 Эти квартиры и автомобили моя семья приобрела еще в конце 90-х, - Дубинский прокомментировал расследование Bihus.info

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Дубинский отметил, что никогда не скрывал свое финансовое состояние.
"Эти все квартиры, автомобили моей семьи - они все были (приобретены - Ред.) еще в конце 90-х - начале 2000-х, всегда оформлялись прямо на членов нашей семьи, и об этом все знают с 2015-го года" , - отметил депутат.
Он заверил, что средства заработал законно и налоги с них были вложены в экономику Украины.
"Продолжаются эти периодические выходы этих заказных сюжетов, что у Дубинского есть квартиры и машины. Просто они уже вышли в своем уровне на Бигуса и это все представлено типа это какое-то открытие ... Если Бигус в каждом своем расследовании клянчит деньги, то я этого не делаю", - добавил Дубинский.
Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.info выпустили расследование и выяснили, что семье Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей.
Это для него как бы я например поклялся именем Черепах Ниндзя, или Халка. Та же "эффективность". Но гои поверят
Если не поверят = "гореть вечно". Смешно Джордж Карлин говорил про присягу на Пиплиии в судах сша. - я скажу вам столько же правды сколько в этой книге
Вы предлагаете вторую серию снимать, если пайлот (pilot) провалился?
Такого ни один "голливуд" не делает.
всё просто и примитивно: кредит в Германии ( тогда 9%) 50000 тогда марок можно было взять просто как деньги, добавил свою десяточку и приобрел. В 2006 вы как с ума посходили- набрали валютных кредитов, скинул две неливидных за 160 куе )))))
головой нужно думать, а не ж??пой
Другое дело, что тогда не понятно, откуда это все.
охотно верю