут в леса", - добавил Лапин.

Ещё один 10 000 патриотов пост
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торнадо уже на БУЦУГАРНИ , а не в лесах ))) и вы там будете . увы но надо делать ВСЕ как в КОНСТИТУЦИИ Украины прописано !! нет ВОЙНЫ , значит УБИЙСТВА !!! получайте (((
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тогда ОБОСАВШИСЬ не назвали ВОЙНОЙ войною -получайте привет от ПОРОШЕНКО !! РЫГИ не бувають КОЛЫШНИМЫ !!!((((
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Это должен быть не допрос, а снятие свидетельских показаний об участии граждан РФ в боевых действиях для международных судов.
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порошенко ЗАВАЛИЛ всё , и привел к власти КАСАНДРУ !!
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нет, зебильчики, это ВАШ выбор, и не отмоетесь от зеленки
)))))))
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.....в ЭТОМ и суть СТРАНЫ !!! одни топят за рф , другие ПРОТИВ !!! плюрализм МНЕНИЙ в одной голове признак ШИЗОФРЕНИИ (((((
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Так, я думав що опісля отих слів ''Україна-повія'' на кар'єрі зелі як артиста можна ставити хрест, та де там, його ще й президентом обрали. Не має мабуть у українців самоповаги чи може клепки в голові, не знаю як це пояснити.
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Уроды вы медведчука на допрос с бойкой вместе хоть раз вызвали.
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А почему никто не вспоминает прошлое И.Лапина- коммунист, замполит, учился в Кургане , и это без учета "заслуг" адвокатской деятельности. И неожиданно решил поучаствовать в ЕвроМайдане . Как можно было стать комроты, без основной воен.специализации, когда офицеры с большим опытом и боевым, были рядовыми .
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.....там все были КОМАНДИРАМИ !!!! сегодня ДЕПУТАТАМИ !!! простые в ЗЕМЛЕ и ГОВНЕ !!!
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наверно потому, что ты, лапоть моржовый, на диване яйца чесал в это время. Пошел бы на фронт был бы уже генералом Відкриваються кримінальні провадження щодо бойових операцій. Це питання дискредитації ЗСУ, - Лапін про допит СБУ стосовно загибелі громадян РФ у бою під Луганським аеропортом - Цензор.НЕТ 8371
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Ольгинцам и комми не чужие, а не только рыги .
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.....какого сейчас человеку - бойцу который стал на этой войне ИНВАЛИДОМ ???((( его близким , родным ????? читать эти КОМЕНТЫ ((((((( на цензоре ((((
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.....перед глазами СТОЯТ кадры БРАВОГО БОЙЦА в Дебальцево КИВУ )))) а сегодня ЧЕШИТ ХЕР в ВЕРХОВНОЙ РАДЕ и говорит , а что НЕЛЬЗЯ ????)))))) в этом зале КОНСТИТУЦИЮ подписывали , а он чё НЕЛЬЗЯ головку ПОШАТАТЬ ((((( the END !!!
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Сірожа , ти з тих гнид про які згадував ще Симон Петлюра . Хоча це певно робота в тебе така , танцювати на цирлах по замовленню кремля . Троляка з "научних рот " .
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Когда падают рейтинги, очень хочется их где-то взять. На сегодняшний день у людей самое большое доверие к вооруженным силам Украины, к солдатам, офицерам боевым, волонтерам и так далее, поэтому уже идет вопрос дискредитации Вооруженных сил Украины", - сказал Лапин.Источник: https://censor.net.ua/n3159152 Згоден на всі 100%
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Ситуация конечно странная. Ознакомившись с самой ситуацией происшедшего делаю свои ( может и неверные выводы) Группа военных Украины получили задание прорвать окружение противником нашей группы возле Луганского аэродрома. Таким образом продвигаются через территорию занятой агрессором , продвигается с боем. По пути прорыва в бою захватывает ряд бойцов противника ( тем более иностранного происхождения), а задача у них не меняется, Деблокада окруженной нашей части. Какие вообще в таких условиях "военнопленные" ( тем более что войны нет, а значит это просто террористы), в сложившейся ситуации они их просто должны были бы на месте "утилизировать" и продолжать движение на выполнение задачи. А они с ними панькались, и теперь еще отвечают. Война, особенно противо террористическая имеет , в ситуации прорывов, деблокады, на территори изанятой бандформированиями оккупантов меняют международные правили ведения обычных войн , хотя они и тогда не всегда выполнялись судя по истории.
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* гибели граждан РФ *- Це як люди кажуть одним *Хай щастить* а другим* гибели граждан РФ * Нейух шастать
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Від хвороби, яка виникла в полоні терористів, помер воїн 92-ї ОМБ Роман Савков
Відкриваються кримінальні провадження щодо бойових операцій. Це питання дискредитації ЗСУ, - Лапін про допит СБУ стосовно загибелі громадян РФ у бою під Луганським аеропортом - Цензор.НЕТ 4178Український воїн, ветеран АТО Роман Савков, який в 2018 році був звільнений з полону терористів, помер від хвороби, яка виникла під час перебування в катівнях терористів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав військовослужбовець ЗСУ Олексій Кодьман.
Він зазначив: "Сьогодні, від хвороби, яку отримав, перебуваючи в полоні, помер старший солдат 92-ї бригади Роман Савков.Більше слів немає.
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