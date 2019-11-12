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Все про:журналистика (2526) расследование (2603) Бигус (47) Дубинский (34)

 Эти квартиры и автомобили моя семья приобрела еще в конце 90-х, - Дубинский прокомментировал расследование Bihus.info

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил что все машины и квартиры, о которых говорится в расследовании Bihus.info, его семья приобрела почти 20 лет назад, и это не секрет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Дубинский отметил, что никогда не скрывал свое финансовое состояние.

"Эти все квартиры, автомобили моей семьи - они все были (приобретены - Ред.) еще в конце 90-х - начале 2000-х, всегда оформлялись прямо на членов нашей семьи, и об этом все знают с 2015-го года" , - отметил депутат.

Он заверил, что средства заработал законно и налоги с них были вложены в экономику Украины.

"Продолжаются эти периодические выходы этих заказных сюжетов, что у Дубинского есть квартиры и машины. Просто они уже вышли в своем уровне на Бигуса и это все представлено типа это какое-то открытие ... Если Бигус в каждом своем расследовании клянчит деньги, то я этого не делаю", - добавил Дубинский.

Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.info выпустили расследование и выяснили, что семье Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159147
 
   
 Топ комментарии
 
А я верю ДУбинскому. Слуга нарита, который добровольно проше ато полиграф не може говорить не правду. Да и опыт работы в программе "Грошы" на канале Г+Г, говорит о многом, что это когда-то честный журналист и он не может врать!!!
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Че там полиграф - Саня можид поклясться на Пиплии и даже именем Яхве что онивсеврут, а он - очень добрый.
Это для него как бы я например поклялся именем Черепах Ниндзя, или Халка. Та же "эффективность". Но гои поверят Эти квартиры и автомобили моя семья приобрела еще в конце 90-х, - Дубинский прокомментировал расследование Bihus.info - Цензор.НЕТ 3561
Если не поверят = "гореть вечно". Смешно Джордж Карлин говорил про присягу на Пиплиии в судах сша. - я скажу вам столько же правды сколько в этой книге Эти квартиры и автомобили моя семья приобрела еще в конце 90-х, - Дубинский прокомментировал расследование Bihus.info - Цензор.НЕТ 4005
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entre nous, затрудняюсь определить кто мне больше противен - сам "святой бигус" или его "подследственные".
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Чем надо было заниматься в 90-х, чтобы заработать столько бабла. В то время з/п в 20 долларов считалась неприлично большой.
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Хорошо помню, как мы компанией в 8 человек отлично погуляли за 20 долл. в ресторане "Жан" (Одесса). Это было лето 1992г. С нами был немец, так у него глаза на затылок лезли от такой дешевизны.
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Доллар, правда, тогда стоил что-то около 30.
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Уже было, не пошло в народ.
Вы предлагаете вторую серию снимать, если пайлот (pilot) провалился?
Такого ни один "голливуд" не делает.
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І взагалі в нього прапрабабця швачкою все життя була, ціле гето обшивала, звідти і мільйони. Эти квартиры и автомобили моя семья приобрела еще в конце 90-х, - Дубинский прокомментировал расследование Bihus.info - Цензор.НЕТ 2683
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Сейчас ЗЕлупинцы хоть сыром срать могут, как говорят в Одессе, но от жирного черного факта они никуда не денутся - их многолетний борцун с коррупцией оказывается еще то стяжательское быдло.
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Та невже всі хрущівки поскупляв в 90-х та Жигулі? Ні однієї елітної квартири та авто?
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вы спросите у него когда ГРИВНА пошла в Народ ????
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всё, что нажито непосильным трудом... От слуги пошли нынче!
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я хорошо помню конец 90-х. Сколько лет было этим дубинским - арахамиям? Остается только догадываться, как приобретались квартиры и машины их семьями...
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Я тоже помню. В 90-х квартиру официально нельзя было ни продать ни купить
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бред сивой кобылы... я с 96го по 2000 купил 7 штук, не 24 конечно, но не бедствую)))) хороший доход на сегодня с посуточной- всё в центре)))
всё просто и примитивно: кредит в Германии ( тогда 9%) 50000 тогда марок можно было взять просто как деньги, добавил свою десяточку и приобрел. В 2006 вы как с ума посходили- набрали валютных кредитов, скинул две неливидных за 160 куе )))))
головой нужно думать, а не ж??пой
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Так тем более - от кудава деньги то ? - в лесу нашел когда грибы обирал, бабушка покойница наследство оставила или торговал на базаре чем-то очень ходовым, к примеру спичками - тогда да, понятно от кудава деньги уже тогда.
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Оно говорит правду ,потому что только родилось в 1980 , а потом , гораздо позже стало приемным внуком Бабушки БЕНИ, которая , как гласит Википедия, "занимается с середины 1980-х годов после выхода в свет ряда постановлений Совета Министров СССР о создании кооперативов и закона «О кооперации в СССР». Вместе со своими будущими бизнес-партнерами Геннадием Боголюбовым и Алексеем Мартыновымr работал в торговом кооперативе «Фианит». Вместе они основали кооператив «Сентоза» (названный по имени острова развлечений в Сингапуре, где отдыхал Коломойский с друзьями), который закупал оргтехнику в Москве и продавал её в Днепропетровске. После распада СССР «Сентоза» занялась торговлей товарами народного потребления, ферросплавами и нефтью"
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ну дык сегодяшние голожопенки при советах их жидами называли ..... в универ по квоте и тд..... а люди не бесталанные и толковые... заработали, а голожопенки так и остались голожопенками)))
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Он с будущего-- судя по покупкам у него есть машина времени Ці квартири та автомобілі моя сім'я придбала ще в кінці 90-х, - Дубінський прокоментував розслідування Bihus.info - Цензор.НЕТ 8657только сам он вор и коррупционер -- гнида Ці квартири та автомобілі моя сім'я придбала ще в кінці 90-х, - Дубінський прокоментував розслідування Bihus.info - Цензор.НЕТ 75
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На гос должностяж он не был, из казны не воровал. Стало быть, он - не коррупционер.
Другое дело, что тогда не понятно, откуда это все.
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Оооо, очередной одаренный еврейский мальчик.
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Ну вот, всё ясно. Разъяснил касатик, а то накинулись на кристально честного чилавека. Машины у него двадцатилетние..Это как в анекдоте - Как живу? Ем сыр с плесенью, пью старое вино, езжу на машине без крыши..
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Да, Ламборгини из середины 90-х. Да он эстет. Писающий мальчик, практически. На зелохов.
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ну да, самая свежая его машина 20-летняя? мазератти?
охотно верю
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Вот чому в Раду лізуть різного роду сволота, яка бреше, що у 90-х вона змогла так неслабо збагатитися. Тоді багатими ставали або злочинці, або як тоді казали "рекет", або силовики, які були у злочинців на службі. Або ті, хто за копійки "прихватизирував" державні підприємства, або ті, хто організовувал банки, брав у людей гроші, а потім зникав. Гадаю багатьох людей тоді обікрали. Це і так зване "Діло всіх" Щербаня, і "Будинок селенгу" і банків купа. Я думаю, всім цікаво звідки ж у Дубинського таки статки??? Чи просто непогано бабла зрубив у Коломойського за побрехеньки???
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