 Эти квартиры и автомобили моя семья приобрела еще в конце 90-х, - Дубинский прокомментировал расследование Bihus.info

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Дубинский отметил, что никогда не скрывал свое финансовое состояние.

"Эти все квартиры, автомобили моей семьи - они все были (приобретены - Ред.) еще в конце 90-х - начале 2000-х, всегда оформлялись прямо на членов нашей семьи, и об этом все знают с 2015-го года" , - отметил депутат.

Он заверил, что средства заработал законно и налоги с них были вложены в экономику Украины.

"Продолжаются эти периодические выходы этих заказных сюжетов, что у Дубинского есть квартиры и машины. Просто они уже вышли в своем уровне на Бигуса и это все представлено типа это какое-то открытие ... Если Бигус в каждом своем расследовании клянчит деньги, то я этого не делаю", - добавил Дубинский.

Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.info выпустили расследование и выяснили, что семье Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей.

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