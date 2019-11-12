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Все про:НАБУ (2949) декларация (1119) Укроборонпром (818)

 Экс-гендиректора "Укроборонпрома" Букина подозревают в недекларировании двух квартир и внедорожника, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букину подозрение. Следователи считают, что он внес в декларацию недостоверные сведения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что экс-генеральный директор не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобиль (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, которое является собственностью гражданской жены последнего.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ ведут с августа 2019 года.

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В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уточнили, что речь идет о Павле Букине, информирует "Интерфакс-Украина".

Букину инкриминируют ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины – декларирование недостоверной информации. Наказание по ней – штраф в сумме от 42500 до 51000 гривен, или 150-240 часов общественных работ, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Букин возглавлял госконцерн с конца апреля 2015 года до конца августа 2019 года. Был уволен указом президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3159149
 
 
 Топ комментарии
 
Эти квартиры и автомобили моя семья приобрела еще в конце 90-х...
а, ні - це Дубінський
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И самое смешное, что барыга из концерта укороборонпрома такой скромный. А честный журналист богат как шейх Экс-гендиректор "Укроборонпрома" подозревается в недекларировании двух квартир и внедорожника, - НАБУ - Цензор.НЕТ 431
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Тю ты, у Дубинского вон 27 квартир и куча тачек, подумаешь не задекларировал какие-то копейки Экс-гендиректор "Укроборонпрома" подозревается в недекларировании двух квартир и внедорожника, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6513
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Эти квартиры и автомобили моя семья приобрела еще в конце 90-х...
а, ні - це Дубінський
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И самое смешное, что барыга из концерта укороборонпрома такой скромный. А честный журналист богат как шейх
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Забил о паре квартир из парьі десятков. С кем не случается?
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Тю ты, у Дубинского вон 27 квартир и куча тачек, подумаешь не задекларировал какие-то копейки Экс-гендиректор "Укроборонпрома" подозревается в недекларировании двух квартир и внедорожника, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6513
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Не обращайте уже внимания, у команды Порошенко - все профессионалы. Все. В том числе и сменившие в свое время не созвучные еврейские фамилии на более созвучные, например, Романов.
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Не нужно обижать хороших людей подозрениями.Нужно делать проще.Не задекларировал-автоматическая конфискация.Эта мера очень хорошо лечит забывчивость.
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С каких пор надо декларировать собственность гражданской жены ?
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..-ну сразу опосля декларировання жены военной.. Ексгендиректора "Укроборонпрому" Букіна підозрюють у недекларуванні двох квартир і позашляховика, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4551
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вопрос откуда деньги на покупку ему не задают? Ексгендиректор "Укроборонпрому" підозрюється в недекларуванні двох квартир і позашляховика, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7697
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..ну- судя по ХАРЕ= так просто честно-добропорядочный чел... и чё нападать= Ексгендиректора "Укроборонпрому" Букіна підозрюють у недекларуванні двох квартир і позашляховика, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8741
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