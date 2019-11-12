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 Политика Украины
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 Ближайшие два-три года никаких оснований для проведения выборов в ОРДЛО нет, - Верещук

Представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук не видит никаких оснований для проведения выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей в ближайшие два-три года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом она заявила журналистам в кулуарах парламента.

"Я думаю, что вообще преждевременно говорить о каких-либо выборах на Донбассе, поскольку мы не контролируем украинско-российскую границу. Мы не имеем реального, устойчивого прекращения огня... Мы не имеем разоружения, мы не имеем отвода тяжелой техники. ... Мы не имеем на сегодняшний день никаких оснований, что выборы на Донбассе могут стать реальностью в ближайшие два-три года", - заявила Верещук.

Кроме того, по ее убеждению, разведение войск на Донбассе проводится не только для встречи в "нормандском формате".

"Разведение нужно и нам в любом случае, какая бы модель не была выбрана в дальнейшем для решения конфликта. Разведение войск, сил и средств является необходимым элементом. Какую бы мы не предлагали стратегию развития событий, мы должны говорить о разведении, потому что в противном случае мы будем стрелять, и наши ребята и гражданское население будут погибать", - подчеркнула она.

По словам Верещук, разведение сил и средств в Петровском и Золотом не завершилось в полной мере.

"Еще нужно время. Я думаю, что не один день и не неделю продлится реальное разведение. Что дальше? Встреча в "нормандском формате", я надеюсь", - сказала Верещук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если цель - обсудить особый статус Донбасса, то встречаться нет смысла, - Верещук о предложении Назарбаева по поводу встречи Зеленского и Путина "тет-а-тет"

Источник: https://censor.net.ua/n3159148
 
   
 Топ комментарии
 
Лошадь никак не успокоится! Ты то откуда знаешь, чучело! пуйло даст приказ, и поползете выполнять, все вашей зеленой шоблой.
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А зачем тогда отводить войска и переносить линию фронта по границам луганской и донецкой областей? Ближайшие два-три года никаких оснований для проведения выборов в ОРДЛО нет, - Верещук - Цензор.НЕТ 3409
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Кто-то верит что человек , сделавший карьеру политика и госслужащего во времена разгула власти донецких, со своими флюгерными заявлениями является искренней-2007-2010 годы выросла до городской голова Равы-Русской, С января 2016 года - президент Международного Центра Балтийско-Черноморских исследований и консенсусных практик- ДЕТИЩЕ МЕДВЕДЧУКА .В донецко-терроистически-российсской дипломатии рулит друг Кремля Ерамак и она ЭТО ВСЕ ГОНИТ ИСКРЕННЕ?
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Лошадь никак не успокоится! Ты то откуда знаешь, чучело! пуйло даст приказ, и поползете выполнять, все вашей зеленой шоблой.
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Козу зачем водите Зе ко? Каждый зе клован по своему коментирует ситуацию, вы бы межу собой договорились для начала, а то пургу несете,которая противоречит сама себе, в зависимости от спикера.
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Якщо пішли такі начебто реалістичні заяви, то слід чекати якоїсь подлянки.
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Говорить як нібито від неї щось залежить. Як Ігорь Валерьєвіч скаже так і буде
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А зачем тогда отводить войска и переносить линию фронта по границам луганской и донецкой областей? Ближайшие два-три года никаких оснований для проведения выборов в ОРДЛО нет, - Верещук - Цензор.НЕТ 3409
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Сперва надо отвести оттуда российские войска- а там видно будет.
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Российские войска отойдут когда будут выполнены два важных пункта Минских соглашений. Амнистия для всех и особый статус для Донецкой и Луганской области.
Ну а Крым, есть Крым.
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Тобто ваше вимога - амністія для тих, хто вбивав українців?
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Да, амнистия для всех кто убивал украинцев по обе стороны конфликта. И это не моё требование, я маленький человек.
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Ты конечно можешь жить иллюзиями,но реальность от этого не изменится. Крым украинский.
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Я не говорю про ілюзії і вважаю Крим українським. Але побачив ваше переконання, що нібито Україна має вину перед сепарами.
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Амнистия для "союза ветеранов Донбасса" ?
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Ті, які зараз в Лугандоні визнають себе українцями та не мають російські паспорти?
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Ни одно вменяемое государство в мире не согласится чтобы на части его территории командовали террористы, которых содержит иностранное государство.
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а зачем путину их отводить?? у него все хорошо..
он скорее их вперед продвинет..))) а моника подмахнет
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Да нет- Путин лишь ХОЧЕТ продвинуть войска вперёд- а они опять откатываются назад.
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Не бойтесь, выводите смело- выборов не будет.
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Знову неправильний коментар. Правильний був би такий:"У найближчі 10-20 років... "
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Где то нервно затрясся третий подбородок Сивухи.
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В каждой полит силе должна быть своя анна герман. Задолбала эта верещук, прям спец по всем вопросам. Выборы там вообще проводить нельзя, жителиэтого региона доказали, что они тупые унтерменши, поэтому должны быть поражены в правах
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Тобто навіть слуги відомого народу не бачать необхідності проведення цих псевдовиборів. Які аргументи будуть у таких слуг після того, як їх господарі будуть у далеких краях?
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Значит Украина и дальше будет воевать, а прекращение военных действий получается не будет? По Вашим высказываниям получается президент обманывает народ Украины.
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Украина будет воевать в любом случае. Вопрос лишь стоИт: на какое расстояние на запад передвинется линия фронта, если Украина временно перестанет воевать.
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а еще не поняли? )))))0
моника ВСЕГДА обманывала..))))
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Була ж нормальна баба,рулила Рава-Руською і ніц не боялась,ні націоналістів,ні активістів нічого...Її травили як сучку,а вона прямо казала - ніхто ще не крав так як Свобода,ніде не було корупціі як за Янека...А зараз сподобалось бути в центрі уваги,ходить,коментує,повертає з ніг на голову і крутить як хоче...Все колись витримала,слави не витримала...
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