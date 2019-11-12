 Ближайшие два-три года никаких оснований для проведения выборов в ОРДЛО нет, - Верещук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом она заявила журналистам в кулуарах парламента.

"Я думаю, что вообще преждевременно говорить о каких-либо выборах на Донбассе, поскольку мы не контролируем украинско-российскую границу. Мы не имеем реального, устойчивого прекращения огня... Мы не имеем разоружения, мы не имеем отвода тяжелой техники. ... Мы не имеем на сегодняшний день никаких оснований, что выборы на Донбассе могут стать реальностью в ближайшие два-три года", - заявила Верещук.

Кроме того, по ее убеждению, разведение войск на Донбассе проводится не только для встречи в "нормандском формате".

"Разведение нужно и нам в любом случае, какая бы модель не была выбрана в дальнейшем для решения конфликта. Разведение войск, сил и средств является необходимым элементом. Какую бы мы не предлагали стратегию развития событий, мы должны говорить о разведении, потому что в противном случае мы будем стрелять, и наши ребята и гражданское население будут погибать", - подчеркнула она.

По словам Верещук, разведение сил и средств в Петровском и Золотом не завершилось в полной мере.

"Еще нужно время. Я думаю, что не один день и не неделю продлится реальное разведение. Что дальше? Встреча в "нормандском формате", я надеюсь", - сказала Верещук.

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